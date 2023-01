Warum frieren wir überhaupt und wann frieren wir?

Die Temperaturen draußen steigen langsam und es wird immer wärmer. Trotzdem frieren einige Menschen im Homeoffice. Immer wieder kommt es dabei vor, dass Menschen, die zu Hause arbeiten schneller frieren als wenn sie auf der Arbeit sind. Woran liegt das?

Warum frieren wir überhaupt und wann frieren wir?

Frieren ist ein Warnzeichen des Körpers, denn sowohl extreme Wärme als auch extreme Kälte sind Gefahren für den Körper. Der menschliche Körper braucht eine Temperatur von rund 37 Grad Celsius, um richtig arbeiten zu können. Bei starken Abweichungen der Temperatur besteht die Gefahr, dass lebenswichtige Organe nicht mehr funktionieren wie sie sollen.

Um diese inneren Organe zu schützten, beginnt der Körper bei Kälte zu frösteln und zu frieren. Dadurch werden Stresshormone freigesetzt, die die Durchblutung von Händen, Füßen, Nase und Ohren verringert. Dadurch werden sie zwar kalt, die inneren Organe können aber auf normaler Temperatur gehalten werden und weiter arbeiten. Wenn der Körper dann beginnt zu zittern, wird auch durch die Bewegung der Muskeln Wärme freigesetzt und der Körper kann warm gehalten werden.

Der Körper friert also, wenn die Außentemperatur gefährlich wird und er seine normale Temperatur nicht mehr gut halten kann. Frieren ist eine Funktion, um die inneren Organe zu schützten. Außerdem ist es ein Zeichen für dich, dass du dich so bald wie möglich aufwärmen solltest.

Warum frierst du am Arbeitsplatz im Büro weniger als im Homeoffice?

Einige Menschen berichten, dass sie im Homeoffice viel schneller frieren als auf dem Arbeitsplatz im Büro. Der Allgemeinmediziner Peter W. Gündling erklärt in einem Interview mit der WELT, dass das sowohl körperliche als auch psychische Gründe habe.

Einen großen Faktor spielt laut dem Experten die deutlich geringere Bewegung an einem Tag im Homeoffice. Schon der Weg zu Arbeit am Morgen fordere den Kreislauf - fällt das weg, reagiere der Körper mit einem Kältegefühl auf den geringeren Energieumsatz.

Auch die Psyche habe einen Einfluss auf das Kälteempfinden einer Person. Das Gefühl der Einsamkeit ist dabei ausschlaggebend, erklärt Gündling. Einsamkeit sei zwar ein individuelles Empfinden, kann sich aber in Frieren äußern. Außerdem strahlen die Körper von Arbeitskollegen zusätzliche Wärme aus.

Wie bleibst du auch im Homeoffice warm?

Es gibt verschiedene Dinge, die du tun kannst, um dem Frieren im Homeoffice vorzubeugen und entgegenzuwirken. Eine wichtige Rolle spielt genug Licht, da der Körper, wenn es dunkler ist, Schlafhormone ausschüttet. Auch frische Luft hat hier einen positiven Effekt. Lüften ist deshalb auch wichtig.

Der Experte erklärt außerdem, dass kaltes Duschen frieren auch vorbeugen könne. Das liege daran, dass sich die Blutgefäße durch das kalte Wasser verengen würden und dadurch weniger Wärme nach außen abgegeben werden würde.

Warme Getränke können auch gegen frieren helfen. Besonders geeignet sei, laut Gründling, der Ingwertee, da die enthaltenen Gingerole einen wärmenden Effekt haben. Auch die Zimmertemperatur kann im Homeoffice natürlich individuell angepasst werden. Die perfekte Temperatur zum Arbeiten liege durchschnittlich etwa zwischen 20 und 21 Grad.

Zusammenfassung

Frieren ist also eine sehr wichtige Funktion des Körpers, die unsere inneren Organe schützt. Deshalb ist es wohl auch immer sinnvoll, sich aufzuwärmen, wenn der Körper fröstelt.

Warum du zu Hause beim Arbeiten schneller frierst als im Büro hat sowohl physische Gründe als auch psychische. Mangelnde Bewegung den Tag über und besonders am Morgen bringen den Körper zum Frieren, aber auch das Gefühl von Einsamkeit spielt dabei eine Rolle.

Dennoch kannst du vorbeugend verschiedene Dinge tun. Sport am morgen oder ein kleiner Spaziergang können oft schon helfen den Kreislauf in Schwung zu bringen. Auch eine kalte Dusche und ein Arbeitsplatz mit der für dich am besten passenden Temperatur können hilfreich sein.