Besonders für Menschen, in deren familiärem Hintergrund Darmkrebs häufiger auftrete, sei das Studienergebnis von Bedeutung, so die Forscher. Die Wissenschaftler raten all jenen Patienten, in Zukunft besonders auf ihre Ernährung zu achten und auf Lebensmittel mit einem besonders hohen Gehalt an Antioxidantien zu verzichten.

Darmkrebs ist in Deutschland weit verbreitet. Jedes Jahr sterben fast 30.000 Menschen an den Folgen. In unserem Überblicksartikel finden Sie alle Informationen zur Krankheit und deren Behandlungsmethoden.

