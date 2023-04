Single Mütter – Die Heldinnen mit dem schwersten Job auf Erden

Single Mütter: Angst vor dem Versagen

Sicherlich ist es schon vorgekommen, dass du dich von deinen Aufgaben erschlagen gefühlt hast und nicht wusstest, wie es weitergehen soll. Du hattest große Angst, zu wenig Zeit mit deinem Kind zu verbringen und eine schlechte Single Mutter zu sein. Aber keine Sorge! Diese Gedanken sind völlig normal und meist unbegründet. Um mit diesen Versagensängsten besser umgehen zu können, solltest du dir mehr Zeit für dich nehmen. Ja, du hast richtig gehört! Opfere einen Teil deiner Zeit für dich selbst und reflektiere. Überlege dir, warum du von diesen Ängsten geplagt wirst. Wenn du so nicht weiterkommst, spreche mit Freunden darüber. Und denke immer daran: Du kannst nur eine gute Mutter sein, wenn du dich auch um dich selbst kümmerst.

Hilfe! – Wohin mit meinem Kind? – Vier Möglichkeiten

Manchmal gibt es einfach Gelegenheiten, bei denen man nicht selbst auf seine Kinder aufpassen kann. Dies wäre beispielsweise bei der Arbeit oder beim Sport. Wir zeigen dir 4 Möglichkeiten auf, wo dein Kind oder deine Kinder währenddessen bleiben können.

Großeltern: Die Möglichkeit ist es, seine Eltern um Hilfe zu bitten. Vielleicht kannst du mit ihnen einmal in der Woche einen Oma- und, oder Opa-Tag vereinbaren. Diese freuen sich sicherlich, ihre Enkel oder Enkelinnen regelmäßiger zu sehen. Dann hast du einen Vormittag, Nachmittag oder vielleicht sogar einen ganzen Tag für dich und deine Erledigungen.

3 Erziehungstipps für mehr Harmonie in der Mutter-Kind-Beziehung

Doch wie erzieht man seine Kinder richtig? Natürlich gibt es dafür keine pauschale richtige Antwort. Nichtsdestotrotz haben wir für dich einige Tipps zusammengestellt, die man bei der Erziehung befolgen kann. Hier sind drei davon:

Autonomie des Kindes: Ein Tipp, damit der Alltag zuhause harmonischer abläuft, ist es, Kindern einen gewissen Entscheidungsfreiraum zu geben. Das heißt nicht, dass sie alle Entscheidungen allein treffen sollen. Dem Kind allerdings eine gewisse Autonomie zu lassen, ist förderlich, da es auf diese Weise schon im jungen Alter lernt, eigenständig zu entscheiden und die Konsequenzen ihres eigenen Handelns zu Teilen zu tragen. Wenn das Kind beispielsweise keine Jacke tragen möchte, ist es eine gute Lösung, das Kind ohne Jacke herausgehen zu lassen, aber die Jacke trotzdem mitzunehmen. Sobald das Kind dann merkt, dass es friert, ist seine Jacke zur Stelle.

Fazit: Single Mütter sind Heldinnen

Wenn man sich anschaut, was für eine schwierige Aufgabe es bereits für zwei Elternteile ist, einen Menschen großzuziehen, umso bewundernswerter ist es, was Single Mütter tagtäglich leisten. Deshalb sei nicht so hart mit dir und sei stolz auf dich. Habe keine Angst vor dem Versagen und nehme dir regelmäßig Zeit für dich, damit du die bestmögliche Mutter für deine Kinder sein kannst. Scheue dich nicht davor, Hilfe von außen zu erbitten und anzunehmen. Du kannst ohne schlechtes Gewissen dein Kind in die Hände verantwortungsbewusster Personen geben, um dir selbst ein bisschen Arbeit abzunehmen. Wenn du empathische mit ihnen umgehst, ihnen gewisse Entscheidungsfreiräume gibst und in anstrengenden Phasen nicht vergisst zu atmen, wird dir der Alltag mit Kind schon bald etwas erleichtert.