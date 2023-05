Fahrten auf der Autobahn, auf Landstraßen und Co. hinterlassen im Sommer deutlich sichtbar ihre Spuren auf den Autos. Die sonst so schön glänzenden Scheiben sind plötzlich so dreckig, dass man kaum hindurchsehen kann.

Wer keine Lust auf lange Schlangen an der Autowaschanlage hat, oder einfach sparen will, der wäscht sein Auto schnell zu Hause auf dem eigenen Grundstück. Ein Eimer Wasser, ein Schwamm, ein wenig Putzmittel und eventuell noch der Gartenschlauch und das Auto ist wieder blitzeblank. Dabei ist das rechtlich nicht immer erlaubt.

Autowaschen auf dem eigenen Grundstück ist meistens verboten

Der ADAC schreibt in seiner Anleitung zum Thema Autowaschen: "Das private Waschen von Fahrzeugen auf dem eigenen Grundstück ist meist nicht zulässig, weil stets die Gefahr besteht, das Grundwasser zu verunreinigen."

Diese Regel gelte vor allem für unbefestigten Grund wie Rasen, Kies oder Schotter. Bei befestigtem Grund kann es jedoch örtlich Ausnahmen geben, wenn ein vollständiges Abfließen des Waschwassers in die kommunale Kanalisation gewährleistet sei und dort eine Reinigung des Abwassers erfolgt. Die jeweiligen Kommunen erlassen die Bestimmungen für diese Ausnahmen.

Wer sich darüber nicht informiert, für den könnte es teuer werden. Laut "bussgeldkatalog.org" drohen in Bayern 50 - 25.000 Euro Strafe, wenn giftige oder wassergefährdende Stoffe in das Grundwasser gelangen. In anderen Bundesländern können sogar noch höhere Strafen anfallen. In Baden-Württemberg kostet es beispielsweise zwischen 500 und 50.000 Euro. In Sachsen sogar 25 bis 100.000 Euro.

Autowäsche auf öffentlichem Grund verboten

Auf öffentlichem Grund, zum Beispiel auf offener Straße, ist die eigene Autowäsche immer verboten. Straßen dürfen laut Verkehrsordnung nicht "beschmutzt oder benetzt" werden, wenn der Verkehr dadurch erschwert oder gefährdet wird. Der ADAC gibt hier den Tipp, nur Waschanlagen und Waschplätze zu nutzen, die zugelassen sind.

