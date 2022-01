Da eine Frau im Durchschnitt im Laufe ihres Lebens etwa 17.000 Tampons benutzt, ist es wohl mit Blick auf die Umwelt Grund genug, alternative Hygieneartikel näher zu betrachten. Darunter die sogenannten Periodenslips oder auch Periodenunterwäsche. Wie sie funktionieren und welche möglichen Risiken damit verbunden sind, erfährst du in diesem Artikel.

Zum Glück ist die Gesellschaft gerade dabei, das Thema Menstruation mit allem, was dazu gehört, zu normalisieren und zu thematisieren. Das Konzept der "Period Panties" stammt aus den USA und wird dort schon über einige Jahre vermarktet. Neben der Menstruationstasse sind die schicken Höschen gerade total im Trend. Mittlerweile gibt es auch in Europa zahlreiche Unternehmen, die Periodenunterwäsche produzieren und verkaufen.

Der Trend ist nicht nur nachhaltiger als Tampons und Co., sondern kann auch sexy sein! Außerdem kann nichts verrutschen und du verzichtest komplett auf Müll.

Die bequeme und schöne Periodenunterwäsche scheint eine gute Wahl zu sein - eigentlich. Hinter dem großen Trend können jedoch unschöne Risiken schlummern.

Bei Periodenunterwäsche handelt es sich um normale Unterwäsche aus Baumwolle oder Kunstfaser, die Frauen während ihrer Periode anstelle von Binden oder Tampons tragen können. In den Periodenslips ist eine Saugeinlage integriert, die aus mehreren Schichten besteht:

Die Periodenhöschen versprechen bis zu zwölf Stunden Sicherheit, je nach Blutung. Die Slips können bei 40 Grad zusammen mit deiner restlichen Kleidung gewaschen werden. Allerdings solltest du sie vorher kalt ausspülen und auf Weichspüler und Bleichmittel verzichten.

Im Vergleich zu herkömmlichen Menstruationsartikeln wie Binden und Tampons ist die Periodenwäsche dahingehend zu empfehlen, da sie weniger Müll produziert und somit wesentlich umweltfreundlicher ist. Bei der Herstellung von Tampons wird beispielsweise Erdöl verwendet. Das Material braucht etwa 500 Jahre, um zu verrotten. Vielleicht also doch lieber "Period Panties"?

Während deiner Periode kannst du vor allem an Tagen mit schwacher Blutung ganz auf Periodenunterwäsche umsteigen. Bei stärkerer Blutung kannst du zusätzlich auf andere Methoden zurückgreifen, wie etwa die ebenso nachhaltige Menstruationstasse* oder herkömmliche Tampons. Weitere Vorteile:

Was auf den ersten Blick ziemlich eindrucksvoll und nachhaltig scheint, hat auch seine Schattenseiten. Der wohl größte Minuspunkt: Die meisten Hersteller für Periodenunterwäsche verwenden Biozide oder Silber für die antibakterielle Schicht. Diese Stoffe werden zu Recht kritisiert, da sie allergische Reaktionen hervorrufen können.

Da nach zwei Jahren die antibakterielle Wirkung des eingesetzten Stoffes nachlässt, sind 30 bis 40 Euro für ein Höschen doch recht teuer. Auch für unterwegs sind Periodenslips eher unpraktisch. Du solltest immer eins zum Wechseln und eine Tüte dabei haben, um das benutzte Höschen sicher zu verstauen. Bei einer starken Periode halten die Slips nicht lange dicht. Sie sind eher für eine leichtere Menstruation geeignet.

Wichtig: Die Periodenunterwäsche darf wegen der antibakteriellen Wirkstoffe höchstens bei 40 Grad gewaschen werden. Wer sie aus Versehen zu der restlichen Unterwäsche bei 90 Grad hinzugibt, zerstört diese.

Die meisten Periodenslips werden mit "antibakteriell", "bakterienhemmend" oder "mit Geruchsschutz" beworben, was darauf hinweist, dass es sich um biozidbehandelte Waren handelt. Das Bundesministerium für Umwelt warnt vor Bioziden, nicht nur wegen möglicher auftretender allergischen Reaktionen, sondern auch aufgrund der Beeinträchtigungen der Bakterienflora sowie die mögliche Entwicklung von Resistenzen gegen Krankheitserreger.

Biozide stehen außerdem in Verdacht, die Fruchtbarkeit zu gefährden. Immerhin werden diese Substanzen wie Zinkpyrithion oder Silberchlorid auf die Bakterienflora im Intimbereich losgelassen, die eigentlich zum Abschrecken, Bekämpfen oder Zerstören von Lebewesen eingesetzt werden (beispielsweise Insektenspray). Experten warnen auch vor der Folgen von Bioziden für die Natur.

Bei jeder Wäsche gelangt ein kleiner Teil der Substanzen über Kläranlagen in Gewässer. Bereits nach dreimal Waschen bei 40 Grad entweicht bei jedem zweiten Slip schon die Hälfte des Biozids, so die Experten des staatlichen schwedischen Chemikalienamtes KEMI.

Periodenunterwäsche ist nicht für Jederfrau! Um dir etwas Gutes zu tun, solltest du beim Kauf deiner Höschen darauf achten, dass möglichst keine Biozide enthalten sind.

