Am 1. Juli 1886 wurde es gegründet: Das Coburger Tageblatt. Eine Tageszeitung, die viel mehr ist als das – nämlich ein nicht wegzudenkender Part des gesellschaftlichen, politischen und privaten Lebens im Coburger Land. 135 Jahre gedruckte Tradition!

Zur Geschichte

Anno 1886 gründete der Verleger Friedrich Riemann die Zeitung, welche von der Riemann’schen Hofbuchhandlung verlegt wurde. Wie der Titel aussagekräftig versprach, sollte „Das Coburger Tageblatt – Generalanzeiger für Stadt und Land – Organ für Politik, Lokalgeschichte, Handels- und Geschäftsverkehr“ die Stimme der liberalen Kräfte werden. Im Laufe der Jahre gab es wenige Verlegerwechsel, Konstanz zeichnete das Tageblatt aus.

Der große Einschnitt kam mit dem Einzug des Nationalsozialismus. 1936 wurde die Zeitung enteignet. 1942 folgte die Löschung des Zeitungstitels, den die Familie Colbatzky aber im Jahre 1945 neu gründete. Drei Jahrzehnte später erfolgte der Verkauf an den E. C. Baumann-Verlag in Kulmbach. Als zweite Tageszeitung neben der Bayerischen Rundschau wurde das Coburger Tageblatt fortan vom Verleger Horst Uhlemann herausgegeben. 2003 übernahm der Verlag Fränkischer Tag Bamberg die Mehrheit an der Baumann GmbH & Co. KG. Seit 2009 ist das Coburger Tageblatt Teil der Mediengruppe Oberfranken.

Sich ändernde Bedürfnisse

Stets am gesellschaftlichen Wandel und den verändernden Bedürfnissen der Leser*innen orientiert, wandelte sich das Tageblatt kontinuierlich. Durch die Digitalisierung befand man sich schließlich nicht nur in einem regionalen Wettbewerb zum geschätzten Marktbegleiter, der Neuen Presse, sondern zum viralen Informationsfluss des Internets. Das Tageblatt ging diese Veränderungen mit, aber auch schmerzhafte Einschnitte folgten, wie die Schließung der Geschäftsstelle in der Hindenburgstraße.

Zuletzt ging man mit einer neuen Blattstruktur, die den regionalen Inhalt in den Fokus und ganz vorne ins Blatt stellt, mutig einen neuen Weg. Doch bei aller Veränderung, blieb eines immer konstant und Kern allen Handelns. Nach wie vor steht das Coburger Tageblatt für fundierte und gründlich geprüfte Information und hochqualitative, journalistische Arbeit. Egal ob Print oder online, wir schaffen Zugang zu glaubwürdigen und objektiven Informationen oder bieten kritischem Diskurs eine Plattform. Und der Wandel geht weiter: 2022 ist ein weiterer digitaler Meilenstein geplant.