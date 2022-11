Einst ein beliebtes und gut besuchtes Wirtshaus, stand das Tucher-Bräu am Opernhaus in Nürnberg nun fast 10 Jahre lang leer. Zwischen Germanischem Nationalmuseum und Opernhaus befindet sich das historische Gebäude, dem nach umfangreicher Sanierung durch die Stadt Nürnberg endlich neues Leben eingehaucht wird: mit Thorsten Sambs und seinen Wirtshaus Freunden wurde ein erfahrener Wirt gefunden, der das Traditionslokal ab dem 22. November mit gutbürgerlicher fränkischer Kost wieder aufleben lässt!

Zünftig speisen im neuen Wirtshaus Tucher-Bräu am Opernhaus - auch mit Mittagstisch

"Kultivierung statt Reformierung der fränkischen Wirtshauskultur" ist das Motto des neuen gastronomischen Konzepts für das Tucher-Bräu Wirtshaus am Opernhaus. Täglich ab 11:30 Uhr wird ab dem 22. November endlich wieder deftige Hausmannskost vom Feinsten aufgetischt. Das neue Wirtshaus am Opernhaus lädt dich ein einzukehren - sei es zum Mittagstisch, zur Brotzeit oder zum Abendessen in geselliger Runde. Altbewährtes aus dem fränkischen Topf wie Flädlesuppe, Schäuferle mit Sauerkraut und Klößen oder Wiener Schnitzel erwarten dich im neuen Wirtshaus genauso wie zahlreiche Neuinterpretationen.

Unsere Galerie gibt dir einen ersten Einblick ins neue Wirtshaus Tucher-Bräu am Opernhaus:

Zubereitet werden die fränkischen Köstlichkeiten im neuen Tucher-Bräu nach der "Slow Cooking"-Methode. "Das bedeutet, unsere Wirtshaus-Spezialitäten sind nicht nur mit viel Liebe, sondern zusätzlich mit viel Zeit gekocht. Und das schmeckt man", so der neue Wirt Thorsten Sambs. Gastfreundschaft, Herzlichkeit und Zufriedenheit der Gäste werden nach jahrelangem Stillstand im Wirtshaus am Opernhaus endlich wieder großgeschrieben.

Eröffnungsangebot: Fränkische Klassiker inkl. Getränk für 9,90€ - nur am 22. & 23. November

Zum Auftakt am 22. und 23. November hält das Wirtshaus Tucher-Bräu am Opernhaus ein ganz besonderes Angebot für dich parat: Fränkische Spezialitäten zum Sonderpreis von nur 9,90 Euro! Ob Fleischliebhaber oder Vegetarier - hier kommt jeder auf seine Kosten.

An den beiden Eröffnungstagen weichen die Öffnungszeiten des Tucher-Bräu am Opernhaus leicht ab: Bitte beachte, dass du am 22. und 23. November zwischen 12 Uhr und 20 Uhr im neuen Wirtshaus einkehren kannst. Danach geht es täglich ab 11:30 Uhr los.

Eröffnungsangebote im Wirtshaus Tucher-Bräu am Opernhaus

Regionale Zutaten und zentrale Lage: Für die Gäste nur das Beste

Thorsten Sambs bietet seinen Gästen im neuen Tucher-Bräu nur das Beste. "Unser Essen ist sorgsam zubereitet, unser Bier und unsere Weine sind mit Bedacht ausgesucht", erklärt er. Besonders wichtig sind ihm dabei regionale Zutaten. Eine Zusammenarbeit mit der Privatbrauerei Tucher, die seit 375 Jahren in Nürnberg verwurzelt ist, passt da perfekt ins Konzept. Bis zu fünf Tucher-Biere werden frisch vom Fass gezapft und den Gästen serviert. "Wer bei uns zu Gast ist, wird sich bestens umsorgt fühlen. Wie ein Besuch bei einem guten Freund lädt unser Wirtshaus zum Genießen und Wohlfühlen ein", verspricht er.

Der Wirtshaus-Kalssiker: Leckeres Wiener Schnitzel serviert im neuen Wirtshaus Tucher-Bräu am Opernhaus. Wirtshaus Freunde Franchise

Die Tucher Privatbrauerei, die das dauerhafte Schankrecht für das historische Gasthaus besitzt, hatte sich zum Ziel gesetzt, das Lokal wieder zu dem machen zu wollen, was es einmal war: Ein bestens geführtes und beliebtes Gasthaus mit tollem Biergarten in zentraler Lage. Fußläufig ist das Wirtshaus von der Nürnberger Innenstadt oder dem Nürnberger Hauptbahnhof in nur 5 Minuten zu erreichen, alternativ ist die U-Bahn-Station Opernhaus keine 50 Meter entfernt. Wenn du mit dem PKW unterwegs bist, bietet sich das Parkhaus Sterntor in unmittelbarer Nähe an.

Ob mit der Familie oder Freunden, zum Stammtisch, Kaffee und Kuchen oder zur Brotzeit - die typisch urige Wirtshaus-Atmosphäre des neuen Konzepts lädt zum gemeinsamen Verweilen und Genießen ein.

Kontakt & Anfahrt

Wirtshaus Tucher-Bräu am Opernhaus

Am Kartäusertor 1

90402 Nürnberg

Telefon: 0911 / 47779480

E-Mail: info@wirtshaus-oper.de

Website: https://www.wirtshaus-oper.de/

Öffnungszeiten

Am 22. und 23. November: 12:00 -20:00 Uhr

danach: täglich ab 11:30 Uhr

Instagram: @tucherbraeu_am_opernhaus

Facebook: @tucherbraeuamopernhaus