Jedes Jahr gibt es laut der Feuerwehr in Neuseeland 4100 Hausbrände, weil die Menschen beim Kochen nicht richtig aufpassen. Die Hälfte dieser Brände lässt sich dann auch noch auf Betrunkene zurückführen. Um dieses Problem einzudämmen, hat die neuseeländische Feuerwehr ein Kochbuch speziell für Leute, die zu viel getrunken haben, entwickelt. Das Online-Kochbuch trägt den Namen "Your're cooked", was in Neuseeland und Australien umgangssprachlich so viel bedeutet wie "du bist betrunken" oder "du bist high".

Zusammengestellt wurden die Rezepte von dem Koch Jamie Robert Johnston. Der wandelt seine eigenen Erfahrungen aus der Collegezeit mit Kochen im betrunkenen Zustand nun in eine Brandschutzmaßnahme um. Die einzelnen Titel der Rezepte sind in Wortspielen rund um das betrunken oder high sein formuliert, aber auch in Bezug auf Feuer.

Kochbuch für Betrunkene - Brandschutzmaßnahme der neuseeländischen Feuerwehr

Was die Rezepte besonders auszeichnet, ist, dass der Herd dafür aus bleiben soll und die Betrunkenen auch kein heißes Öl verwenden sollen. Stattdessen wird zum Kochen ausschließlich auf Heißluftfritteusen, Toaster, Wasserkocher und Mikrowellen gesetzt. Denn das sind alles Geräte, an denen eine Zeit eingeschaltet werden muss. Schläft jemand während des Kochens ein - was auch gerne passiert - dann wird das Essen nicht bis zum Ausrücken der Feuerwehr erhitzt. Außerdem können sich die Betrunkenen nicht an heißem Öl verbrennen, weil alle Geräte relativ sicher einsetzbar sind.

Die Rezepte haben Titel wie "Margherita Non-Forno", "Sourpatch Pinot" oder "Not-fried Rice". Es sind Rezepte mit sehr einfachen Anweisungen und wenig Zutaten, die man meistens als Reste zu Hause hat. Einige Rezepte sind aber auch weniger ernst gemeint als andere, wie zum Beispiel das Toast-Sandwich. Dabei handelt es sich um ein getoastetes Brot, mit Butter bestrichen, zwischen zwei ungetoasteten Brotscheiben. Ein anderes fragwürdiges Gericht ist die "Forbidden Lasagna" für die man laut Anweisungen nur "entspannte Mitbewohner" braucht, deren Lasagne man bedenkenlos klauen kann. Hat man den Rausch ausgeschlafen, kann es durchaus vorkommen, dass man einen Kater oder sogar einen Filmriss feststellt. Für den Morgen danach gibt es ein Rezept für "Blue Soberaid", ein Getränk gegen den Kater.

Auch wenn das Kochbuch Betrunkene auf humorvolle Art anspricht, steckt eine ernsthafte Botschaft dahinter: Es soll Brände wegen Unachtsamkeit durch Alkohol verringern. Denn auch die Hälfte der tödlichen Wohnungsbrände ist auf betrunkenen Kochversuche zurückzuführen. Um zu zeigen, wie gelingsicher die Rezepte sogar in diesem eingeschränkten Zustand sind, hat die Feuerwehr in einer Testküche Betrunkene das Kochbuch ausprobieren lassen. Die Zuschauer können in Videos sehen, was dabei alles schiefgehen kann. Zum Schluss der Rezeptliste wird noch das Wichtigste genannt: Wasser trinken.