Zusammenziehen  Wann und wie es funktioniert

Zusammenziehen ist ein sehr großer Schritt in der Beziehung. Viele Paare können es daher kaum erwarten, gemeinsam diesen Schritt zu gehen. Es kann jedoch problematisch werden, wenn man zu voreilig handelt, denn dann setzt man die Beziehung aufs Spiel. Der Zeitpunkt ist daher entscheidend und wie man das gemeinsame Wohnen anpackt.

Zusammenziehen Checkliste: Dann ist man bereit!

Honeymoon Phase vorüber - Am Anfang einer Beziehung, vor allem in der Verliebtheitsphase, sieht man alles durch die rosarote Brille. Zu Streitigkeiten oder Diskussionen kommt es hier selten. Will man jedoch in dieser Phase der Beziehung zusammenziehen, klappt dies in der Regel nur schlecht. Man muss sich in einer gefestigten Beziehung befinden, in der man sich bereits mit dem einen oder anderen Konflikt beschäftigen musste.

Offene Kommunikation – Wenn etwas stört, dann sollte man auch den Raum haben dies äußern zu können und gegebenenfalls mit dem Partner oder der Partnerin einen Kompromiss finden.

– Wenn etwas stört, dann sollte man auch den Raum haben dies äußern zu können und gegebenenfalls mit dem Partner oder der Partnerin einen Kompromiss finden. Wesentliches wurde festgelegt – Bevor man zusammenzieht, sollte bereits geklärt sein, wo das gemeinsame Zuhause sein wird. Um den Einzugstag nicht vollkommen zu vermasseln, sollte im Vorfeld festgelegt werden, wie man die gemeinsame Wohnung einrichten will und wer, was behalten darf.

– Bevor man zusammenzieht, sollte bereits geklärt sein, wo das gemeinsame Zuhause sein wird. Um den Einzugstag nicht vollkommen zu vermasseln, sollte im Vorfeld festgelegt werden, wie man die gemeinsame Wohnung einrichten will und wer, was behalten darf. Kompromissbereitschaft – Sturheit und allein die eigenen Interessen durchzusetzen ist keine Möglichkeit für einen erfolgreichen Zusammenzug.

– Sturheit und allein die eigenen Interessen durchzusetzen ist keine Möglichkeit für einen erfolgreichen Zusammenzug. Vorfreude - Man kann es kaum erwarten, mit dem Partner oder der Partnerin zusammenzuziehen und blendet die viele Arbeit und Hindernisse vor dem Umzug völlig aus. Dies ist die grundlegende Voraussetzung für das Zusammenziehen. Denn wurde man von der oder dem anderen überredet zusammenzuziehen, ist dieses Vorhaben fast nur zum Scheitern verurteilt.

Zusammenziehen Sprüche

Man hat vor zusammenzuziehen? Diese 7 Sprüche lassen einen schmunzeln und schwelgen.

Habt ihr euch das mit dem Zusammenzug auch gut überlegt? - Klar! Er sieht nackt unverschämt gut aus und ich kann das jeden Tag sehen.

Zusammenziehen ist ja auch immer nur so lustig, bis man realisiert, dass der andere auch Kram hat.

Paare, die zusammenziehen, nehmen zu.

“Raum ist in der kleinsten Hütte für ein glücklich liebendes Paar” - Friedrich Schiller

Jeden Abend neben seinem Lieblingsmenschen einzuschlafen, gehört zu den schönsten Dingen der Welt.

Ich kann den Tag kaum erwarten, an dem es nicht heißt: “Es ist spät, ich gehe heim”, sondern “Es ist spät, lass uns ins Bett gehen”

Harmonisches Zusammenleben ist eine Kunst.

Zusammenziehen: 8 Tipps

Zieht man mit seiner Liebsten oder seinem Liebsten zusammen, sollte man diese 8 Tipps beherzigen.

Kompromiss – Kompromissbereitschaft ist das A und O beim Zusammenzug und natürlich auch für eine funktionierende Beziehung. Ist man nur darauf aus, seinen eigenen Willen durchzusetzen, klappt es nicht. Testen – Man kann versuchen erstmal auf Probe zusammenzuziehen, um zu sehen, ob es klappt und an was es scheitern könnte. Dafür packt man einfach seine Sachen und zieht für 2-4 Wochen zum Partner oder der Partnerin. Mögliche Probleme aus dem Weg räumen - Es hilft sich im Vorfeld Gedanken zu machen, welche Dinge beim Zusammenziehen zu Problemen führen könnten. Zum Beispiel schnarcht der Partner oder man hat ganz unterschiedliche Vorstellungen von Reinlichkeit. Neue Bleibe – Vielen Paaren hilft es nicht, in einer der bereits vorhandenen Wohnungen zu ziehen, sondern sich eine ganz neue Bleibe zu suchen. So ist es für beide ein Neuanfang. Freiräume schaffen – Es ist eine große Umstellung nicht mehr alleine zu leben. Daher sollte man besonders darauf achten, dass man sich im gemeinsamen Zuhause genügend Freiräume schafft und mehr Platz für beide Personen einrechnet. Kosten abklären - Ein großer Streitpunkt sind in der Regel die Kosten. Manche Paare richten beim Zusammenziehen ein gemeinsames Konto ein. Will man dies jedoch nicht, sollte man auf jeden Fall klären, wer wie viele Kosten übernimmt. Fehler akzeptieren – Jeder Mensch hat seine Eigenheiten. Lebt man zusammen, ist man noch mehr mit diesen konfrontiert. Hausarbeit – Hausarbeit ist lästig und jeder erledigt diese sehr ungern. Man sollte diese daher gerecht aufteilen. Eventuell findet man auch Dinge, die eine Person lieber übernimmt als die andere.

Fazit: Zusammenziehen: Nichts überstürzen

Damit das Zusammenziehen klappt, müssen beide Partner dazu bereit sein, die Beziehung genügend gefestigt sein, man muss sich darauf einstellen und teilweise Abstriche machen. Wenn man sich diesen Punkten bewusst ist und das Leben im gemeinsamen Heim kaum erwarten kann, sollte es mit dem erfolgreichen Zusammenzug klappen.