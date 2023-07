Wespen sind in der Sommerzeit oft unliebsame Gäste im Außenbereich von Cafés und Eisdielen, bei Picknicks oder beim Grillen im Garten. Angezogen werden sie beispielsweise von Süßspeisen, Fleisch, bunter Kleidung, bestimmten Düften oder auch von den Obstbäumen. Die lästigen Insekten stehen allerdings unter Naturschutz und dürfen daher nicht einfach gefangen oder ihre Nester beschädigt werden. Eine einfache Papiertüte kann aber schon helfen, sie fernzuhalten.

Es gibt zahlreiche Wespenmittel im Handel und verschiedene Tricks, um die Tiere auf sanfte Weise zu vertreiben. Eine etwas weniger bekannte, aber angeblich effektive Methode, ist die Verwendung von Papiertüten als sogenannter "Wespenschreck".

Wespen loswerden: Papiertüte als Nest-Attrappe

Dafür nimmt man eine bräunliche oder gräuliche Papiertüte und knüllt sie zusammen - es eigenen sich dazu auch braune Bioabfalltüten. Diese platziert man an einem Ort, an dem häufig Wespen fliegen, beispielsweise in der Nähe von Sitz- und Essplätzen.

Dieser Wespenschreck ähnelt von seiner Struktur her einem fremden Wespennest und soll den Tieren signalisieren, dass an diesem Ort bereits ein anderer Schwarm nistet, wodurch sie sich vertreiben lassen würden.

Das frühe Anbringen einer solchen Attrappe soll außerdem einen Nestbau der Tiere in Garten- und Hausnähe verhindern. Wer nicht nur auf eine Methode vertrauen möchte, kann den Wespenschreck mit anderen Tricks kombinieren: So wirkt auch aufgeschnittenes Obst, das in einiger Entfernung platziert wird, als "Ablenkungsmanöver". Zum Schluss muss aber betont werden: Die Wirksamkeit der Papierarttrappe wird allgemein infrage gestellt. Experten weisen darauf hin, dass die Insekten die Nester anderer Artgenossen auch am Geruch erkennen, welcher der Attrappe fehlt. Deswegen kann man sich gerne am Basteln dieses Wespenschrecks versuchen, seine Wirksamkeit muss man aber selber austesten oder behilft sich lieber mit bewerten Mitteln.

