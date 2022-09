Saisonkalender September: Diese Obst- und Gemüsesorten gibt es jetzt

Gründe für den saisonalen und regionalen Kauf

Wer nachhaltig und umweltfreundlich leben möchte, sollte auch beim Einkauf auf diesen Aspekt achten. Grundsätzlich beschreibt Saisonalität, dass die Lebensmittel zu dem aktuellen Zeitpunkt bei den natur- und jahreszeitlich gegebenen Bedingungen in der Landwirtschaft produziert werden können. In Deutschland haben eine Vielzahl an Obst- und Gemüsesorten im September Saison.

Vorteile des regionalen Kaufes und ein Blick in den Saisonkalender

Es gibt eine Vielzahl an Gründen, die dafür sprechen, Obst und Gemüse regional und saisonal einzukaufen. Ein erster Aspekt ist der klimaschonende. Der Begriff Regionalität beschreibt grundlegend erst einmal, dass die Produkte in derselben Region produziert wurden, in der sie auch vermarktet werden. Damit sich dein Lebensmittelkonsum möglichst nachhaltig gestaltet, ist die aber vor allem auch die Saisonalität entscheidend. Diese gewährleistet, dass das Obst und Gemüse zu der Jahreszeit geerntet und genossen wird, wenn sie natürlich frisch verfügbar ist. So wird auf aufwändiges Heizen oder zusätzliche Energie durch Lagerung verzichtet. Regionale Lebensmittel müssen nicht noch per Schiff, Flugzeug oder LKW transportiert werden. Treibhausgase und Feinstaubbelastungen werden vermieden, wenn du Lebensmittel kaufst, die aus der Region kommen. Achtest du außerdem darauf, dass die Lebensmittel in biologischer und ökologischer Landwirtschaft erzeugt wurden, kannst du dazu beitragen, dass auch kleinere, selbstständige und handarbeitende Betriebe vermehrt unterstützt werden. Obst und Gemüse, welches ohne Einsatz von Pestiziden angebaut wird, ist natürlich gesund und enthält große Mengen an Nährstoffen und sekundären Pflanzenstoffen. Durch einen regionalen Kauf unterstützt du obendrein die Wirtschaft in deiner Umgebung.

Folgende Obstsorten haben im September Saison:

Äpfel

Birnen

Brombeeren

Erdbeeren

Stachelbeeren

Pflaumen

Tafeltrauben

Neben Früchten und Beeren findest du im September auch ein vielfältiges und großes Angebot an regionalen Gemüsesorten. So kannst du beispielsweise Blumenkohl, Bohnen, Brokkoli, Chinakohl, Erbsen, Fenchel, Grünkohl, Gurken, Kartoffeln, Kohlrabi, Kürbis und Möhren kaufen. Darüber hinaus gibt es Pastinaken, Porree, Radieschen, Rettich, Rosenkohl, Rote Bete, Rotkohl, Schwarzwurzel und Stangen- sowie Knollensellerie. Doch damit noch nicht genug: Ebenfalls im September Saison haben Speiserüben, Spinat, Steckrüben, Weißkohl, Wirsingkohl, Zucchini, Zuckermais und Zwiebeln, darunter Bund-, Lauch- und Frühlingszwiebeln. Auch bei den Salatsorten findest du ein reiches regionales Angebot. Darunter befinden sich der Eissalat, der Endiviensalat, der Feldsalat, der Kopfsalat, Radicchio, der Romanasalat und Rucola. Aus dem geschützten Anbau findest du Salat- und Minigurken sowie Tomaten. Der Begriff des geschützten Anbaus beschreibt, dass das Gemüse unter Folie, Glas oder Vlies gewachsen ist.

Rezeptideen und Nährstoffe der Obst- und Gemüsesorten

Wirfst du regelmäßig einen Blick auf den Saisonkalender, kannst du sicherlich auch Obst- und Gemüsesorten entdecken, die du sonst vielleicht nicht kaufen würdest. Du kannst dich von der Saisonalität wunderbar inspirieren lassen und so neue Rezepte entdecken. Mit dem September geht beispielsweise auch die Kürbis-Zeit wieder los. Es lohnt sich, eine der vielen Zubereitungsarten mit Kürbissen auszuprobieren. Neben der klassischen Kürbissuppe könntest du beispielsweise ein Curry, eine Gemüsepfanne mit Kürbis oder Kürbisnockerl kochen. Ähnlich sieht es mit dem Brokkoli aus: Du kannst ihn gekocht in viele verschiedene Gerichte wie eine Gemüsepfanne integrieren. Als besonders gesund gilt roher Brokkoli. Die kleinen Röschen kannst du roh ideal in einen Salat integrieren oder daraus einen Smoothie mit weiteren Obst- und Gemüsesorten mixen.

Aus der Roten Bete kannst du beispielsweise einen Salat herstellen. CC0 / Pixabay / congerdesign

Pflaumen eignen sich ideal, um daraus einen leckeren Kuchen zu backen. Gibt es in deiner Region viele Pflaumen, könntest du überlegen, diese einzuwecken. Die Rote Bete eignet sich hingegen beispielsweise für einen Auflauf mit Kartoffeln und Ziegenkäse. Besonders lecker schmeckt zudem ein Salat aus der Bete, zubereitet mit Essig, Kümmel, Öl und Zwiebel. Aus einer Schwarzwurzel lässt sich eine geschmackvolle Beilage, beispielsweise zu Kartoffeln und einem Schnitzel, zubereiten. Weitere Ideen wären eine Schwarzwurzelcremesuppe oder ein Schwarzwurzelsalat.

Die Obst- und Gemüsesorten versorgen dich mit einer Vielzahl an Nährstoffen und Vitaminen. Als Beispiel der würzige Rucola, welcher reich an Folsäure und Vitaminen der B-Gruppe ist. Letztere können Herz-Kreislauf-Erkrankungen sowie Demenz vorbeugen. Kürbisse, exemplarisch der beliebte Butternut-Kürbis, weisen ein sehr hohes Gehalt an Beta-Carotin. Dieses fördert die Gesundheit der Haut, der Haare und der Sehkraft. Mit 300 Milligramm Kalium pro 100 Gramm ist der Kürbis zudem besonders reich an Kalium, welches für die Regulation des Flüssigkeitshaushalts im Körper zuständig ist. Brokkoli gehört zu einer der gesündesten Gemüsesorten, da er dich unter anderem mit dem knochenstärkenden Kalzium, dem zellschützenden Selen und Vitamin C versorgt. Letzteres stärkt deine Immunabwehr. Darüber hinaus glänzt die Rote Bete mit ihrem Reichtum an Folsäure, Kalzium, Kalium, Magnesium, Jod, Natrium und Vitamin C. Damit unterstützt sie unser Blut, gesunde Knochen, Zähne, Haare, Fingernägel und das Immunsystem. Der kleine Überblick zeigt bereits, dass eine Integration der saisonalen Obst- und Gemüsesorten in unseren Speiseplan eine Bereicherung darstellt.

Fazit

Regionales und saisonales Einkaufen lohnt sich aus verschiedenen Gründen, wie beispielsweise zur Unterstützung der regionalen Landwirtschaft. Schaust du jeden Monat auf den Saisonkalender, kannst du dich zudem zu neuen Rezepten inspirieren lassen.