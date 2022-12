Ihr streitet regelmäßig, die sexuelle Lust aufeinander ist am Nullpunkt und der Alltag ist eintönig? Für Außenstehende ist klar: Du solltest dich trennen! Was für andere so offensichtlich und einfach zu lösen scheint, ist für dich aber nahezu unmöglich, denn trotz aller Probleme liebst du den Menschen, mit dem du zusammen bist, von ganzem Herzen. Jetzt solltest du erst mal herausfinden, ob eine Trennung trotz Liebe wirklich die letzte Alternative ist. Falls ja, nennen wir dir am Ende noch 4 Gründe, weshalb du die Beziehung beenden solltest.

Eine Trennung trotz Liebe ist das Richtige für euch

Diese Signale sprechen klar dafür, dass du und dein Partner oder deine Partnerin euch trennen solltet:

Egal wie romantisch die Situation ist, zwischen euch knistert es nicht mehr – Ihr bemüht euch wieder frischen Wind in eure Beziehung zu bringen und plant Events, die euch früher in Wallung gebracht haben. Doch selbst während einer gegenseitigen Massage kommt keine Lust aufeinander auf? Ihr redet einfach und wollt danach am liebsten in Ruhe einschlafen? Ihr habt es versucht, doch eure Liebe scheint freundschaftlich geworden zu sein. Lasst einander ziehen und bleibt Freunde!

– Ihr bemüht euch wieder frischen Wind in eure Beziehung zu bringen und plant Events, die euch früher in Wallung gebracht haben. Doch selbst während einer gegenseitigen Massage kommt keine Lust aufeinander auf? Ihr redet einfach und wollt danach am liebsten in Ruhe einschlafen? Ihr habt es versucht, doch eure Liebe scheint freundschaftlich geworden zu sein. Lasst einander ziehen und bleibt Freunde! Du erwischst dich permanent dabei, andere Frauen oder Männer attraktiv zu finden – Während du neben deinem Partner oder deiner Partnerin seelenruhig einschläfst, ohne an Sex zu denken, driften deine Gedanken bei anderen immer schneller in eine intime Richtung. Du stellst dir Szenarien vor und bist sogar ein bisschen verschossen. Ein klares Signal, dass du in deiner Beziehung nicht mehr erfüllt bist. Hör auf dir einzureden, dass das alles nur in deinem Kopf ist und dein Partner oder deine Partnerin der oder die Richtige ist.

– Während du neben deinem Partner oder deiner Partnerin seelenruhig einschläfst, ohne an Sex zu denken, driften deine Gedanken bei anderen immer schneller in eine intime Richtung. Du stellst dir Szenarien vor und bist sogar ein bisschen verschossen. Ein klares Signal, dass du in deiner Beziehung nicht mehr erfüllt bist. Hör auf dir einzureden, dass das alles nur in deinem Kopf ist und dein Partner oder deine Partnerin der oder die Richtige ist. Du bist erleichtert, wenn dein Partner oder deine Partnerin nicht dabei ist – Am Abend mit Freunden wegzugehen macht dir mehr Spaß, wenn dein Partner oder deine Partnerin nicht mit von der Partie ist? Das ist keine Ausnahme, sondern der Regelfall? Dann hast du anscheinend allein mehr Spaß. Diesen Fakt solltest du hinterfragen und gegebenenfalls erkennen, dass du eigentlich lieber Single wärst.

– Am Abend mit Freunden wegzugehen macht dir mehr Spaß, wenn dein Partner oder deine Partnerin nicht mit von der Partie ist? Das ist keine Ausnahme, sondern der Regelfall? Dann hast du anscheinend allein mehr Spaß. Diesen Fakt solltest du hinterfragen und gegebenenfalls erkennen, dass du eigentlich lieber Single wärst. Du beginnst Dinge vor deinem Partner oder deiner Partnerin zu verheimlichen – Wenn du das Gefühl hast, dass du gegenüber deinem Partner oder deiner Partnerin nicht mehr ehrlich sein kannst, ist das ein Zeichen dafür, dass zwischen euch etwas nicht stimmt. Zum einen ist Ehrlichkeit das Fundament einer Beziehung, kommen deine Lügen ans Licht ist nichts mehr zu retten – auch keine Freundschaft. Zum anderen zeigt dein Bedürfnis zu Lügen, dass du dich von deinem Partner oder deiner Partnerin nicht mehr so akzeptiert fühlst, wie du bist. Anstatt unehrlich zu sein, leg alle Karten auf den Tisch, auch wenn das zur Folge hat, dass ihr euch trotz Liebe trennt.

– Wenn du das Gefühl hast, dass du gegenüber deinem Partner oder deiner Partnerin nicht mehr ehrlich sein kannst, ist das ein Zeichen dafür, dass zwischen euch etwas nicht stimmt. Zum einen ist Ehrlichkeit das Fundament einer Beziehung, kommen deine Lügen ans Licht ist nichts mehr zu retten – auch keine Freundschaft. Zum anderen zeigt dein Bedürfnis zu Lügen, dass du dich von deinem Partner oder deiner Partnerin nicht mehr so akzeptiert fühlst, wie du bist. Anstatt unehrlich zu sein, leg alle Karten auf den Tisch, auch wenn das zur Folge hat, dass ihr euch trotz Liebe trennt. Ihr streitet häufiger, als ihr euch einig seid – Streit gehört zwar zu einer Beziehung dazu, jedoch sollte Uneinigkeit nicht dominieren. Wenn ihr bei jedem Thema in einen Konflikt geratet, beginnt die Partnerschaft toxisch zu werden. Tut euch diesen Stress nicht an und trennt euch, wenn ihr euch auseinandergelebt und deshalb unterschiedliche Vorstellungen habt. Wenn du mehr über toxische Beziehungen erfahren möchtest, lies doch mal hier nach

– Streit gehört zwar zu einer Beziehung dazu, jedoch sollte Uneinigkeit nicht dominieren. Wenn ihr bei jedem Thema in einen Konflikt geratet, beginnt die Partnerschaft toxisch zu werden. Tut euch diesen Stress nicht an und trennt euch, wenn ihr euch auseinandergelebt und deshalb unterschiedliche Vorstellungen habt. Wenn du mehr über toxische Beziehungen erfahren möchtest, lies doch mal hier nach Deine Gefühle sind nicht mehr romanisch, sondern freundschaftlich – Du liebst die Person, mit der du in einer Beziehung bist, zwar, jedoch fehlt die körperliche Anziehung? Gefühle wie Verlangen, Eifersucht und Sehnsucht kennst du nicht mehr? Dafür freust du dich, wenn der oder die andere ein Kompliment bekommt? Aus romantischen Gefühlen können im Laufe der Zeit auch platonische werden. Hier kannst du mehr über platonische Beziehungen erfahren!

Du möchtest dich nicht trennen, um deinen Partner oder deine Partnerin nicht zu verletzten – Falls du dich einzig aus dem Grund nicht trennst, weil du weißt, dass es deinen Partner oder deine Partnerin verletzt, ist das zwar rücksichtsvoll, aber nicht sinnvoll. Für eine dauerhaft gut funktionierende Partnerschaft müssen beide glücklich sein, sonst entsteht früher oder später ein Ungleichgewicht. Lieber ein Ende mit Schrecken als ein Schrecken ohne Ende!

– Falls du dich einzig aus dem Grund nicht trennst, weil du weißt, dass es deinen Partner oder deine Partnerin verletzt, ist das zwar rücksichtsvoll, aber nicht sinnvoll. Für eine dauerhaft gut funktionierende Partnerschaft müssen beide glücklich sein, sonst entsteht früher oder später ein Ungleichgewicht. Lieber ein Ende mit Schrecken als ein Schrecken ohne Ende! Dein Partner oder deine Partnerin übt Druck auf dich aus – Du hast schon mehrmals angedeutet, dass du dich gerne trennen würdest, und daraufhin hat dein Partner oder deine Partnerin Druck auf dich ausgeübt? Er oder sie hat gesagt, dass er oder sie nicht ohne dich kann? Oder sogar gedroht, sich im Falle einer Trennung etwas anzutun? Ein Grund mehr, einen Schlussstrich zu ziehen. Unter diesem enormen Druck kann eine Partnerschaft nicht mehr funktionieren. In solchen Fällen sollte zusätzlich psychologische Beratung hinzugezogen werden!

4 Gründe für eine Trennung trotz Liebe

Dass du deinen Partner oder deine Partnerin liebst, sollte nicht der einzige Grund sein, weshalb du mit ihm oder ihr zusammenbleibst. Es gibt unterschiedliche Beziehungsformen und vielleicht ist es Zeit zu hinterfragen, ob die feste Partnerschaft das richtige für euch ist. Ist die Liebe vielleicht freundschaftlich geworden? Oder gar mütterlich/väterlich? Folgende 4 Gründen sollten dich dazu bewegen, nicht zwanghaft an der momentanen Beziehung festzuhalten:

Denk an deine Zukunft – Auch wenn es dir jetzt noch erträglich erscheint, in einer unglücklichen Beziehung zu sein, wird diese Last auf Dauer immer schwerer. Früher oder später hältst du es nicht mehr aus, dein Leben mit einer Person zu verbringen, mit der du nicht glücklich bist. Verschwende also keine Zeit in einer Beziehung, die zum Scheitern verurteilt ist. Überlege dir, was du verpasst – Auch wenn du nicht enorm unglücklich bist in deiner Beziehung, mache dir bewusst, was du verpasst, wenn du dir weiterhin nicht eingestehen willst, dass eine Trennung trotz Liebe das Richtige ist. Vielleicht würdest du heute noch der echten Liebe deines Lebens begegnen! Du hast es verdient, glücklich zu sein – Sieh dein persönliches Glück als Priorität Nummer eins an! Dass du selbst glücklich bist, ist am Ende das für dich entscheidende Argument, auf dessen Basis du Entscheidungen treffen solltest. Du bist niemandem etwas schuldig – Egal wie lange du und dein Partner oder deine Partnerin zusammen seid, ihr seid euch nichts schuldig. Wenn es nicht mehr passt, dann müsst ihr das akzeptieren, denn eine glückliche Partnerschaft kann man nicht erzwingen.

Fazit: Eine Trennung trotz Liebe ist eine Entscheidung für die Zukunft

Liebe ist zwar eine wichtige Voraussetzung, aber kein Garant für eine funktionierende Beziehung. Die Menschen, die du liebst, müssen nicht zwingend diejenigen sein, die dich auf Dauer in einer Partnerschaft glücklich machen. Wenn dein Partner oder deine Partnerin dich nicht erfüllt, kannst du ihm oder ihr über kurz oder lang auch nicht mehr die Liebe geben, die er oder sie verdient. Sei also weitsichtig und verschwende keine Zeit in einer Partnerschaft mit einer Person, die dir zwar sehr am Herzen liegt, jedoch nicht dein Partner oder deine Partnerin fürs Leben ist.