Die Idee hinter der Vier-Viertel-Methode

Vorteile

Fazit

Oft ist der Alltag durch viele Aufgaben und Herausforderungen von morgens bis abends von Stress und Unruhe durchzogen. Das muss nicht zwangsläufig der Fall sein: Organisationsmodelle wie die Vier-Viertel-Methode versprechen dir weniger Stress und lassen sich einfach umsetzen.

Die Vier-Viertel-Methode

Suchst du nach einer Methode, um deinen Alltag zufriedener und glücklicher zu gestalten, kann die Vier-Viertel-Methode eine Lösung für dich sein. Der Name Vier-Viertel kommt daher, dass die Methode das Prinzip verfolgt, den Tag in vier Abschnitte zu unterteilen. Von 5 bis 9 Uhr am Morgen zieht sich der erste Abschnitt, der zweite bezieht sich auf den Zeitraum von 10 bis 13 Uhr. Im Anschluss folgt der dritte Abschnitt von 14 bis 19 Uhr und zuletzt der vierte Abschnitt, der von 19 Uhr bis zum Schlafengehen reicht. Die dargestellte Unterteilung ist nur eine von vielen Möglichkeiten, den Tag für sich zu unterteilen. Je nach deinen Bedürfnissen kannst du die Zeiten auch individuell anpassen.

Die Idee hinter der Vier-Viertel-Methode ist folgende: Als Mensch fällt es uns durch die Einteilung des Tages in Abschnitte einfacher, diese als differenziert zu betrachten. Geschieht uns im ersten Abschnitt ein Missgeschick, ist es oft einfacher, den nächsten Tagesabschnitt als Neubeginn zu sehen und somit ein schlechtes Ereignis nicht den ganzen Tag mit sich herumzutragen. Jeder neue Tagesabschnitt kann so als neue Chance angesehen werden. Zudem kann es dir am Abend leichter fallen, deinen Tag Revue passieren zu lassen, wenn du dich an den Abschnitten orientieren kannst. Wie genau du die Methode für dich am effektivsten umsetzt, bleibt ebenfalls dir selbst überlassen. Eine Möglichkeit wäre, die eigene To-do-Liste täglich schriftlich oder digital auf die vier Tagesabschnitte aufzuteilen; vielleicht ist es aber schon hilfreich, die Einteilung nur rein gedanklich vorzunehmen.

Ein Vorteil der Methode: Die Zeiten zwischen den verschiedenen Abschnitten ermöglichen es dir, gezielte Pausen zu machen und dich zu entspannen. In einem gestressten Alltag sind Entspannungszeiten besonders im Hinblick auf unsere eigene körperliche und geistige Gesundheit wichtig und notwendig.

Fazit

Zusammengefasst gibt es keine Garantie dafür, dass die Vier-Viertel-Methode die optimale Lösung ist für dich, um deinen Plan zu strukturieren. Fühlst du dich häufig gestresst und hast das Gefühl, die Zeit immer aus dem Blick zu verlieren, kann es hilfreich sein, die Methode einmal auszutesten. Es könnte sein, dass du durch eine Strukturierung deines Tages in vier Viertel eine Entlastung verspürst und den Tag folglich produktiver und glücklicher erlebst. Ein Vorteil der Methode ist zudem, dass du ihn auf deine eigenen Tageszeiten anpassen kannst; es könnte sich also lohnen, der Vier-Viertel-Methode eine Chance zu geben.

Tipp: Möchtest du einfache Methoden für den Alltag entdecken, mithilfe derer du Selbstmotivation lernen kannst, dann solltest du hier nachlesen.