Die Kulmbacher Froschwerkstatt by Schneider – Exklusivpartner für die günstigen und praktischen E-Transporter und Kabinenroller von Elektrofrosch in der Region – hat neues Zubehör im Programm, das Laden noch einfacher macht, auch unterwegs.

Der FroschMAX jetzt optional mit Solarmodul auf dem Dach

Mit dem optionalen Solarmodul auf dem Dach für den FroschMAX lädt man unter dem Fahren die Batterien des Fahrzeuges auf und erhöht somit kinderleicht die Reichweite des Elektroflitzers. Diese Lösung eignet sich besonders für Lieferdienste und erhöhten Anforderung in der Stadt.

Mobil: die Solartankstelle passend für alle Fahrzeuge

Solartankstelle Mit der Solartankstelle, bestehend aus einem 200W Solarpanel und einer 800W Akkustation, kann man Strom dahin bringen, wo man ihn braucht. PR

Mit der neuen Solartankstelle, bestehend aus einem 200W Solarpanel und einer 800W Akkustation, kann man Strom dahin bringen, wo man ihn braucht. Eine praktische Ergänzung, um sein Fahrzeug ergänzend zu laden. Je nach Sonneneinstrahlung kann man damit sein Fahrzeug teilweise oder vollständig laden.

Der Elektrospezialist mit starken E-Transportern und Kabinenrollern

Bereits seit 70 Jahren stellt sich die Schneider GmbH den technischen Herausforderungen der Zeit. Da Elektromobilität in Deutschland immer wichtiger wird, war für Geschäftsführer Thomas Heisinger schnell klar, dass die ursprünglich auf Motoren und Pumpen spezialisierte Firma ein weiteres Geschäftsfeld braucht. Seitdem steht der Elektrospezialist in der Blaicher Straße 7b für praktische und zuverlässige Elektrofahrzeuge zu kleinen Preisen. Die Froschwerkstatt by Schneider ist Exklusivpartner für Thüringen, Nordbayern und Sachsen-Anhalt für die starken E-Transporter und Kabinenroller von Elektrofrosch – praktisch, günstig und umweltfreundlich.

Elektrofahrzeuge für Transport, Logistik, Auslieferung und private Zwecke

Schneider Elektrofahrzeuge Das fränkische Unternehmen Schneider verkauft günstige und leistungsstarke Elektrofahrzeuge von Elektro Frosch. Schneider

Die kleinen, nützlichen Elektroflitzer eignen sich sowohl im Firmenbereich für Transport, Logistik und Auslieferung sowie im Privatbereich für umweltbewusste oder ältere Menschen, die gerne mobil sind und preiswert auf Elektromobilität umsteigen möchten. Die aktuellen Frosch-Topmodelle sind neben dem BOB Transport der FroschMAX, GrandEXTRA sowie der Quad/Trike.

Vom Umbau bis zum Verkauf von Zubehör

Neben den Elektrofahrzeugen sind bei Schneider auch die nötigen Wallboxen zum Laden des Akkus, Zubehör und ein Reparaturservice erhältlich. In der Froschwerkstatt kann man durch die kompetenten Mitarbeiter des Unternehmens zudem Umbauten und Anpassungen ausführen lassen, egal ob es sich um eine Solaranlage auf dem Dach oder den Umbau zu einem Kaffee-Mobil handelt.

Der Spezialist für Motoren und Pumpen

Neben dem neuen Geschäftsfeld gilt die Schneider GmbH als der Motoren- und Pumpenspezialist für private, gewerbliche, kommunale und industrielle Kunden. Das Leistungsspektrum im Elektromaschinenbau reicht vom Herstellen von Neuwicklungen von Elektro- und Getriebemotoren über Reparatur, Verkauf und Installation von Lüftern, Gebläsen und Ventilatoren bis hin zur Herstellung einer allgemeinen Betriebstechnik. Die Firma Schneider GmbH ist auch ExSchutz zertifiziert und setzt fachgerecht Pumpen und Motoren in explosionsgeschützten Bereichen instand – im Notfall auch rund um die Uhr. Ebenso gehören Anlagenoptimierung und ein Technischer Handel für Kugellager zur Schneider GmbH. Das Motto der Firma lautet: „Engagiert – motiviert – persönlich! Wir sind im Notfall 24/7 für Sie da!“

Kontakt und Öffnungszeiten

Schneider GmbH Elektro-Motoren Pumpencenter

Blaicher Straße 7b

95326 Kulmbach

Telefon: 09221/2503

Telefax: 09221/1323

E-Mail: anfrage@schneider-emp.de

www.froschwerkstatt.de

Montag bis Donnerstag: 7 bis 12 Uhr und 13 bis 16.30 Uhr

Freitag: 7 bis 13 Uhr