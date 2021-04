Das schöne Wetter der letzten Wochen hat bereits einige Grill-Fans auf die heimische Terrasse oder in den Garten gelockt. Mit den Grillmeister-Paketen von hier-gibts-bier.de werden die passenden Getränke gleich noch dazu geliefert. Neben dem Biergenuss unterstützen Sie mit den Grillmeister-Bier-Paketen gleichzeitig Ihre liebsten regionalen Brauereien in der schweren Pandemie-Zeit.

Sogar ein Extra-Schmankerl gibt’s dazu: Zu jeder Bestellung eines Grillmeister-Pakets legt hier-gibt’s-bier.de einen personalisierten Bierdeckel oben drauf! Dank enthaltener Bierskala und leckerem Marinaden-Rezept kommt der 14,8 x 14,8 cm große Bierdeckel wie gerufen für die angehende Grill-Saison.

Bei der bunten Auswahl an fränkischen Bieren, ist ein Bier-Mischkasten die perfekte Möglichkeit, um sich durch die verschiedenen Sorten der regionalen Brauereien zu probieren, neue Geschmäcker zu entdecken sowie altbekannte Lieblinge zu genießen. Die perfekte Möglichkeit, um seinen Liebsten und sich selbst etwas Gutes zu tun und sich auf die kommende Grill-Saison einzustimmen.

Das Grillmeister-Paket kommt in zwei Varianten:

Bier-Mischkasten: Erhalten Sie 20 Flaschen verschiedener regionaler Biere und entdecken Sie Ihren Favoriten!

Erhalten Sie 20 Flaschen verschiedener regionaler Biere und entdecken Sie Ihren Favoriten! 5-Liter Fass + 6 Flaschen: Sie haben bereits einen Bier-Favoriten? Dann erhalten Sie für das nächste Grillfest ein 5 Liter Fass plus 6 Flaschen eines Bieres Ihrer Wahl.

Beide Grillmeister-Pakete von hier-gibt’s-bier.de sind für 29,99 Euro zzgl. Versand erhältlich – natürlich inklusive Grillmeister-Bierdeckel. Jetzt zugreifen: Das Angebot für die fränkischen Grillmeister-Pakete ist auf 300 Pakete beschränkt, schnell sein lohnt sich also!

Mit dem Bier-Abo jeden Monat neue regionale Biere testen

Sie möchten am liebsten jeden Monat andere Schmankerl regionaler Brauereien testen? Das Bier-Abo von hier-gibts-bier.de sorgt stets für Nachschub im Kühlschrank. Je nach Durst, lässt sich das Abo individuell gestalten, zum Beispiel

3 x 6: Erhalten Sie 3 Monate lang je 6 Flaschen regionalen Bieres. Die perfekte Möglichkeit neue Sorten und Geschmäcker zu probieren oder anderen damit eine Freude zu machen!

6 x 6: Lust auf mehr? Mit dem 6 x 6 Paket werden Ihnen 6 Monate lang je 6 fränkische Biere direkt vor die Haustüre geliefert. So kann zu jedem Grillfest ein anderes fränkisches Schmankerl genossen werden!

Das Beste daran? Für das Bier-Abonnement zahlen Sie keine Versandkosten und den personalisierten Grillmeister-Bierdeckel gibt’s obendrauf:

Grillmeister-Bierdeckel Foto: hier-gibts-bier.de

Über den Online-Shop rund ums Bier

Beim regionalen Anbieter hier-gibts-bier.de, mit Sitz in Bayreuth findet man weit mehr als nur einen digitalen Getränkemarkt. Bierliebhaber und Freunde der fränkischen Bierkultur erfreuen sich an der großen Vielfalt an fränkischen Bieren, die im Shop zu finden ist. Bei hier-gibt’s-bier.de finden Sie alles von einer stets wachsenden Auswahl an regionalen Bieren bis hin zu Bier-Mischkästen oder Bier-Abos, welche sich ideal als Geschenkideen eignen. Auch für Unternehmen stellt hier-gibts-bier.de einen verlässlichen Partner da. Belohnen Sie doch beispielsweise Ihre Mitarbeiter nach der langen Winterzeit mit einem individuell zusammengestellten 'Danke'-Bier-Paket" - fragen Sie jetzt unverbindlich Dankeschön-Pakete für Ihre Mitarbeiter an.

Entdecken Sie jetzt die Biere von über 70 regionaler Privatbrauereien sowie tolle Gadgets, Top-Service und schnellen, sicheren Versand!