Das Borna-Virus, genauer gesagt das „Borna Disease Virus 1“, auch „Pferdeborna“ oder „klassisches Borna“ genannt, ist ein Erreger der Borna’schen Krankheit bei Pferden, Schafen und anderen Säugetieren. Der Erreger ist seit über 250 Jahren als Tierseuche bekannt. 2018 kam es erstmalig zu einer Infektion von Menschen. Bei einer Übertragung auf den Menschen kann das Virus schwere Gehirnentzündungen (Enzephalitiden) verursachen. Es ist jedoch nicht identisch zu dem „Bunthörnchen-Borna-Virus“, auch wenn es ähnliche Erkrankungen hervorrufen kann.

Gebiete, in denen das Virus bereits endemisch geworden ist, finden sich vorwiegend in der östlichen Hälfte Deutschlands. Vor allem in Bayern, Thüringen und Sachsen-Anhalt. Erkrankungen des Borna-Virus bei Menschen treten zwar selten auf, enden jedoch fast ausnahmslos tödlich. Betroffene leiden zunächst unter Kopfschmerzen, Fieber und allgemeinem Krankheitsgefühl. Später kommen neurologische Symptome dazu, wie Verhaltensauffälligkeiten und Sprach- und Gleichgewichtsstörungen und im weiteren Verlauf innerhalb von Tagen oder wenigen Wochen zum Koma. Eine Therapie gegen Borna-Virus-Infektionen gibt es bisher nicht. Bislang besteht eine Behandlung aus unterstützenden Maßnahmen mit intensivmedizinischer Betreuung.

Borna-Virus: Wie wird es auf den Menschen übertragen?

Aktuelle Forschungen zeigen, dass Übertragungen von BoDV-1 auf Menschen lediglich sehr selten vorkommen. In ganz Deutschland sind es weniger als zehn Fälle pro Jahr. Entsprechend gering ist auch das Infektionsrisiko. Eine Impfung gegen das Borna-Virus gibt es dagegen noch nicht. Verringert werden kann das Risiko einer Ansteckung nur durch Kontaktvermeidung mit Spitzmäusen und deren Ausscheidungen.

Übertragen werden kann das Virus durch etwaige Bissverletzungen der Mäuse, oder durch den Kontakt mit kontaminierten Ausscheidungen. Über die Ausscheidungen könnten Borna-Viren sogar in Wasser oder verunreinigten Lebensmitteln aufgenommen werden. Selbst kontaminierter Staub kann zu einer Infektion führen, meint das Robert-Koch-Institut.

Was kann man präventiv gegen das Borna-Virus unternehmen?

Hat man Spitzmäuse im häuslichen Umfeld, sollte die Futterquelle der Tiere ausfindig gemacht und beseitigt werden. Spitzmäuse ernähren sich etwa gerne von Insekten in Komposthaufen oder von anderweitig im Freien befindlichen Abfällen. Tierfutter lieben Spitzmäuse ebenfalls. Indes sollten Spitzmäuse auch nicht als Haustiere gehalten werden. Wichtig ist laut Robert-Koch-Institut, eine tote Spitzmaus nie mit bloßen Händen anzufassen. Sollte man eine tote Spitzmaus entsorgen müssen, so sollten dabei Gummihandschuhe und nach Möglichkeit eine Feinstaubmaske (z.B. FFP2, KN95) getragen werden.

Bevor man tote Spitzmäuse und/oder deren Ausscheidungen entsorgt, empfiehlt das RKI, sie mit Reinigungsmittel zu besprühen. Damit werde „die Aufwirbelung von virushaltigem Staub bei der Entsorgung und anschließenden Reinigung“ verhindert. Tote Spitzmäuse sollten mittels einer gut verschlossenen Plastiktüte entsorgt werden. Anschließend solle man sich umgehend waschen und die Kleidung in die Wäsche geben.

Wie ist der aktuelle Stand der Forschung?

Um weitere Informationen zu der Borna’schen Krankheit bei Menschen zu sammeln, sind in den vergangenen fünf Jahren zwei Forschungsverbunde gegründet worden. Zum einen der „Borna-Virus Focal Point Bayern“ zum anderen der „ZooBoCo“. Darüber hinaus sind das Friedrich-Loeffler-Institut, das Bernhard-Nocht-Institut, das Robert Koch-Institut sowie die Universität Regensburg an den Forschungsverbunden beteiligt. Die forschen unter anderem, wie genau es zu einer Übertragung von BoDV-1 auf Menschen kommt, und welche Risikofaktoren für Infektionen es gibt. Auch nach möglicherweise milderen Verlaufsformen der BoDV-1-Infektion wird gesucht.

