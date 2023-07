Geschenk vom Staat: Mehr Menschen sollen 200 Euro bekommen

Wer in diesem Jahr 18 Jahre alt wird, kann sich über ein besonderes Geburtstagsgeschenk vom Staat freuen: den Deutschen Kulturpass mit einem Wert von 200 Euro.

Am 14. Juni 2023 startete die Auszahlung offiziell. Doch bislang haben noch nicht alle das Angebot genutzt.

200 Euro vom Staat: Wer den Kulturpass erhalten kann

Bislang haben sich etwa 320.000 Personen für den Kulturpass registriert, doch bisher haben nur 113.000 von ihnen das Budget genutzt. Obwohl etwa 750.000 Personen berechtigt sind, den Kulturpass zu erhalten, bleibt also noch Raum für eine größere Teilnahme.

Kulturstaatsministerin Claudia Roth erwägt nun sogar, den Empfängerkreis zu erweitern, sodass auch 15- bis 17-jährige Jugendliche die Möglichkeit bekommen, die 200 Euro für kulturelle Zwecke zu nutzen. Die Entscheidung darüber hängt jedoch davon ab, ob der Kulturpass 2023 als erfolgreich angesehen wird und die Aktion im Jahr 2024 wiederholt werden kann.

Das Hauptziel dieser Aktion ist es, jungen Erwachsenen, die in der Corona-Pandemie besonders gelitten haben, den Zugang zu gemeinsamen kulturellen Erfahrungen zu erleichtern. Gleichzeitig soll den Veranstaltern, die aufgrund von Kontaktbeschränkungen erhebliche wirtschaftliche Verluste erlitten haben, Unterstützung geboten werden.

Kulturpass zum Geburtstag: Wie bekommt man die 200 Euro?

Gut zu wissen: Obwohl die Auszahlung des Deutschen Kulturpasses erst am 14. Juni begann, werden auch die Geburtstagskinder von Januar bis Mai in die Aktion einbezogen. Die Registrierung ist außerdem möglich, wenn jemand erst später im Jahr 18 Jahre alt wird. In diesem Fall wird das Budget jedoch erst am Geburtstag zur Verfügung stehen.

Die 200 Euro können über eine spezielle digitale Plattform "ausgegeben" werden, die sowohl als Browser-Version als auch als App verfügbar ist. Um die App nutzen zu können, muss man sich über die Online-Ausweis-Funktion des Personalausweises identifizieren. Über diese Plattform können die jungen Erwachsenen ihr Budget dann für verschiedene Kulturevents wie Kino, Konzerte, Theater oder für den Kauf von Büchern, Tonträgern oder Musikinstrumenten verwenden. Die Plattform hat bereits 7.000 registrierte Anbieter, darunter auch Tickets für Museen, Parks und Ausstellungen.

Große Online-Versandhändler wie Amazon, Streamingdienste und Musikplattformen wie Spotify sind von dem Angebot jedoch ausgeschlossen. Der Fokus liegt bei dem Kulturpass darauf, lokale Veranstalter und den Kultursektor vor Ort zu unterstützen.

Vorschaubild: © Daniel Karmann/dpa/Symbolbild