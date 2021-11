Amazon Black Friday: Das sind die besten "frühen Angebote" am Dienstag

Auch 2021 warten zum Black Friday wieder Top-Angebote bei Amazon auf dich. Welche Schnäppchen du abstauben kannst, fassen wir hier in Kürze übersichtlich für dich zusammen. Im Moment gibt es bereits die "frühen Black Friday Angebote" bei Amazon*. Wir haben hier die besten Deals für dich.

Frühe Black Friday-Angebote: Laufend neue Schnäppchen

Der Black Friday findet in diesem Jahr am Freitag, 26. November 2021, statt. Voraussichtlich wird es schon ab Montag, 22. November, täglich Angebote bei Amazon geben. Im vergangenen Jahr endete diese "Black Friday-Woche" mit dem Cyber Monday, der in diesem Jahr auf 29. November fallen würde. Du willst alles rund um den Black Friday erfahren? Wir haben hier die besten Infos für dich.

Während der gesamten Black Friday Woche bringt Amazon von 6 Uhr morgens bis 19.45 Uhr abends Schnäppchen im 5-Minuten-Takt unters Volk. Während die Tagesangebote den ganzen Tag über verfügbar sind, sind die Blitzangebote mitunter stark begrenzt: Nach einer zuvor festgelegten Zeit ist das Angebot vorbei - wenn der Vorrat überhaupt so lange reicht. Prime-Mitglieder haben zudem traditionell 30 Minuten früher Zugriff auf die Blitzangebote, so dass begehrte Artikel oft ausverkauft sind, bevor Nicht-Mitglieder überhaupt zugreifen dürfen.

Wer sichergehen will, dass er sein Wunschprodukt auch bekommt, sollte ein kostenloses Probe-Abo für Amazon Prime* abschließen - und es nach der Black Friday Woche einfach wieder kündigen. Statt der "Cyber Monday Week" gibt es - wie im vergangenen Jahr - die "Black Friday Woche". Der Black Friday selbst findet am 26. November statt, der Cyber Monday folgt am 29. November, vermutlich wieder in Form eines "Cyber Monday Wochenendes". Wir suchen aus der unüberschaubaren Masse an Angeboten die besten Schnäppchen für Sie heraus und präsentieren Ihnen an dieser Stelle unsere Empfehlungen.

Früher Black Friday bei Amazon: Das sind die besten Deals am Dienstag (16. November 2021)

Der Black Friday findet zwar erst Ende November statt, dennoch hat das Shopping-Event des Jahres bereits begonnen. Amazon hält schon jetzt fette Rabatte und großartige Angebote beim frühen Black Friday* für dich bereit.

So hast du die Möglichkeit, viele Produkte deiner Wahl günstig zu holen. Wir haben eine Auswahl der besten Schnäppchen, die du dir am Dienstag, 16. November 2021, sichern kannst.

Nur noch heute: Oral-B-Zahnbürsten und Aufsteckbürsten zum Sparpreis

Nur noch am heutigen Dienstag (16. November 2021) hält Amazon Top-Angebote für Mundpflege und elektrische Zahnbürsten des Marktführers Oral-B* bereit: Neben mehreren Aufsteckbürsten-Sets umfasst die Palette mehrere Geräte von der Einsteigerbürste bis zum Premium-Produkt. Unser Tipp ist die Oral-B Pro 2 2500 in der Design Edition mit schönem Reiseetui*, auf die es aktuell 36 Prozent Rabatt gibt (39,99 Euro statt 62,54 Euro). Kindern fällt das Zähneputzen mit der Oral-B Junior leichter, die derzeit sowohl mit Minnie Mouse- als auch mit Star Wars-Motiv* zum Sparpreis erhältlich ist.

Apple AirPods um 23 Prozent reduziert

Sie gehören für nahezu jeden iPhone-Besitzer zur Grundausstattung: die Apple AirPods mit dem praktischen kabelgebundenen Ladecase. Aktuell sind die Ohrhörer bei Amazon im Preis reduziert - sie kosten 115 Euro statt 149 Euro (UVP), was eine Ersparnis von 23 Prozent bedeutet.

Blitzangebot: Indoor-Trampolin 20 Prozent billiger

In vielen Gärten stehen inzwischen Trampolins, auf denen sich Kinder im Sommer austoben können. Doch in der kalten Jahreszeit sind die Teile kaum nutzbar. Abhilfe schafft ein Indoor-Trampolin. Eines davon hat Amazon nur für wenige Stunden als Blitzangebot im Programm: Das Indoor-Trampolin "Jumper" bietet Hüpfspaß auch in der Wohnung - ausschließlich in der blauen Farbvariante ist es für 72,24 Euro zu haben (statt 89,99 Euro, was 20 Prozent Vergünstigung bedeutet).

Nur für kurze Zeit: Premium Gin im Sale

Gin-Liebhaber aufgepasst: Nur noch für kurze Zeit hat Amazon Dutzende Premium Gins mit starken Rabatten ausgestattet. Den größten Preisnachlass gibt es beim Kyrö-Gin, einem Roggen-Gin aus Finnland* - er ist aktuell 37 Prozent günstiger zu haben (23,99 Euro statt 38,20 Euro). Unser Tipp als Einstieg in die Welt der Gins: der Le Tribute Gin aus Spanien*. Ihn gibt es derzeit für 29,99 statt 39,95 Euro. Der Zitrus-Gin hat eine sagenhaften Amazon-Bewertung von 4,9 Sternen (bei über 370 Bewertungen).

Bis zu 37 Prozent Rabatt auf Philips Babyprodukte

Gleich fünf Produkte von Philips Baby-Serie Avent können Eltern derzeit zum Schnäppchenpreis abstauben. Die Deals beinhalten eine Milchpumpe, einen Anti-Kolik-Flaschen-Set, eine Babyphone, einen Sterilisator und einen Babynahrungszubereiter - Produkte also, die in jedem Haushalt mit Baby nützlich sind. Die Rabatte reichen von 15 Prozent bis 37 Prozent.

Neues Xiaomi-Smartphone 70 Euro billiger

Außerdem kannst du bei ausgewählten Produkten von Xiaomi* tolle Schnäppchen abstauben. Auf das neue Xiaomi 11 Lite 5G sparst du satte 19 Prozent oder umgerechnet 70 Euro. Das Smartphone bietet unter anderem ein großes 6,67-Zoll-Display, Dolby Vision und eine starke Speicherausstattung (6 GB Arbeitsspeicher und 128 GB interner Speicher). Aktuell belegt es Platz 1 der Amazon-Verkaufscharts für simlockfreie Smartphones.

Rasierprodukte von Gillette und Venus bis zu 44 Prozent günstiger

Die besten Produkte für eine angenehme Rasur von Gillette und Venus gibt es bei Amazon aktuell bereits bei den frühen Black Friday Deals. Spare bis zu 44 Prozent auf Rasierer und Zubehör. Hier findest du alles, was du brauchst.

Echte Schnäppchen bei Produkten von Huawei

Auch auf Produkte von Huawei* bekommst du im frühen Black Friday Hammer-Rabatte. Unter anderem auf die hochwertige Huawei Watch GT 2 Pro*, die Huawei FreeBuds 4* und viele weitere Produkte wie Smart TVs, Smartphones und Tablets. Hierbei kannst du bis zu 40 Prozent sparen.

Originelle Adventskalender für 2021

Du bist auf der Suche nach dem passenden Adventskalender? Amazon hat gerade super Angebote parat - und das schon vor dem Black Friday. Entdecke jetzt originelle Kalender im Rahmen der frühen Black-Friday-Deals. Weitere Ideen für ausgewöhnliche Adventskalender verraten wir dir hier.

Sportartikel von Adidas, Nike und Fjällräven krass reduziert

Entdecke jetzt Sportartikel von namhaften Herstellern bis zu 60 Prozent reduziert. Amazon hat von Sportbekleidung bis zum Zubehör alles in den aktuellen Angeboten für dich parat. Hier findest du die besten Schnäppchen.

Playmobil-Schnäppchen bei Amazon: Satte Rabatte sichern

Es geht wieder los: Weihnachtsgeschenke müssen geshoppt werden. Was eignet sich da besser, als die "Frühen Black Friday Angebote" bei Amazon? Vom beliebten Spielwaren-Hersteller Playmobil hat der Online-Riese einiges im Angebot.

Weitere Mega-Aktion: Frühe Black Friday Coupon-Angebote

Auch mit den Amazon Coupons* kannst du aktuell zum frühen Black Friday eine Menge sparen - und zwar 20 Prozent und mehr! Die Coupons gelten auf Produkte des täglichen Bedarfs, beispielsweise Waschmittel, Deko-Körbe, Licherketten, aber auch Bluetooth-Kopfhörer und vieles mehr. Ersparnisse um bis zu 50 Prozent sind die Regel, aber auch Rabatte bis zu 70 Prozent gibt es - schau mal vorbei!

Black Friday: Welchen Ursprung hat der Shopping-Tag des Jahres?

Der Black Friday und der Cyber Monday bilden in den USA und Europa die größte Schnäppchenaktion des Jahres und läuten traditionell das Weihnachtsgeschäft ein. Der Black Friday fällt immer auf den Freitag nach Thanksgiving, welches in den USA am 4. Donnerstag im Monat November gefeiert wird. Auch 2021 liegt der Fokus des Black Friday - zumindest in Deutschland - auf dem Online-Handel. Internet-Händler wie Amazon bieten ihren Kunden jede Menge Schnäppchen zu teils deutlich reduzierten Preisen an. Darüber hinaus zelebrieren aber auch immer mehr "echte" Ladengeschäfte in den deutschen Städten die Schnäppchenaktion.

Den ersten Black Friday veranstaltete in Deutschland im Jahr 2006 ausgerechnet Apple, andere Unternehmen griffen das Erfolgsmodell auf.

Black Friday: Jahr für Jahr neue Rekordergebnisse

Im größeren Rahmen wird der Black Friday in Deutschland erst seit 2013 abgehalten. Mit großem Erfolg: Corona schenkte dem Black Friday und dem Cyber Monday 2020 neue Rekordzahlen. So wurden in Deutschland beispielsweise 3.554 Prozent mehr Elektronikartikel verkauft als an einem durchschnittlichen Tag. Das größte Umsatzplus gab es in der Altersgruppe der 66- bis 75-Jährigen zu verzeichnen. Sie sorgten für 73 Prozent mehr Verkäufe als noch 2019.

Amazon steigerte seinen Umsatz 2020 von "Black Friday" bis "Cyber Monday" um 60 Prozent auf 4,8 Milliarden Dollar. Bei dieser Summe sind die Umsätze, die Amazon mit eigenen Produkten während des Black Friday Wochenendes erzielt hat, noch nicht einmal eingerechnet. Auch beim Verkauf von Produkten wie "Amazon Basics", die Amazon unter eigenem Namen verkauft, konnten absolute Rekordzahlen geschrieben werden.

Black Friday: Wo kommt der Name her?

Der Name Black Friday hat nichts mit dem berüchtigten "Schwarzen Freitag" von 1929 zu tun. Angeblich kommt der Name daher, dass viele Händler durch den reißenden Absatz ihrer preisreduzierten Produkte an diesem Tag in die schwarzen Zahlen rutschen. Andere Quellen behaupten, der Name leite sich davon ab, dass die Hände der Händler vom vielen Geldzählen schwarz würden. Wie dem auch sei: In den USA werden an diesem Tag seit 2005 die höchsten Umsätze des Jahres erzielt.

Amazon selbst hat eine andere Erklärung parat: Der Begriff Black Friday sei erst in den 1960er Jahren aufgekommen, obwohl der Shopping-Tag schon seit den 1930ern das Weihnachtsgeschäft in den USA einläutete. Es werde angenommen, dass der Name von den Polizeikräften der Stadt Philadelphia geprägt wurde: "Sie verwendeten den Begriff, um das große Verkehrsaufkommen zu bezeichnen, das die Stadt am Tag nach Thanksgiving bestimmte." Menschen und Autos hätten schon damals die Städte überschwemmt.

Wir möchten dir am Black Friday, am Cyber Monday und während der gesamten Black Week beratend zur Seite stehen und aus der unüberschaubaren Masse an Schnäppchen die herausragenden Angebote präsentieren, die sich wirklich lohnen. Dafür durchstöbern wir nicht nur Amazons Angebots-Palette, sondern auch das Schnäppchen-Sortiment von Media Markt, Saturn, IKEA, Otto, expert & Co. für Sie. Darüber hinaus informieren wir über beteiligte lokale Händler aus Franken, sowohl online als auch in den Ladengeschäften.

Was ist der Cyber Monday?

Beim "Cyber Monday" handelt es sich um den Montag, der auf Thanksgiving folgt. Der Marketing-Begriff bezeichnet den Tag, an dem das Weihnachtsgeschäft im Online-Handel offiziell beginnt, und wurde 2005 von einer Marketing-Agentur in den USA erfunden - mit dem expliziten Ziel, die Leute zum Online-Shopping auf Amazon & Co.* zu bewegen. 2020 war der Cyber Monday für Amazon weltweit der erfolgreichste Schnäppchen-Tag in der Geschichte des Unternehmens.

Die Umsätze konnten im Gegensatz zum Rekord-Jahr 2019 noch einmal gesteigert werden. Ein wichtiger Grund dafür könnte Corona sein und der damit einhergehende Boom beim Online-Shopping.

Was ist die Cyber Monday Week?

Die Cyber Monday Week war eine Erfindung von Amazon: Es handelte sich um eine acht Tage dauernde Schnäppchenaktion, die ihren Abschluss und Höhepunkt im Cyber Monday fand. Der Black Friday fiel ebenfalls immer in die Cyber Monday Week. Die ersten Schnäppchen gab es erfahrungsgemäß aber schon einige Tage früher. Spannend: Amazon hat die Cyber Monday Week 2019 abgeschafft. 2021 gibt es stattdessen, wie 2020 auch, die "Black Friday Woche". Diese beginnt offiziell am 22.11.2021 - wir rechnen aber mit einem Start des schon fast traditionellen "Countdowns zur Black Friday Woche" rund eine Woche früher.

Was ist Black Friday? Einer Erklärung zufolge beschreibt der Begriff den starken Reiseverkehr, der in den USA nach Thanksgiving (Erntedankfest) herrscht, wenn Amerikaner aus allen Teilen des Landes von diesem wichtigsten Familienfest nach Hause zurückkehren. Weil viele Amerikaner diesen Freitag als Brückentag nutzen und erste Weihnachtseinkäufe tätigen, werden in den Geschäften große Umsätze erzielt. Der Erklärung nach ist dies ein entscheidender Tag, an dem Unternehmen aus dem Minus herauskommen können und statt "roter Zahlen" jetzt "schwarze Zahlen" schreiben.

Wann ist Black Friday 2021? Black Friday 2021 wird am 26. November gefeiert. Es ist als Tradition nordamerikanischer Herkunft entstanden, die kurz nach dem "Thanksgiving Day" (Erntedankfest) gefeiert wird.

Wie entstand Black Friday? Der Ursprung dieses Tages, der im stationären Einzelhandel liegt, ist heute im Online-Handel (E-Commerce) sehr beliebt. Black Friday markiert den Beginn des Weihnachtseinkaufs. Da die Weihnachtsferien so nah sind, bietet der Black Friday außerdem die Möglichkeit, Geschenke (auch für sich selbst) zu niedrigen Preisen mit Angeboten und Rabatten zu kaufen, die einige Stunden oder bis zu mehreren Tagen dauern. Auf dieser Seite findest du am Tag der Veranstaltung Produkte aus allen unseren beliebten Kategorien wie Elektronik, Computer, Haushalt, Küche, Kleidung, Sport, Videospiele, Heimwerken, Baby, Spielzeug, Büro und Schreibwaren, Bücher, Musik. Essen, Beauty und vieles mehr.

Wie kann ich an Black Friday sparen? Günstige Preise gibt es bei Amazon jeden Tag - aber besonders tolle Angebote hält der Versandhändler am Black Friday parat. Wieviel du beim Einkauf sparst, erkennst du ganz einfach auf der Produktseite eines Artikels. Der Hinweis "Sie sparen: ...“ zeigt die Differenz zwischen dem aktuellen und dem alten Preis an. Ist der Preis im Black Friday Sale reduziert, so erkennst du das an dem Hinweis "Black Friday Angebot".