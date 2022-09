Wer sich im Herbst tiefe Entspannung gönnen und sich verwöhnen lassen will, der wird in Bad Rodach in der ThermeNatur fündig. Zahlreiche Wellness- und Wohlfühl-Angebote laden dich und deine Liebsten zum Erholen und Auftanken ein. Egal, ob einfach nur für einen Tag, oder direkt ein kleiner Kurztrip – Bad Rodachs ThermeNatur macht es möglich.

ThermeNatur in Bad Rodach – mehr als nur Thermalwasser

Ein Wechsel zwischen wohliger Wärme und aktiver Erfrischung, zwischen fit und gesund bis hin zur völligen Entspannung – all das erwartet dich in der Badelandschaft. Freu dich auf die zahlreichen Wohlfühlbereiche:

Bewegungsbecken in der großen Badehalle

sprudeliges Außenbecken

Solebecken mit Strömungskanal

erfrischendes Schwimmerbecken

Erholungsbecken im Rundbau

separiertes Therapiebecken

wärmende Aroma-Trockenräume (Tepidarien)

Körper-Kneipp-Becken (innen & außen)

Dampfbad

Solarium

Wasserbetten-Lounge

FrischeRestaurant immergrün

XXL-Thermengarten

und jede Menge Platz

KaMaLiCa: Einzigartiges Heilwasser – und nicht nur Thermalwasser

Was macht die ThermeNatur einzigartig? Es ist vor allem die Heilkraft des Wasser, die man dank KaMaLiCa hautnah erleben kann. KaMaLiCa ist die Abkürzung für Kalium, Magnesium, Lithium und Calcium und steht für die urgesunden und mineralreichen Solebecken der ThermeNatur in Bad Rodach. Nachdem man mit Hilfe modernster Technik und mit natürlichen Rohstoffen die Mineralienkonzentration der 3. Bad Rodacher Heilquellen nachkonstruieren konnte, haben die Besucher seit kurzem die Chance, etwas in Deutschland einzigartiges in einer Therme zu erleben. Spüre die Wirkung der Bad Rodacher Minerale direkt in deiner Hand und werde Teil von etwas ganz Besonderem.

Eine der besten Saunalandschaften Deutschlands

Ausgezeichnet mit fünf Sternen ist die Premium-Saunalandschaft "Erdfeuer" eine der besten Saunalandschaften in Deutschland. Die Saunalandschaft ist weitläufig mit ihren vielen Angeboten:

Ganz neu: XXL-Panorama-Sauna mit 85°C – 95°C für bis zu 95 Gäste

BioOase mit 60° C – 65°C für bis zu 20 Gäste

Finnische Sauna mit 85°C – 95°C für bis zu 20 Personen

"Kelo"-Blockhaus Sauna mit 90°C – 100°C für bis zu 60 Personen

"Kelo"-Erdsauna mit 80°C – 90°C für bis zu 12 Personen

Erdhügelsauna mit 80°C – 90°C für bis zu 30 Personen

Neu: Bad Rodachs XXL-Panorama-Sauna "Georgenblick"

In der weitläufigen Saunalandschaft der ThermeNatur gibt es seit Kurzem die neue XXL Panorama-Sauna. Sie verspricht ein Sauna-Besuch der besonderen Art: Feuchte Luft, heiße Temperaturen und ein unverbauter Blick in die Natur und auf den Georgenberg dank des überdimensionalen Panorama-Fensters. Es gibt Platz für 95 Gäste auf vier Sitzebenen. Zwei Aufgussöfen ermöglichen außergewöhnliche Aufgüsse. Die Temperatur hier ist zwischen 85°C – 95°C. Die Sauna ist ein frei stehendes Holzhaus, womit die Therme ihre Saunalandschaft um einen weiteren Ort der Entspannung erweitert hat.

Wellness-Anwendungen gegen den Alltagsstress

Einfach mal abschalten und den Alltagsstress hinter sich lassen: Die ThermeNatur sorgt mit qualifizierten Mitarbeitern und vielfältigen Angeboten für nachhaltige Entspannung und ein Rundum-Wohlfühl-Erlebnis. Zum Verwöhnprogramm zählen unter anderem Rückenmassagen, duftende Aromamassagen, Hot Stone-Massagen oder Ayurveda Anwendungen.

ThermeNatur Bad Rodach Zahlreiche Massage-Angebote stehen den Besuchern zur Verfügung und können auch online gebucht werden. ThermeNatur Bad Rodach

Top-Angebote aus dem Wellness-Bereich

Wohlfühl-Aromaölmassage (Ganzkörper): 70 Minuten inkl. Nachruhe, 86 Euro.

Ayurvedische Ganzkörper-Ölmassage: 110 Minuten inkl. Nachruhe, 150 Euro.

Hot Stone Ganzkörpermassage: 95 Minuten inkl. Nachruhe, 131 Euro.

Zahlreiche Gastro-Möglichkeiten in der Therme

Während des Aufenthaltes in der ThermeNatur gibt es das FrischeRestaurant immergrün, die VitaBar und das ThermenRestaurant, wo man sich kulinarisch stärken und erfrischen kann. Das besondere Angebot des FrischeRestaurants und der VitaBar: Ab einem Verzehrwert von über 10 Euro gibt es eine Stunde Badezeitverlängerung am gleichen Tag (gilt nicht im ThermenRestaurant, bei Tages- und Abendkarten).

FrischeRestaurant immergrün

Das FrischeRestaurant immergrün befindet sich in der Badelandschaft und bietet mit 350 Quadratmetern Platz für 60 Personen innen und 40 Personen außen. Hier gibt es warme und kalte Snacks, Leckereien, Kaffee und Kuchen und eine große Auswahl an Getränken.

VitaBar

Die VitaBar in der Saunalandschaft "Erdfeuer" versorgt mit Getränken wie frisch gepressten Säften und aromatischen Tees sowie Snacks und frischem Obst.

ThermenRestaurant

Außerhalb der Therme ist das ThermenRestaurant. Hier gibt es eine große Auswahl an Salaten, Vor-, Hauptspeisen und Nachspeisen. Mit dazu hat man zusätzlich die Auswahl an vegetarischen Gerichten und Fischspezialitäten. Wirf einen Blick in die Speisekarte.

Besondere Herbst-Specials der ThermeNatur

Im Herbst gibt es einige Specials, die der Thermengast im Eintrittspreis mitbekommt. Dazu gehört das beliebte ThermeNatur-Hautpeeling am Dampfbad, die stündlichen Aqua Fitness-Angebote oder die beliebte KaMaLiCa-Zeremonie.

Ab Oktober: KerzenScheinSchwimmen im Rundbecken

ThermeNatur in Bad Rodach Im Kerzenscheinschwimmen kann man ab Oktober immer freitags im romantischen Kerzenlicht im Rundbecken sich treiben lassen. Rainer Brabec

Schwebe entspannt ins Wochenende: Immer freitags, wenn die Sonne gerade am Untergehen ist, entzündet das Team der ThermeNatur zahlreiche Kerzen im Rundbecken. Hier kannst du entspannt im Schimmer der Kerzen schwimmen oder lass dich einfach treiben.

Große Geldwert-Aktion mit erhöhten Rabatten

Herbst-Zeit ist ThermeNatur-Zeit – und auch in diesem Jahr gibt´s im gesamten Oktober die Geldwertkarte der ThermeNatur wieder mit erhöhten Rabatten.

100 Euro = 12,5 % Sofortrabatt bei jedem Eintrittskauf (anstelle regulär 10 % Nachlass)

200 Euro = 15 % Sofortrabatt bei jedem Eintrittskauf (anstelle regulär 12,5 % Nachlass)

300 Euro = 20 % Sofortrabatt bei jedem Eintrittskauf (anstelle regulär 15 % Nachlass)

Kontakt, Öffnungszeiten und Anfahrt

ThermeNatur Bad Rodach

Thermalbadstraße 18

96476 Bad Rodach

Telefon: 09564 / 92320

E-Mail: thermenatur@bad-rodach.de

Öffnungszeiten Sauna

Sonntag bis Donnerstag: 10 Uhr bis 21 Uhr

Freitag bis Samstag: 10 Uhr bis 23 Uhr

Öffnungszeiten Therapie- und Wellnessabteilung

Montag bis Freitag: 9.30 Uhr bis 20 Uhr

Samstag: 11 Uhr bis 19.30 Uhr

Sonntag und an Feiertagen: 11 Uhr bis 17.30 Uhr