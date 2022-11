Die Obermain Therme startet in die nächste Runde des beliebten Sauna-Diploms. Unter dem Motto "Saunieren – gut für das Immunsystem" kannst du als aktive*r Saunagänger*in dein Sauna-Wissen erweitern. Warum sich das Sauna-Diplom aber auch besonders für Sauna-Neulinge eignet, erfährst du hier in aller Kürze. Im Aktionszeitraum vom 21.11.-25.11. kannst du dich in einem einstündigen "Studiengang" informieren, unterhalten und überraschen lassen.

Alles Wichtige auf einen Blick: