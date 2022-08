Vitamin-B12-Mangel: Wie gefährlich ist der Zustand - und was kannst du tun?

Neben seiner wichtigen Funktion bei der Blutbildung sorgt Vitamin B12 auch für den Schutz unserer Nervenzellen. Vitamin B12 ist nämlich an der Bildung der Nervenhülle beteiligt, der sogenannten Myelinscheide. Diese bildet eine Art Isolierschicht um die Nervenfasern und garantiert so eine schnelle Weiterleitung von Sinneswahrnehmungen und Reizen.

Leidet der Körper an einem Vitamin-B12-Mangel, kann diese Myelinschicht nicht mehr ausreichend erhalten bleiben und wird nach und nach zerstört. Dadurch ist die Weiterleitungsfunktion der Nerven beeinträchtigt und verlangsamt. Aber auch die Schutzschicht um die Nervenfasern fehlt, was weitere Schädigungen mit sich bringt.

Nervenschäden können Folge sein

Nervenschäden zeigen sich wie folgt:

Kribbeln in Händen und Füßen

Taubheit oder Schmerzen in den Gliedern bis hin zu Lähmungen

Muskelschwäche

Koordinationsprobleme und unsicheres Gehen

Empfindungsstörungen

Reflexstörungen

Sehstörungen

Hier kann der Mangel schon zu chronischen Schäden am Nervensystem geführt haben. Einige Personen mit Vitamin-B12-Mangel klagen über Depressionen und andere psychische Probleme.

Diese Lebensmittel enthalten das Vitamin

Zum einen kann die Ursache für einen Vitamin-B12-Mangel auf eine verringerte Aufnahme zurückgeführt werden. Vitamine sind essenzielle Stoffe. Sie können also nicht vom Körper selbst hergestellt werden, sondern müssen regelmäßig über die Nahrung zugeführt werden. Hauptlieferanten hierfür sind tierische Produkte wie Eier, Milch. Meeresfrüchte, Lachs und Fleisch, weshalb Vegetarier und vor allem Veganer darauf achten müssen, dieses Vitamin anders aufzunehmen.

Der tägliche Bedarf an Vitamin B12 liegt laut der Deutschen Gesellschaft für Ernährung (DGE) bei Jugendlichen ab 13 Jahren sowie bei Erwachsene bei vier Mikrogramm. Zum Vergleich: In 100 Gramm Bergkäse sind rund 0,81 Mikrogramm Vitamin B12. Einen besonders hohen Anteil des Vitamins haben Fleisch oder Fisch. In Lachs etwa sind zwischen zwei und drei Mikrogramm Vitamin B12 pro 100 Gramm enthalten. Damit der Körper Vitamin B12 aus der Nahrung überhaupt aufnehmen kann, ist ein besonderes Protein notwendig. Es handelt sich um den sogenannten Intrinsic-Faktor, der im Magen gebildet wird. Bei chronischen Magen- und Darmerkrankungen oder nach chirurgischen Eingriffen kann dieser Mechanismus gestört sein und es kommt zu Mangelerscheinungen.

In der Schwangerschaft oder mit steigendem Alter erhöht sich der Vitamin-B12-Bedarf. Dies und auch die langjährige Einnahme von Diabetesmedikamenten und langjähriger, krankhafter Alkoholkonsum können ebenfalls Ursachen eines Vitamin-B12-Mangels sein. Besondere Vorsicht ist bei der längeren Einnahme von Medikamenten mit erhöhter Magensäurebildung geboten. Auch Veganer sind besonders gefährdet: Bei veganer Ernährung verzichtet man komplett auf tierische Lebensmittel. Damit auch auf die Zufuhr des Vitamin B12. Laut dem DGE ist es nicht möglich, den Bedarf durch pflanzliche Lebensmittel zu decken.

Vitamin B12-Mangel vorbeugen - so funktioniert's

Sobald die ersten Anzeichen von Nervenschäden auftreten, ist ein Vitamin-B12-Mangel in der Regel noch reversibel, also behebbar. Nach Monaten oder Jahren kann die Schädigung aber auch irreversibel sein. Deshalb solltest du bei ersten Symptomen, die auf Schäden der Nerven hinweisen, einen Arzt aufsuchen, der zum Beispiel einen Vitamin-B12-Test durchführen kann.

Lasse dich von deinem Arzt beraten, wie du mit einer angemessenen Zufuhr von Vitamin B12 Schädigungen der Nerven vorbeugen kannst. Er wird dir erklären, ob und welche B12-Präparate du zu dir nehmen solltest. Nahrungsergänzungsmittel sollten nie einfach auf Verdacht konsumiert werden. Stattdessen sollte die Dosierung zuvor mit einem Arzt oder einer Ärztin abgeklärt und therapeutisch begleitet werden.