Deutschland vor 39 Minuten

Intelligenz

Intelligenz wird von Müttern vererbt - was ist dran?

Immer wieder kursieren im Netz Behauptungen, wonach ein Kind seine Intelligenz nur von der Mutter vererbt bekommen würde. Die Behauptung findet großen Anklang, vor allem in den sozialen Netzwerken. Doch was ist dran an der Aussage?