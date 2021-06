Erst Astrazeneca und als zweite Dosis Biontech/Pfizer hat für Impflinge laut einer vorläufigen Charité-Auswertung wohl keine Nachteile bei Wirksamkeit und Verträglichkeit. Eine Kombination der Präparate in einem Abstand von zehn bis zwölf Wochen sei laut der Studie gut verträglich und rufe vergleichbare Immunantworten wie eine Impfserie mit zweimal Biontech hervor, schrieb der Charité-Wissenschaftler Leif Erik Sander auf Twitter. Eine Studie aus dem Saarland zeigt sogar eine "besonders deutliche Immunantwort" durch die Kombination der Impfstoffe.

Hintergrund der gemischten Impfserie ist eine Empfehlung der Ständigen Impfkommission (Stiko) nach dem Bekanntwerden von seltenen, aber schweren Komplikationen nach Astrazeneca-Erstimpfungen vor allem bei Jüngeren. Aus Risiko-Nutzen-Abwägungen heraus wird Menschen unter 60 Jahren, die schon eine Astrazeneca-Impfung haben, eine Zweitimpfung mit einem mRNA-Impfstoff wie Biontech/Pfizer empfohlen. Allerdings sahen Experten noch einen Mangel an verlässlichen Daten zu Sicherheit und Wirksamkeit.

Corona-Kreuzimpfung: Wie wirksam ist der Mix aus Astrazeneca & Biontech?

Ein Forscherteam der Universität des Saarlandes eine Studie mit 250 Menschen durchgeführt, die am Universitätsklinikum in Homburg gegen Corona geimpft wurden. Ein Teil erhielt beide Impfdosen mit Astrazeneca beziehungsweise Biontech und der andere Teil erhielt eine Kombination der Wirkstoffe: zuerst Astrazeneca, nach neun bis zwölf Wochen Biontech. Die Ergebnisse sind bisher noch nicht wissenschaftlich publiziert, die vorläufigen Ergebnisse seien jedoch bereits vielversprechend, weshalb man sie mit der Öffentlichkeit teilen wolle, heißt es in einer Mitteilung der Universität.

Bei allen Teilnehmern wurde untersucht, wie viele Antikörper nach der Impfung gebildet wurden, aber auch die Wirkstärke der sogenannten neutralisierenden Antikörper. "Diese gibt uns Auskunft darüber, wie gut die Antikörper das Virus davon abhalten, in die Zellen einzudringen", so Immunologie-Professorin Martina Sester von der Universität des Saarlandes. Dabei zeigte sich, dass bei einer Impfstoff-Kombination etwa zehn Mal so viele Antikörper im Blut nachgewiesen werden konnten als bei einer doppelten Astrazeneca-Impfung. "Bei den neutralisierenden Antikörpern zeigte die kombinierte Impfstrategie sogar noch leicht bessere Ergebnisse als eine zweifache Biontech-Impfung", sagt Sester.

Bevor die Ergebnisse der Studie publiziert werden, sollen die Daten noch unter verschiedenen Aspekten ausgewertet werden, etwa dem Geschlecht und Alter der Probanden oder nach Nebenwirkungen. Wie die Studienleiterin betont, sollte jedoch intensiv über die Kombination von Vektor- und mRNA-Impfstoffen nachgedacht werden, wenn noch mehr Forscher zu ähnlichen Ergebnissen kommen. "Zudem wäre es wichtig für Menschen mit Vorerkrankungen, deren Immunabwehr zum Beispiel durch Medikamente geschwächt ist, zu überprüfen, ob diese nicht spätestens als dritte Impfung eine kombinierte Version bekommen sollten, um ein möglichste breite Immunreaktion des Körpers zu erzeugen", so Sester.

Studien aus dem Saarland und der Charité zeigen: Sehr gute Immunantwort auf Impfstoff-Mischung

Eine Studie mit ähnlichem Ergebnis wäre die, der Berliner Charité. Die Zwischenauswertung ist bereits als sogenanntes Preprint veröffentlicht worden. Das bedeutet, dass eine Überprüfung durch externe Experten und die Publikation in einer Fachzeitschrift noch ausstehen. Das Team um Sander erhob und verglich Daten von rund 340 Mitarbeitern des Gesundheitswesen, die zwischen Ende 2020 und 21. Mai geimpft wurden - davon eine Gruppe zweifach mit dem Impfstoff von Biontech/Pfizer im Abstand von drei Wochen und eine weitere mit Astrazeneca bei der Erst- und Biontech bei der Zweitimpfung.

Die Frankfurter Virologin Sandra Ciesek schrieb auf Twitter, es handle sich um "wichtige Daten". Sie kommentierte: "Kurz zusammengefasst: Immunantwort ist (wie erwartet) sehr gut und vergleichbar mit homologer Impfung mit mRNA Impfstoff."

SPD-Gesundheitsexperte Karl Lauterbach twitterte: "Diese Kombi wird gut vertragen und wirkt noch etwas stärker als doppelte BionTech Impfung. Die Kombination kann man empfehlen."

Corona-Kreuzimpfung: Virologin Ciesek und Lauterbach äußern sich

Die Forscher selbst schränken ein, dass es sich nicht um eine randomisierte kontrollierte Studie handle, also mit zufälliger Zuordnung der Probanden zu den Gruppen. Unklar sei, inwieweit beobachtete Unterschiede auch mit dem längeren Impfintervall der Gruppe mit den verschiedenen Impfstoffen zusammenhängen könnten.

Die Ergebnisse scheinen im Widerspruch zu einer kürzlich veröffentlichten "Lancet"-Studie zu stehen, derzufolge Impflinge bei zwei unterschiedlichen Impfstoffen eine erhöhte Wahrscheinlichkeit für milde und moderate Nebenwirkungen nach der zweiten Dosis haben. Die Charité-Wissenschaftler weisen aber auf Unterschiede beim Studiendesign, dem Alter der Probanden und unterschiedliche Impfintervalle hin. Der längere Abstand zwischen den beiden Dosen in der Berliner Untersuchung könne mit den weniger stark ausgeprägten Impfreaktionen zu tun haben, so die Vermutung.