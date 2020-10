Für unsere Haut ist die kalte Jahreszeit eine zusätzliche Herausforderung. Dass sie nicht trocken und rissig wird, kommt es jetzt umso mehr auf die richtige Pflege an. Die Ansprüche an die Creme sind dabei hoch - schließlich soll sie nicht nur für ausreichend Feuchtigkeit sorgen, sondern auch Falten und Pickeln vorbeugen und die Haut ausreichend mit Nährstoffen versorgen.

Hier kommt Vitamin E ins Spiel. Laut der Apothekenumschau ist Vitamin E ein Antioxidans und Zellschutzvitamin. Es schützt den Körper zum Beispiel vor schädlichen Einflüssen von außen, wie zum Beispiel schädlichen Sauerstoffverbindungen. So ist es nicht verwunderlich, dass Kosmetikhersteller, was Hautcremes und Sonnenschutz betrifft, auf das fettlösliche Vitamin setzen. Denn Vitamin E pflegt die Haut.

Vitamin E - ein Alleskönner

Wie die Bunte erklärt, hilft Vitamin E der Haut dabei, sich selbst zu regenerieren. Als Antioxidans ist es in der Lage, freie Radikale anzubinden und sie so unschädlich für die Haut zu machen.

Auch stärkt das Vitamin die Hautbarriere, die dafür sorgt, schädliche Keime und Substanzen abzuwehren. Wer seine Haut mit Vitamin E pflegt trägt dazu bei, dass die Barriere widerstandsfähiger bleibt.

Doch das ist noch nicht alles - weil Vitamin E ein echtes Wundermittel ist, beugt es sogar gegen die Bildung von Falten vor. Durch eine gestärkte Hautbarriere verliert die Haut weniger Feuchtigkeit. Durch die Feuchtigkeit bleibt die Haut elastisch, was wiederum dazu führt, dass Falten gar nicht erst gebildet werden.

Diese Nahrungsmittel enthalten Vitamin E

Weil der menschliche Körper nicht in der Lage ist, selbst Vitamin E herzustellen, muss das Antioxidans über Nahrungsfett aufgenommen werden. Laut der Apothekenumschau sind enthalten diese Lebensmittel besonders viel Vitamin E:

Pflanzliche Öle

Nüsse

Samen

Butter

Eier

Erwachsene benötigen pro Tag rund 12 Milligramm Vitamin E - so viel ist beispielsweise in 20 Milliliter Sonnenblumenöl enthalten. Um die Barriere der Haut zu schützen, dieser bei der Regeneration zu helfen Falten vorzubeugen ist diese Menge allerdings nicht ausreichend.

Vor allem im zunehmenden Alter ist eine Hautcreme oder ein Öl, das reich an Vitamin E ist immer wichtiger. Beim Kauf sollte allerdings darauf geachtet werden, dass das Vitamin E natürlich gewonnen und nicht synthetisch hergestellt wurde. Denn der Körper kann das natürliche Vitamin E besser aufnehmen und speichern.

