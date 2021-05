"Hensslers schnelle Nummer": Darum ist Steffen Hensslers Buch ein Bestseller

Seit dem 2. März 2021 gibt es das neue Kochbuch "Hensslers Schnelle Nummer"*

Für Fans des beliebten TV-Kochs Steffen Henssler - und alle, die zwar gerne frisch kochen, dafür aber nicht lange in der Küche stehen wollen - gibt es jetzt ein neues Buch-Highlight auf Amazon: Das Kochbuch "Hensslers Schnelle Nummer"* ist am 2. März 2021 erschienen und bietet zahlreiche Rezept-Tipps. Der Anspruch des Kochbuchs steckt bereits in seinem Titel: Alle 100 Gerichte haben eine maximale Zubereitungsdauer von 25 Minuten. Bereits jetzt ist das Buch der Nummer-1-Bestseller in den Amazon-Charts der meistverkauften Bücher. Wir erklären, was im Buch steckt und warum alle dieses Kochbuch wollen.

Kochbuch von Steffen Henssler: Das ist "Hensslers Schnelle Nummer"

Steffen Henssler entwickelte den Begriff "Hensslers schnelle Nummer" bereits 2009 bei der beliebten TV-Koch-Show "Die Küchenschlacht". In weiteren TV-Sendungen griff er seine "Schnelle Nummer" wiederholt auf und beschreibt damit die Zubereitung von leckeren und abwechslungsreichen Gerichten in kürzester Zeit. Während des ersten Corona-Lockdowns stellte er dann regelmäßig Kochvideos auf eine eigens dafür eingerichtete Website, die auf sehr viel Zuspruch und Nachfrage nach einem Buch stieß. So kam dann auch das zugehörige Kochbuch zustande, in dem alle Rezepte kompakt gesammelt sind.

Steffen Henssler widmet sich in diesem neuen Kochbuch diversen Geschmäckern: Von Kartoffel- und Gemüsegerichten über Fisch- und Meeresfrüchte bis hin zu Fleisch- und Pasta-Gerichten ist für jeden etwas dabei. Zudem hält das Buch auch tolle Salatrezepte, leckere Desserts und Gerichte "für zwischendurch" parat. Beispielsweise lässt sich anhand dieser Rezepte ein Kartoffel-Lachs-Tartar, eine Steakpfanne mit Laugenbrezel, Rote-Bete-Taglierini mit Cranberrys und Spitzkohl oder ein Blue Sky Smoothie zubereiten. Klingt alles fantastisch - und dafür brauchen Sie jeweils nicht länger als 25 Minuten.

Für wen eignet sich "Hensslers Schnelle Nummer"? Das Kochbuch eignet sich neben absoluten Henssler-Fans vor allem für diejenigen, die spannende und ausgewogene Gerichte in sehr kurzer Zeit kochen möchten - eine "schnelle Nummer" eben. Enthalten sind 100 schnelle Rezepte. Ideal, wenn Sie sich nach der Arbeit noch etwas Leckeres zubereiten möchten, aber den Aufwand minimal halten wollen.

"Hensslers Schnelle Nummer" von TV-Koch Steffen Henssler: Warum wollen alle dieses Buch?

Das Kochbuch "Hensslers Schnelle Nummer"* ist schwer gefragt. Ein Grund, weshalb dieses Kochbuch schon vor der Veröffentlichung so beliebt ist, ist der erste Corona-Lockdown. In dieser Zeit richtete der Sterne-Koch eine eigene Website für seine "Schnelle Nummer"-Gerichte ein, auf der in regelmäßigen Abständen Rezept-Videos erscheinen. In diesen erklärt der TV-Koch anschaulich, wie ganz schnell und unkompliziert ein leckeres Gericht gezaubert wird. Bald wurde auch der Sender RTL darauf aufmerksam und strahlte einige der Clips im Fernsehen aus. Das führte zu einer noch stärkeren Verbreitung von "Hensslers Schnelle Nummer". Da eine starke Nachfrage nach einem Buch bestand, wurden die Rezepte schließlich in ein Kochbuch gepackt.

Auch derzeit dürfte wohl der Corona-Lockdown eine Rolle bei der Popularität des Buches spielen: Steffen Henssler gibt leckere Rezepttipps, die gesund sind und sich schnell und einfach in den Corona-Alltag integrieren lassen. Gerade wer sich aufgrund der Home Office-Situation weniger bewegt, profitiert von den gesunden Gerichten. Dadurch, dass Restaurants seit geraumer Zeit geschlossen sind, bieten sich die "Schnelle Nummer"-Gerichte außerdem an, da so ein wenig Abwechslung in den Koch-Alltag gebracht werden kann. Auch die bereits bestehende Popularität des TV-Kochs Henssler wird wohl mit verantwortlich dafür sein, dass das Kochbuch bereits so stark nachgefragt wird.

Ebenfalls toll an dem Kochbuch "Hensslers Schnelle Nummer"* ist, dass für jeden Geschmack das Richtige dabei ist und Sie beim Ausprobieren der Rezepte zahlreiche Variationsmöglichkeiten haben, denn der Koch Henssler ist überzeugt: "Aus fast allen Lebensmittelns lässt sich eine schnelle Nummer zaubern!" Nicht zuletzt ist natürlich die kurze Zubereitungsdauer der Gerichte ein relevanter Punkt: Vor allem diejenigen, die Home Office und Kinderbetreuung unter einen Hut bringen müssen, profitieren von den Zubereitungszeiten unter 25 Minuten, die es erlauben, gesund und lecker mit minimalem Zeitaufwand zu kochen.

Und nicht zu vergessen: Die Aufmachung des Buches ist sehr gelungen. Herrliche Fotos, die einem das Wasser im Munde zusammenlaufen lassen, clevere Icons, die beispielsweise über Kochzeit und Zutatzahl informieren - und darüber, ob ein Gericht vegetarisch ist. Noch dazu ist es groß gedruckt und sehr übersichtlich, sodass man alles im Blick hat.

Fazit: "Hensslers Schnelle Nummer" - tolles Kochbuch für Fans und alle Neugierigen

Das Kochbuch "Hensslers Schnelle Nummer"* ist genau das Richtige für Sie, wenn Sie gesunde und abwechslungsreiche Gerichte kochen möchten, aber nicht viel Zeit haben. Der beliebte Promi-Koch zeigt Ihnen in 100 Rezepten, wie Sie gut - und vor allem schnell - kochen können.

Die wichtigsten Informationen rund um das Kochbuch "Hensslers Schnelle Nummer" im Überblick:

100 gesunde und abwechslungsreiche Rezepte

Zubereitungsdauer: maximal 25 Minuten

große Vielfalt an Gerichten (Fleisch, Fisch, Kartoffeln, Pasta, Gemüse, Salate, Desserts)

ideal für das Kochen im Corona-Lockdown

bereits jetzt Amazon-Bestseller

Preis: 24 Euro (gebundenes Buch) bzw. 18,99 Euro (Kindle-Version), zu finden unter anderem bei Amazon*

