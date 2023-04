Gerade in diesem Jahr ist ein Look wieder stark in den Trend gekommen: gestreifte Klamotten in jeder Form. Überall sind die Streifen in den Schaufenstern zu sehen oder liegen noch vom letzten Trend im Kleiderschrank. Aber irgendwann kommt der Punkt, an dem die Klamotten auch gewaschen werden müssen. Dann stellt sich die Frage, ob die Kleidung zusammen mit der hellen oder mit der dunklen Kleidung oder doch sogar mit der Buntwäsche in die Waschmaschine gehört. Der Industrieverband Körperpflege- und Waschmittel gibt einige Möglichkeiten dafür, wie du schwarz-weiße Kleidungsstücke am besten waschen kannst.

Eine Option, um herauszufinden, ob der schwarze Teil des Stoffs abfärbt, ist eine Handwäsche - und zwar bevor das Kleidungsstück das erste Mal in der Waschmaschine landet. Färbt sich das Wasser dunkel, wäscht man die Sachen lieber zusammen mit dunkler Kleidung in der Maschine. Denn so kann das schwarz-weiße Stück nicht auf die andere Kleidung abfärben. Bleibt das Wasser aber bei der Wäsche per Hand klar, sollte der Stoff nicht auf andere abfärben und kann auch zusammen mit weißer Wäsche in die Waschmaschine gegeben werden. Damit ist dann nämlich zu sehen, dass der weiße Teil des Kleidungsstücks hell bleibt und nicht vergraut.

Schwarz-weiße Klamotten waschen: Zur Sicherheit zusammen mit dunkler Kleidung

Ein großer Fehler, den du beim Waschen von schwarz-weißen Klamotten auf jeden Fall vermeiden solltest, ist eine zu heiße Temperatureinstellung. Stattdessen sollte man sich hier unbedingt an die auf dem Etikett angegebene Temperatur halten. Außerdem ist es noch wichtig, kein Vollwaschmittel zu verwenden, weil das darin enthaltene Bleichmittel auch die schwarzen Streifen verblassen lassen würde.

Bist du dir trotzdem unsicher, ob die schwarz-weißen Klamotten auf die hellen abfärben könnten, kannst du einfach bei der Wäsche zusammen mit der dunklen Kleidung bleiben. In diesem Fall werden dann sogenannte Farb- und Schmutzfangtücher nützlich, die in jeder Drogerie erhältlich sind und sich sogar selbst herstellen lassen. Die Tücher gibt man ganz normal mit der anderen Kleidung in die Waschmaschine, damit diese das mögliche Grauwerden der Klamotten verhindern.

Wenn die Kleidung bereits vergraut ist, gibt es auch noch die Möglichkeit, es mit einem Entfärber* zu versuchen, den es ebenfalls in der Drogerie zu kaufen gibt. Laut Ratgeber der Marke Dr. Beckmann lässt sich mit einem solchen Produkt der Grauschleier wieder herauswaschen. Dabei kommt es allerdings darauf an, welche Farbe bei der Produktion des Kleidungsstücks verwendet wurde. Es muss ein wasch- und farbechter Farbstoff sein, damit es funktioniert, denn zum Beispiel für sogenannte Indanthrenfarben ist der Entfärber ungeeignet. Ist die verwendete Farbe nicht bekannt, kannst du es auch zuerst an einer unauffälligen Stelle damit probieren.