Die Black Week neigt sich allmählich dem Ende zu. Nach dem traditionellen Highlight des Black Friday, steht auch der heutige Montag ganz im Zeichen von Top-Deals und starken Rabatten.

Am Cyber Monday steigt das große Sparpreis-Finale. Media Markt hat noch einmal attraktive Technik-Schnäppchen im Angebot und beendet den Black November. Bei Amazon habt ihr auch nur noch heute die Chance darauf, die besten Deals einzuheimsen.

Ende der Black Week - letzte Chance auf Top Deals: iPhones zu attraktiven Preisen bei Amazon und Media Markt

Die Produkte von Apple sind traditionell eher im höheren Preissegment beheimatet, setzen durch Innovationen aber stets neue Maßstäbe in der Technik-Branche. Vor allem mit seinem Zugpferd iPhone schafft dies der Technik-Riese seit der Einführung 2007 immer wieder. Auch dieses Jahr sind die Smartphones aus dem Hause Apple während der Black Week wieder begehrte Objekte. Zu Recht, denn zum Cyber Monday und damit zum Abschluss der beliebten Rabatt-Aktion, finden sich bei Amazon, Media Markt wieder attraktive Angebote für Apple iPhones.

Apple iPhone 13 Pro Max (1TB) in Sierrablau und Gold ab 1.569€ bei Amazon

Seit Mitte September ist das aktuelle Flaggschiff von Apple, das iPhone 14 in sämtlichen Varianten erhältlich. Ein Blick auf das Vorgängermodell iPhone 13 lohnt sich aber dennoch, gerade wenn es um den Preis geht. Der riesige Speicherplatz von 1TB und der 6,7'' großen Bildschirm sind neben der technischen Ausstattung auf gewohnt höchsten Niveau die Highlights des Apple iPhone 13 Pro Max. Amazon bietet das iPhone-Modell in dieser Ausstattungsvariante zum Cyber Monday vergünstigt für 1.569€ statt 1.829€ an. Erhältlich ist es in den Farben Gold und Sierrablau.

Apple iPhone 13 Pro (1 TB) in Sierrablau und Gold ab 1.429€ am Cyber Monday im Angebot

Technisch steht der kleinere Bruder des iPhone 13 Pro Max nichts nach. Der einzig sichtbare Unterschied dürfte der etwas kleinere Bildschirm sein. Mit 6,1'' kommt ihr aber trotzdem in den Genuss technischer Highlights wie Kino-Modus oder den Hochgeschwindigkeitsprozessor 5-Core GPU. Ebenfalls mit 1 TB Speicherplatz ausgestattet, ist das iPhone 13 Pro in Gold oder Sierrablau zum Cyber Monday um 300€ reduziert bei Amazon im Angebot. Wer eher auf Kompaktheit setzt und trotzdem alle Vorzüge des iPhone 13 erleben möchte, sollte hier noch heute zuschlagen.

Apple iPhone 12 Mini (128 GB oder 256 GB) in diversen Farben - Attraktive Finanzierungsmöglichkeit bei Media Markt

Zur Black Week hat Media Markt die 0% Finanzierungsaktion ins Leben gerufen und zusätzlich zu vergünstigten Preisen eine attraktive Finanzierungsmöglichkeit geschaffen. Teil dieser Aktion ist das Apple iPhone 12 Mini mit 128 GB oder 256 GB in den Farben weiß, violett, rot, schwarz, blau und grün. Obwohl zur Zeit ein Trend zu größeren Bildschirmen zu beobachten ist, sind Modelle in kleinerer Ausführung nicht zu vernachlässigen. Wer lieber ein kompaktes Smartphone in der Hand halten möchte und Apple-Fan ist, sollte sich auf den Produktseiten im Online Shop von Media Markt umsehen. Das Apple iPhone 12 Mini ist dort in der Variante mit 128 GB für 669€ bzw. zehn monatliche Raten à 66,90€ gelistet. Wer doppelt so viel Speicherplatz nutzen möchte, muss 769€ bzw. 76,90€ pro Monat (zehn Monatsraten) hinblättern.

Apple iPhone SE in der 2. Generation in Rot für nur 349€ statt 459€ im Online Shop von Media Markt

Stolze 23% bzw. 110€ könnt ihr euch noch heute am Cyber Monday beim Kauf des iPhone SE bei Media Markt sparen. Trotzdem erhaltet ihr ein Top iPhone, das ideal für Einsteiger oder Umsteiger geeignet ist. Ausgestattet mit dem A13 Bionic Smartphone Chip, iOS 13 und 4K-Auflösung, muss sich das iPhone SE (2. Generation) trotz allem Innovationsdruck bei den Top-Modellen auf dem Smartphone-Markt nicht verstecken. Für 349€ könnt ihr bei Media Markt einen fairen Deal abschließen und dafür ein preisgünstiges iPhone auf Top-Niveau erhalten. Dieses Angebot lässt sich ideal mit den praktischen Apple AirPods kombinieren, die ebenfalls rabattiert zu haben sind.

Apple iPhone 13 mit 512 GB Speicherplatz in vier Farben um bis zu 17% reduziert

Knapp über 1.000€ für ein iPhone 13 klingt nicht nur nach einem Traum für Apple-Jünger, sondern ist bei Media Markt am Cyber Monday Realität. Das iPhone Modell wurde zwar vor wenigen Monaten von seinem Nachfolgermodell abgelöst, ist aber weiterhin ein Smartphone auf Top-Niveau und vor allem preisgünstiger. 512 GB Speicherplatz, zwei Kamera-System und vor Wasser und Staub geschütztes brillantes OLED Display sind nur einige technische Raffinessen des iPhone 13. Teil des Cyber Monday-Angebots ist das iPhone 13 in den farblichen Ausführungen Polarstern, Mitternacht, Rot und Blau. Die 0% Finanzierungsmöglichkeit greift auch hier und bietet eine attraktive Möglichkeit zum Direktkauf.

Mehr zum Thema Cyber Monday: