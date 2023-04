Die gängigsten Produkte für Turnschuhe

Weiße Sneaker sind nach wie vor im Trend und gerade jetzt im Frühling sehr beliebt. Leider ist der strahlende Eindruck oft schnell dahin, denn auf den hellen Schuhen sieht man Dreck und Schmutz besonders gut. Es gibt allerdings viele Mittel, wie ihr eure Turnschuhe wieder sauber bekommt.

Reinigungsmittel, Zahncreme, Spüli – das könnt ihr nutzen

Eine Möglichkeit sind laut stern.de klassische Reinigungsprodukte. Dazu zählt unter anderem eine Schuhbürste oder spezielle Reiniger, die Bürste und Reinigungsmittel vereinen. Eine weitere Option sind Schmutzradierer. Damit lassen sich vor allem die Gummiränder eurer Sneaker von Verschmutzungen befreien. Dazu den Schuh oder den Radierer leicht anfeuchten und über die betroffenen Stellen reiben.

Neben den Reinigungsprodukten gibt es auch verschiedene Hausmittel, die ihr verwenden könnt. Dazu gehört zum Beispiel weiße Zahnpasta. Diese einfach auf die Schuhe auftragen und mit einer Bürste einmassieren. Dafür kann auch eine alte Zahnbürste verwendet werden. Die Bürste am besten etwas anfeuchten, damit die Paste schäumt. Anschließend alles wieder von den Schuhen abwaschen. Außer zum Schuhe putzen, könnt ihr alte Zahnbürsten übrigens auch noch für andere Dinge benutzen.

Spülmittel kann ebenfalls zum Reinigen von weißen Turnschuhen genutzt werden. Das Mittel wird vorsichtig eingerieben und mit einer Bürste einmassiert. Dann kurz einwirken lassen und abwaschen oder mit einem Lappen abwischen. Idealerweise sollte farbloses Spülmittel verwendet werden, damit es keine Verfärbungen gibt.

Das solltet ihr beim Waschen in der Waschmaschine beachten

Um auch die Schnürsenkel wieder weiß zu bekommen, können sie in einem Wäschenetz in der Waschmaschine gewaschen werden. Alternativ könnt ihr sie per Hand im Waschbecken auswaschen. Die kompletten Schuhe solltet ihr nur in Ausnahmefällen in die Maschine werfen. Auch wenn die Methode vielleicht einfacher ist, als mit der Hand zu schrubben, leidet das Material mehr darunter. Lederschuhe sollten laut Oekotest.de generell nicht in der Maschine gereinigt werden.

Für Turnschule gilt: Nicht zu heißt Waschen, da sich sonst der Kleber lösen kann. Mehr als 30 Grad sollten es nicht sein. Die Schuhe sollten außerdem nicht geschleudert werden. Vorab am besten den groben Schmutz entfernen und Einlegesohlen, wenn möglich, herausnehmen. Dann die Schuhe in ein Wäschenetz geben.

Zum Trocknen könnt ihr Zeitungspapier in die Schuhe stopfen und sie an einem gut belüfteten Ort aufstellen. In den Trockner solltet ihr sie keinesfalls geben. Um eure Sneaker vor Dreck zu schützen, solltet ihr sie regelmäßig mit einem Imprägnierspray behandeln.

Vorschaubild: © Daniel Bockwoldt/dpa