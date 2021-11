Jeep E-Bikes in der Black Week: Hochwertige E-Bikes zum Schnäppchen-Preis - nur für kurze Zeit

Jeep E-Bikes im exklusiven Top-Angebot

im spare 550 Euro auf dein Traum-E-Bike

auf dein Traum-E-Bike erhalte zusätzlich ein hochwertiges Fahrradschloss & kostenlose Lieferung

Partner sparen doppelt: wer zwei E-Bikes kauft, spart zusätzlich 100 Euro auf das zweite E-Bike

Wenn du schon länger überlegt hast, dir ein E-Bike zuzulegen, kommt jetzt deine Chance: Die leistungsstarken Jeep Trekking E-Bikes gibt es jetzt in unserem exklusiven Deal zu einem echten Schnäppchen-Preis. Die E-Bikes sind ideal geeignet für all diejenigen, die gerne draußen unterwegs sind und die Natur genießen. Denn durch ihre Robustheit und Leistungsfähigkeit sind die Jeep Trekking E-Bikes nicht nur für Touren auf asphaltierten Straßen, sondern auch für Fahrten auf unebenen Wegen geschaffen. Nicht umsonst gilt die Marke Jeep als absoluter Outdoor-Spezialist, der dich mit seinen Produkten sicher und zuverlässig ans Ziel bringt.

Jeep E-Bike Sonderaktion zur Black Week: So kannst du richtig sparen

Passend zu den Schnäppchen-Tagen rund um den Black Friday haben wir ein grandioses Angebot für Jeep E-Bikes für dich: Mit diesem Deal erhältst du eine Gesamt-Ersparnis von 638,90 Euro auf dein Jeep Trekking E-Bike. So setzt sich der Rabatt zusammen: Auf die beiden Trekking E-Bike-Modelle TMR 7000 und TLR 7020 erhältst du jeweils 550 Euro Rabatt. Zusätzlich erhältst du ein hochwertiges Gratis-Fahrradschloss im Wert von 39,90 Euro und außerdem den Versand kostenlos, der ebenfalls noch einmal 49 Euro wert ist. Einen weiteren Extra-Rabatt gibt es beim Kauf eines weiteren E-Bikes: Hier gibt es noch einmal 100 Euro Partner-Rabatt obendrauf.

Alle Details zum Angebot:

Jeep Trekking E-Bike TMR 7000 mit Mittelstange für 1.449 Euro statt 1.999 Euro (Ersparnis von 550 Euro)

mit für statt 1.999 Euro Jeep Trekking E-Bike TLR 7020 mit Tiefeinstieg für 1.449 Euro statt 1.999 Euro (Ersparnis von 550 Euro)

mit für statt 1.999 Euro außerdem: Gratis-Fahrradschloss im Wert von 39,90 Euro

im Wert von Gratis-Lieferung im Wert von 49 Euro

im Wert von Gesamt-Ersparnis zur Black Week (beim Kauf eines E-Bikes): 638,90 Euro

(beim Kauf eines E-Bikes): zusätzlicher Partner-Rabatt beim Kauf von zwei E-Bikes: 100 Euro

beim Kauf von Aktion gültig vom 22. November bis 12. Dezember 2021

Für wen eignen sich die E-Bike-Modelle von Jeep?

Die Jeep Trekking E-Bikes eignen sich für all diejenigen, die aktiv sind und gerne Zeit draußen verbringen. Gerade wenn du Touren durch die Natur bevorzugst, eignen sich die Trekking E-Bikes ganz besonders: Denn die hier vorgestellten Modelle lassen sich nicht nur ideal auf asphaltierten Straßen fahren, sondern befördern dich auch zuverlässig auf unebenen Strecken - und das bei jedem Wetter.

Aber auch wer bisher eher weniger aktiv unterwegs war, kann sich mit den Trekking E-Bikes von Jeep an mehr Bewegung herantasten: Durch den leistungsfähigen Akku lässt sich auch der steilste Anstieg meistern und es gelingt dir, dich körperlich zu betätigen, ohne außer Atem zu sein.

Jeep Trekking E-Bikes: Leistungsstarke und zuverlässige Allrounder

Die beiden Modelle im Angebot, die Jeep Trekking E-Bikes TMR 7000 und TLR 7020, gibt es nur noch für kurze Zeit zum Vorteilspreis. Wir stellen dir die Allrounder unter den E-Bikes vor.

Das Jeep Trekking E-Bike TMR 7000

Das Modell TMR 7000 punktet vor allem durch seinen kraftvollen Motor und den leistungsstarken Akku, der im Bike integriert ist. Die Sitzposition kann sowohl sportlich als auch komfortabel sein. Du entscheidest, was dir lieber ist, je nachdem, auf welchen Strecken du unterwegs bist. Beim Motor handelt es sich um einen Xiongda 250 W Heckmotor, der über 40 Nm Drehmoment verfügt und dich somit auch Anstiege problemlos bezwingen lässt. Dabei ist das E-Bike so designt, dass sich der Motor nahtlos in den Aluminium-Rahmen einfügt, was das TMR 7000 sehr sportlich aussehen lässt. Der Fahr-Komfort wird durch die großen Laufräder (28 Zoll x 1,75) abgerundet. Das praktische LCD-Display zeigt dir sowohl den Akku-Stand, als auch die von dir gewählte Unterstützungsstufe, die Uhrzeit, die Geschwindigkeit, die zurückgelegte Strecke und die insgesamt gefahrenen Kilometer an. Mit diesem Trekking E-Bike bist du nicht nur auf asphaltierten Wegen sicher und komfortabel unterwegs, sondern auch auf leicht unebenen Strecken - ein echter Allrounder unter den E-Bikes eben.

Die technischen Daten des TMR 7000 im Überblick:

Aluminium-Diamant-Rahmen, Federgabel

Kettenschaltung: Shimano Tourney 7-Gang

Scheibenbremsen vorne und hinten

leistungsfähiger Akku mit 36 Volt - 10,4 Ah - 374,4 Wh

Akku integriert - diebstahlsicher, entnehmbar und separat zu laden

Heckmotor: Xiongda 250 W

LCD-Display

Laufräder: 28 Zoll x 1,75

gesamte Ausstattung nach STVZO

Reichweite bis zu 80 Kilometer

zu 90 Prozent vormontiert

Das Jeep Trekking E-Bike TLR 7020

Das Trekking E-Bike TLR 7020 kann absolut mit dem TMR 7000 mithalten: Der kraftvolle Motor und der leistungsstarke Akku bringen dich immer an dein Ziel - egal, wie steil der Berg auch sein mag. Das Design ist so konzipiert, dass sich der Motor nahtlos in den Rahmen des E-Bikes fügt, was für ein sportliches sowie elegantes Aussehen des Bikes sorgt. Im Gegensatz zum TMR 7000 verfügt dieses Modell über einen Tiefeinstieg, was das Auf- und Absteigen enorm erleichtert - sogar im Business-Look. Auch das TLR 7020 verfügt über das praktische LCD-Display, durch das du sowohl deine aktuelle Geschwindigkeit im Blick hast, als auch die von dir gewählte Unterstützungsstufe sowie die Uhrzeit, die insgesamt zurückgelegten Kilometer und den Akku-Ladestand des E-Bikes. Die 28-Zoll Laufräder sind heutzutage absoluter Standard unter den Fahrrad-Reifen und stellen die optimale Größe dar, um dir sowohl ideale Roll-Eigenschaften, als auch ein agiles Handling zu ermöglichen.

Die Leistungsdaten des TLR 7020 im Überblick:

Aluminium Wave-Rahmen, Alu-Federgabel

Kettenschaltung: Shimano Tourney 7-Gang

leistungsfähiger Akku mit 36 Volt - 10,4 Ah - 374,4 Wh

Akku integriert - diebstahlsicher, entnehmbar und separat zu laden

Reichweite bis zu 80 Kilometer

Heckmotor: Xiongda 250 W

LCD-Display

Laufräder: 28 Zoll x 1,75

gesamte Ausstattung nach STVZO

zu 90 Prozent vormontiert

Das sind die Vorteile unseres Mega-Deals

Bei diesem Deal zum Black Friday zuzuschlagen lohnt sich ganz besonders: Denn neben einem hochwertigen Jeep E-Bike bekommst du noch weitere Extras, die dieses Mega-Schnäppchen abrunden. Neben der tollen Ersparnis von 550 Euro auf dein Traum-E-Bike, bekommst du außerdem ein erstklassiges Fahrradschloss gratis dazu, das selbst einen Wert von 39,90 Euro hat. Zudem ist auch der Versand kostenfrei für dich, wodurch du noch einmal 49 Euro sparst. Einen ganz speziellen Deal gibt es außerdem für Paare oder alle, die sich zwei E-Bikes kaufen möchten: Dann gibt es nämlich noch einmal 100 Euro Partner-Rabatt.

Alle Vorteile des Jeep E-Bike-Deals im Überblick:

einmaliger Black Week-Rabatt: Gesamt-Ersparnis von 638,90 Euro auf dein Traum-E-Bike von Jeep

auf dein Traum-E-Bike von Jeep spare 550 Euro auf dein E-Bike (beim Kauf eines E-Bikes)

auf dein E-Bike (beim Kauf eines E-Bikes) gratis für dich: hochwertiges Fahrradschloss im Wert von 39,90 Euro

für dich: on top bekommst du den Versand des E-Bikes im Wert von 49 Euro ebenfalls gratis

plus: 100 Euro Rabatt auf das zweite E-Bike durch den Partner-Rabatt

auf das zweite E-Bike durch den schnell sein lohnt sich - Aktion gilt nur bis zum 12. Dezember