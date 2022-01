Bereits seit dem vergangenen Oktober übermitteln Arztpraxen eine Arbeitsunfähigkeitsbescheinigung (AU), die häufig als Krankmeldung bezeichnet wird, digital an die Krankenkassen.

Diese Regelung wird im neuen Jahr nochmals erweitert: Ab Mitte 2022 soll die Krankmeldung nicht nur an die Krankenkassen, sondern auch an den Arbeitgeber oder die Arbeitgeberin übermittelt werden.

Das bedeutet für Beschäftigte den Wegfall einer nervigen Pflicht: Der Arbeitnehmer oder die Arbeitnehmerin muss die Bescheinigung dann nicht mehr selbst zum Arbeitgebenden bringen, sondern die Übermittlung geschieht auf digitalem Weg.

Die Krankmeldung wandert also spätestens ab dem 1. Juli 2022 automatisch von den Krankenkassen an den Arbeitgebenden.

Die ausgedruckte Bescheinigung für die Krankschreibung soll dann ausschließlich der eigenen Dokumentation dienen.

Überblick über die Änderungen 2022:

Artikel enthält Affiliate Links

*Hinweis: In der Redaktion sind wir immer auf der Suche nach nützlichen Produkten für unsere Leser. Es handelt sich bei den in diesem Artikel bereitgestellten und mit einem Einkaufswagen-Symbol beziehungsweise einem Sternchen gekennzeichneten Links um sogenannte Affiliate-Links/Werbelinks. Wenn Sie auf einen dieser Links klicken und darüber einkaufen, bekommen wir eine Provision vom Händler. Für Sie ändert sich dadurch nichts am Preis. Unsere redaktionelle Berichterstattung ist grundsätzlich unabhängig vom Bestehen oder der Höhe einer Provision.