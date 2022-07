Franken vor 1 Stunde

Trennung mit Kind - Darauf sollten Sie achten

Eine Trennung ist niemals leicht. Haben Sie allerdings noch eine Familie, kann sich das besonders auf die Kinder auswirken. Trennungen und Scheidungen sind für die meisten tiefe Schicksalsschläge, die durch ein Kind nicht unbedingt erleichtert werden. Wie verhalten Sie sich in einer Phase voll Schmerz am besten vor Ihrem Kind? Wie bringen Sie es dem Kind am besten bei? Das und mehr erfahren Sie hier.