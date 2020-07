Sommer, Sonne, Ausflugszeit: Trotz der Umstände rund um Covid-19 lassen sich viele Deutsche ihre wohlverdienten freien Tage nicht vermiesen. Aufgrund der Einschränkungen haben jedoch viele ihren Sommerurlaub storniert und verbringen die schönsten Tages des Jahres zuhause oder innerhalb von Deutschland. Ob Wandern in der Fränkischen Schweiz, Brauerei-Tour in Bamberg oder mit dem Ausflugsdampfer durch die Mainschleife – in Franken ist es immer noch am schönsten.

Wir stellen unsere Lieblingsorte für den Sommer vor.

Franken hat auch im Sommer viel zu bieten - unsere Lieblingsorte für den Sommer:

Ausflüge in Franken – hier lohnt sich ein Besuch

#1 Großer Brombachsee: Der größte See im Fränkischen Seenland (Landkreis Weißenburg-Gunzenhausen). Unser Tipp: Mit dem Fahrrad können Sie den Großen Brombachsee einmal komplett umrunden, die 17,5 km kann man gemütlich in 1 bis 1,5 Stunden zurücklegen. Fahrradverleih vor Ort.

#2 Shopping-Tour durch Nürnberg: Wenn es dieses Jahr schon nicht in den Urlaub geht, wird das Urlaubsgeld auf einer Shopping-Tour auf den Kopf gehauen. In der Nürnberger Innenstadt ist die Auswahl am größten. Wer alles auf einem Fleck mag, wird in der Karolinenstraße oder in der Breiten Gasse fündig. Auf dem Weg zur Kaiserburg gibt es kleinere, individuelle Läden mit viel Charme.

#3 Städtetrip nach Würzburg: Auf der Festung Marienberg hat man einen 1A-Blick auf die Frankenmetropole. Wieder unten angekommen lohnt sich ein Abstecher auf die Alte Mainbrücke, wo es den berühmten Brückenschoppen gibt. Hotels gibt es bereits ab 50 Euro die Nacht.

#4 Schloss Seehof erkunden mit Abstecher nach Bamberg: Rund 7 km außerhalb von Bamberg liegt das Schloss Seehof (Memmelsdorf). Der weitläufige Schlosspark mit den imposanten Wasserspielen eignet sich bestens als Fotomotiv. Das Highlight im Schloss ist der "Weiße Saal" mit seinem wunderschönen Deckengemälde. Wer nach der Schlosstour noch einen Abstecher nach Bamberg machen möchte, sollte sich die Altenburg mit Ausblick auf die Stadt nicht entgehen lassen. Weitere Klassiker in Bamberg: Klein Venedig und das Alte Rathaus mit dem Sandgebiet.

