Vermissen Sprüche - Sprüche für Menschen, die man vermisst

Sprüche helfen oft dabei, das in Worte zu fassen, was man selbst gerade fühlt. Insbesondere wenn man jemanden vermisst, kann die innere Trauer sehr groß sein und Sprüche helfen dabei, den Herzschmerz zu verarbeiten. Durch sie fühlen wir uns verstanden und der Schmerz scheint nicht mehr ganz so groß.

“Du fehlst mir” Sprüche

Besonders Trennungsschmerz ist nicht leicht zu verarbeiten. Wurde man von seinem Partner oder seiner Partnerin verlassen, vermisst man den Menschen und das gemeinsame Leben mit ihm oft noch sehr. Es ist, als ob ein Stück von einem selbst gerade fehlt. Möchte man den Trennungsschmerz überwinden und zum Ausdruck bringen, können Sprüche dabei helfen. Wir haben 10 Sprüche gesammelt, die das Gefühl des Vermissens beschreiben und in dieser schweren Situation helfen sollen.

Falls du das hier liest: Du fehlst mir!

Du fehlst mir ein kleines bisschen zu sehr, ein kleines bisschen zu oft und jeden Tag so viel mehr...

Nur weil wie nicht schreiben, heißt das nicht, dass ich nicht an dich denke.

Hinter einem “Wie geht’s dir?” steckt manchmal auch ein “Du fehlst mir!”.

Ich finde ein “Du fehlst mir” so viel schöner als ein “ich vermisse dich”. Das Fehlen der Person drückt nämlich einen gewissen Schmerz aus, der nur weggeht, wenn sie dich wieder vervollständigt. Wie ein fehlendes Teil an einem Puzzle.

Alles ok, außer, dass du fehlst!

Du bist gerade alles, was ich brauche, was ich liebe und was mir fehlt.

Du fehlst und ich kann nichts dagegen tun. Ich vermisse dich unendlich und nichts verbessert es. Nichts heilt diesen Schmerz.

Du fehlst mir und hast keine Ahnung wie sehr...

Mein Herz vermisst deins.

Singles in Franken Ich suche: Frauen/Männer Frauen Männer von: bis: im PLZ-Bereich:

10 liebevolle Sprüche für Fernbeziehungen

Fernbeziehungen sind nicht besonders leicht zu führen. Man hat einen Menschen gefunden, den man liebt und würde am liebsten die ganze Zeit bei ihm sein, aber die Entfernung lässt das leider nicht zu. Dabei kommt es oft zu Momenten, in denen man seinen Partner/ seine Partnerin sehr vermisst und ihn/ sie viel lieber bei sich haben und in den Armen halten würde. Wir haben 10 Sprüche für genau diese Situation zusammengestellt, die dem Partner eine Freude machen und den Gefühlen so freien Lauf gelassen werden kann.

Liebe ist, wenn man trotz Ferne die Nähe spürt.

Weil ein Telefonat keine Umarmung ersetzt und Nachrichten keine Küsse, wächst meine Sehnsucht nach dir jeden Tag ein Stückchen mehr.

Egal, wie weit du von mir weg bist; der Weg zwischen unseren Herzen ist der Kürzeste von allen.

Distanz bedeutet so wenig, wenn Jemand so viel bedeutet.

Ich denke an dich, denn es ist völlig egal, wie weit wir voneinander entfernt sind, wir sehen immer denselben Himmel.

Manchmal liegt das Glück nur hinter einer kleinen Reise.

In der wahren Liebe ist die kleinste Entfernung zu groß und die größte Entfernung kann überbrückt werden.

Ich existiere an zwei Orten: Hier und dort, wo du bist.

Entfernung kann zwei Körper trennen, aber nicht zwei Herzen.

Entfernungen sind ohne Bedeutung. Sich nahe zu sein, ist eine Sache des Herzens.

Süße Sprüche, wenn man den Partner vermisst

Selbstverständlich gibt es auch in einer glücklichen Beziehung Momente, in denen man seinen Partner vermisst. Gerade dann fällt es nämlich besonders schwer, loszulassen und Zeit voneinander getrennt zu verbringen. Am liebsten würde man jede Minute miteinander verbringen, aber leider ist das nicht immer möglich. Hier sind 10 Sprüche, die in solchen Momenten etwas aufheitern und dem Partner oder der Partnerin zeigen, wie sehr man sie vermisst.

Selbst wenn wir den ganzen Tag miteinander verbringen, vermisse ich dich in der Sekunde, in der du gehst.

Ich möchte gerade nichts lieber, als neben dir zu liegen und dich zu ärgern. Möchte dich küssen, wenn du mal wieder sinnloses Zeug von dir gibst und mit dir über alles möglich lachen. Ich will zu dir.

Ich vermisse dich in jeder Sekunde, in der du nicht bei mir bist.

In dich verliebt sein, das ist nicht schwer. Ohne dich zu sein, aber umso mehr.

Jemand ist etwas Besonderes für dich, wenn die Tage ohne ihn nicht richtig scheinen.

Jemanden zu vermissen, hängt nicht davon ab, wie lange man sich nicht gesehen hat, sondern wie tief dieser Mensch in deinem Herzen steckt.

Ich vermisse dich, wie die Wüste den Regen.

Wenn du nur eine Minute nicht bei mir bist, fehlt eine Stunde meines Lebens.

Ich möchte die Zeit einfrieren, wenn du bei mir bist.

Die wichtigsten Dinge im Leben sollte man immer bei sich haben. Ich frag mich nur, wie ich dich in meine Handtasche stopfen soll.

Fazit: Mit Sprüchen das in Worte fassen, was man selbst nicht kann

Sprüche helfen dabei, das auszudrücken, was man selbst vielleicht nicht kann. Ist man getrennt von der Person, die man liebt, egal, ob dauerhaft oder nur für kurze Zeit, ist es oft schwer mit den Gefühlen umzugehen. Sprüche können in einer solchen Situation unterstützen und zum Ausdruck bringen, was man gerade fühlt.