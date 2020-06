Vegetarische Brotaufstriche sind beliebt wie nie. Zeit also, die Aufstriche einmal auf den Prüfstand zu stellen: Wie gut sind sie wirklich? Stiftung Warentest hat sich nun 25 Veggie-Aufstriche vorgenommen und auf Herz und Nieren geprüft. Die Ergebnisse sind überwiegend positiv, insgesamt 16-mal wurde die Note "gut" vergeben, allerdings wurden auch in drei Produkten Schadstoffe gefunden. Übrigens: Alle der 25 getesteten vegetarischen Brotaufstriche sind auch vegan.

Vegetarische Brotaufstriche gibt es mittlerweile in den verschiedensten Geschmacksrichtungen. Die Stiftung Warentest hat 25 Aufstriche aus den vier beliebtesten Geschmacksrichtungen Paprika, Linsen, Tomate und Pilze geprüft. Acht Brotaufstriche waren geschmacklich "sehr gut", drei waren mit Nickel oder Blei belastet. Insgesamt 16-mal wurde das Urteil "gut" vergeben. Wir stellen Ihnen die Gewinner vor.

Das sind die besten Veggie-Brotaufstriche im Test

Susis Scharfe Tomate: Der Bio-Testsieger in der Geschmacksrichtung Tomate

Der Testsieger in der Kategorie Tomate ist der Bio-Aufstrich von Allos Hof-Gemüse Susis Scharfe Tomate* mit einem Gesamturteil von "gut" (1,8). Susis Scharfe Tomate überzeugt besonders in Sachen Geschmack und mit ihrer hohen mikrobiologischen Qualität. Die Hauptzutaten sind Tomaten, Sonnenblumenkerne, rote Paprika und Tomatenmark.

Der pflanzliche Paprika Brotaufstrich von Edeka Bio

Der Paprika Brotaufstrich von Edeka Bio ist der eindeutige Testsieger in der Geschmacksrichtung Paprika. Er überzeugt besonders mit seiner ernährungsphysiologischen und mikrobiologischen Qualität und hat das Gesamturteil "gut" (2,2) redlich verdient. Die Hauptzutaten sind rote Paprika, Wasser, Tomatenmark und Tomatenstücke.

Die Tartex Linsen Liebe: der bio-Brotaufstrich mit Belugalinsen und Balsamico

Die Tartex Linsen Liebe mit Belugalinsen und Balsamico* siegt in der Geschmacksrichtung Linsen. Der bio-Brotaufstrich überzeugt mit seinem Geschmack (1,0) und seiner mikrobiologischen Qualität (1,0) und hat das Gesamturteil "gut" (1,6) damit auf jeden Fall verdient. Die Hauptzutaten sind Tomaten, rote Paprika, Zwiebeln und getrocknete Belugalinsen.

Die Champignon Pastete von Allnatura in bio-Qualität

In der Geschmacksrichtung Pilze gewinnt die bio-Champignon Pastete von Allnatura*und das zu Recht: Mit einer guten ernährungsphysiologischen (2,2) und sehr guten mikrobiologischen Qualität (1,0) und der mit "sehr gut" bewerteten Konserven-Verpackung überzeugt der Pilz-Aufstrich. Die Hauptzutaten sind Wasser, weiße Champignons, Sonnenblumenöl und Kartoffelstärke.

Den kompletten Test finden Sie gebührenpflichtig auf der offiziellen Stiftung Warentest-Webseite.

