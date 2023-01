Deutschland vor 1 Stunde

Computer & Internet

Barrierefreie Websites: Was ist das eigentlich?

In manchen Situationen erklärt sich der Begriff der Barrierefreiheit von selbst. Etwa im Haushalt, in Hotels oder beim hindernisfreien Zugang zu öffentlichen Verkehrsmitteln. Was aber barrierefreie Websites sind, erfährst du in diesem Artikel.