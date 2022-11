Die 5 besten Griechen in Würzburg: Hier kannst du lecker schlemmen

Platz 5: " Kurnachtalstuben bei Vasili"

Die Würzburger Sehenswürdigkeiten eigenen sich perfekt für einen schönen Tagesausflug, egal zu welcher Jahreszeit. Dort kannst du die Würzburger Festung Marienburg oder die Residenz Würzburg besuchen. Doch nicht nur das. Nach einem langen Tag in Würzburg kannst du dort auch gut griechisch essen gehen. Wie wäre es, deinen Abend mit einem köstlichem, griechischem Essen ausklingen zu lassen? Hierfür stellen wir dir die TripAdvisor-Top 5 der besten griechischen Restaurants in Würzburg vor.

Platz 5: "Kurnachtalstuben Bei Vasili"

Das Restaurant "Kürnachtalstüben bei Vasili" findest du in der Kürnachtalhalle, Weg zum Sportplatz 8, 97076 in Würzburg. Dort kannst du im Biergarten essen gehen, Familien- oder Firmenfeiern im Nebenzimmer (40 bis 80 Personen) veranstalten, Hochzeiten feiern oder auf der Terrasse essen.

Familie Tsoukalis bereitet seit 20 Jahren griechische Köstlichkeiten zu. Wähle zwischen bekannten Gerichten, wie Bifteki, Souflaki oder Gyros in verschiedenen Variationen. Grillteller, benannt nach griechischen Göttern und Göttinnen, bringen den griechischen Flair direkt auf den Teller. So hast du die Auswahl zwischen dem Adonis, Olympia, Parga- und weiteren Tellern. Auch Vegetarier können mit einer vielfältigen Auswahl von Gerichten rechnen. Den Besuchern schmeckts und sie kommen gerne wieder. Auch auf einen griechischen Ouzo musst du bei Vasili nicht verzichten, der steht selbstverständlich auch auf der Karte. Solltest du diesen nicht mögen, so hast du eine reichliche Auswahl an Bier, Wein und nicht alkoholischen Getränken.

Da die Zeiten sich je nach Wochentag minimal unterscheiden, solltest du vorab noch einmal einen Blick darauf werfen, ehe du dich zu früh freust: Montag von 11 bis 14 Uhr und 17 bis 22 Uhr, Dienstag Ruhetag, Mittwoch von 17 bis 22 Uhr, Donnerstag bis Sonntag von 11 bis 14 Uhr und 17 bis 22 Uhr. Warme Küche gibt es bis 21.30, an Sonn- und Feiertagen bis 21 Uhr.

Platz 4: "Restaurant Ermis"

Seit über 21 Jahren serviert Familie Thomadakis im "Restaurant Ermis" griechische und deutsche Spezialitäten an der Adresse Mühlweg 33, 97218 Gerbrunn Würzburg. "Ein sehr guter Grieche", finden Gäste. Dabei wird die freundliche Bedienung selbst im größten Trubel, das gleichbleibend leckere Essen und die großen Portionen besonders hervorgehoben.

Du hast die Wahl zwischen Grilltellern mit Bifteki (Hacksteak), Kalamari, Souflaki (Fleischspieß) und Kartoffeln. Auch einzelne Fleischspezialitäten wie Lamm oder Gyros kannst du dort finden. Gebackener Schafskäse und gegrilltes Gemüse bieten auch Vegetariern einen Genuss.

Ermis bietet zudem einen Lieferservice an, sodass du deine Speisen auch zu Hause genießen kannst. Diesen kannst du bis 23 Uhr nutzen. Die Öffnungszeiten des Restaurants sind täglich von 12 bis 24 Uhr. Mittwochs ist das Lokal geschlossen. Gäste empfehlen aufgrund der Beliebtheit des Restaurants eine Vorab-Reservierung.

Platz 3: "Plaka: Alpenrose"

Das Restaurant "Alpenrose" begeistert Gäste mit "gemütlichem, griechischem Flair" in der Grombühlstraße 10, 97080 Würzburg. Du findest hier eine große Auswahl an klassischen Gerichten in einem Ambiente voll Pflanzen, Aquarien und Landschaftsbildern.

Pita, Knoblauchbrot, Bohnensuppe "Fassolada", frittiertes Gemüse und Oliven können neben warmen Gerichten, wie Schafs- oder Weichkäse, Metaxa und Weinblätter mit Reis, als Vorspeise gewählt werden. Aus dem Ofen kommen Lammbraten, Rinderstreifen, Mousaka (Hackfleisch), Bifteki (Hacksteak, mit Käse überbacken) oder Putengyros. Zudem kann Fisch, wie Seezungenfilet oder Tintenfisch oder auch Fleisch, wie Sikoti (Linderleber), Putensouflaki und mehr frisch vom Grill genossen werden. Gemista eignet sich für Vegetarier: mit Reis gefüllte Tomaten und Paprika, Metaxa-Soße und Feta überbacken, dazu gibt es Salat. Die Alpenrose bietet laut einem Gast ein authentisches, griechisches Lokal mit leckerem Essen und freundschaftlicher Atmosphäre.

Geöffnet hat das Plaka montags bis samstags von 17 bis 23 Uhr und an Sonn- und Feiertagen von 11 bis 14.30 sowie 17 bis 23 Uhr. Warme Speisen kannst du bis 22.30 genießen. Das Restaurant befindet sich in Zentrumsnähe.

Platz 2: "Mykonos"

Auf dem zweiten Platz beliebter griechischer Lokale in Würzburg landet "Mykonos". In der Brettreichstrasse 4, 97074 kannst du im Biergarten oder im Innenbereich Platz nehmen. Hier kocht man bereits seit 30 Jahren griechisch.

"Sehr gutes Essen": Mykonos punktet bei den Gästen mit hervorragendem Essen sowie einem freundlichen, aufmerksamen und schnellen Service. Gerichte, wie Schweinefleisch vom Drehspieß im Pfannkuchenteig, mit Tomaten, Zwiebeln, Knoblauchkartoffeln, Krautsalat, Tsatsiki und Salat finden sich auf der Speisekarte. Des Weiteren gibt es Blätterteig, Rindfleisch, Tintenfisch, Reis und Gemüse griechischer Art für jedermann. Für Vegetarier findet sich eine Auswahl von überbackenem Gemüse, etwa Auberginen mit Edamer und Schafkäse überbacken, in Metaxasoße, mit Knoblauchkartoffeln und Okraschoten. Veganes Eis, Chalva und weitere Naschereien stehen den Gästen als Nachspeise zur Wahl.

Mykonos hat täglich von 11 bis 14.30 und von 17 bis 21.30/24 Uhr geöffnet. Da die Angaben der Website voneinander abweichen, empfiehlt sich ein kurzer Anruf, um sicherzugehen, dass das Lokal nicht bereits um 21.30 schließt. Die Parkplatzsituation erweist sich leider nur bedingt geeignet, da es keinen eigenen Parkplatz für Rollstuhlfahrer*innen gibt.

Platz 1: "Restaurant Hubland"

Den im Ranking mit Abstand am besten bewerteten Platz nimmt das "Restaurant Hubland" in der Zeppelinstraße 118, 97074 Würzburg, ein. Fleischliebhaber, aber auch Vegetarier und Veganer können sich dort Meeresfrüchte, mediterranes sowie griechisches Essen schmecken lassen.

"Griechisch vom Feinsten": Im Hubland kannst du im Innenraum oder im großen, schönen Wintergarten die griechische Küche genießen. Nutzer erzählen, dass sich das Restaurant Hubland durch "qualitatives Essen" und "tolle(n) Service" auszeichnet und empfehlen Hubland weiter. Hier findet sich etwas für jeden Gaumen: Gästen werden vier verschiedene Suppen geboten, Peperoni,- Weinblätter mit Reis,- Fisch,- und weitere warme oder kalte Vorspeiseplatten erwarten dich ebenso. Als Hauptgericht kannst du zwischen zahlreichen griechischen Gerichten wählen, ob Garnelen, Lamm, Gyros, Kalamaris, vegetarisch oder vegan. Auch große Grillteller mit Knoblauchkartoffeln und Tsatsiki für die ganze Familie und Freund*innen gibt es.

Das Restaurant hat täglich von 11 bis 1 Uhr geöffnet. Warme Küche wird von 11 bis 23 Uhr geboten. Das Restaurant liegt an einem Sportplatz in der Nähe einer Autobahnausfahrt. Hubland eignet sich also auch ideal für einen Zwischenstopp auf der Durchreise. Gäste berichten jedoch auch von erschwertem Parken, weshalb bei größeren Personengruppen vorab geplant werden sollte.

Fazit

Wie du sehen konntest, ist es sehr einfach, eine Lokalität in Würzburg zu finden, die griechische Spezialitäten mit schönem Ambiente bietet. Übrigens landen die oben genannten Restaurants, neben TripAdvisor-Rezensionen, auch bei Google-Rezensionen weit oben. Wir wünschen einen guten Appetit.