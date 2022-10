Platonische Beziehung – Mit diesen Tipps kann sie funktionieren

Was bedeutet es, einen Menschen zu lieben, ohne sexuelles Verlangen zu verspüren? Kann eine platonische Liebe zwischen Männern und Frauen überhaupt funktionieren? Viele Menschen schütteln bei dieser Frage den Kopf. Dabei sind erfolgreiche platonische Beziehungen zwischen Männern und Frauen keine Seltenheit. Wir klären, was hinter einer platonischen Beziehung steckt, warum sie so wertvoll ist und mit welchen Tipps auch Ihre platonische Liebe halten wird.

Was ist eine platonische Beziehung?

Vereinfacht kann man sagen, dass eine platonische Beziehung nichts weiter als eine tiefgehende Freundschaft zwischen zwei Menschen ist. Dabei ist es völlig egal, ob es sich um eine Bindung zwischen Frau und Frau, Mann und Mann oder Frau und Mann handelt. Letztendlich geht es bei einer platonischen Beziehung darum, dass Sie einen Menschen lieben, ohne sexuelles Verlangen nach ihm oder ihr zu verspüren. Sie fühlen sich miteinander verbunden und wohl in der Gegenwart des Anderen. Der maßgebliche Unterschied zwischen einer romantischen Beziehung und einer platonischen Liebe ist die Abwesenheit von sexuellem Begehren. Sie fühlen sich zu einem anderen Menschen dabei aber genauso verbunden und vertraut wie in einer romantischen Partnerschaft.

Warum ist eine platonische Liebe so wertvoll?

Romantische Beziehungen sind ein vielbesprochenes Thema und nehmen oftmals einen großen Teil in unserem Leben ein. Dabei sind auch die platonischen Beziehungen, die wir führen, von großer Bedeutung. Warum gerade die platonische Liebe so wertvoll ist, haben wir hier aufgelistet:

Sie unterstützen und prägen uns – Freundschaften begleiten uns bereits unser ganzes Leben. Als Unterstützer in wichtigen Lebenssituationen bilden sie ein wichtiges Konstrukt unserer Persönlichkeit und prägen uns in unserer Entwicklung.

Verbundenheit ohne körperliche Nähe - Platonische Beziehungen zeigen uns, dass wir uns auch rein emotional mit einem Menschen verbunden fühlen können. Diese Art von Partnerschaft ist nicht auf körperliche Anziehungskraft angewiesen, um zu funktionieren.

Kein Streit in Sachen Romantik – Streitereien, die selbstverständlich zu einer romantischen Beziehung dazugehören, spielen bei platonischen Beziehungen keine Rolle. Romantische Gefühle können uns den Alltag erschweren. Bei einer gesunden platonischen Verbindung scheint der Alltag leichter und unkomplizierter zu Verlaufen.

Kann eine platonische Beziehung funktionieren?

Besonders die platonische Liebe zwischen Mann und Frau ist stark verschrien in unserer Gesellschaft. Oft heißt es: “früher oder später wird sich einer von beiden verlieben”. Dabei wissen Sie selbst vermutlich am besten, dass das nicht immer stimmen muss. Vielleicht haben Sie selbst einen guten Freund oder eine gute Freundin, dessen oder deren Freundschaft schon lange hält. Sind Sie selbst überzeugt davon, dass Ihre Platonische Liebe ohne Probleme halten wird, haben Sie bereits einen guten Grundstein gelegt. Gefühle lassen sich selbstverständlich nicht beeinflussen, aber mit der richtigen Einstellung und einem angemessenen Verhalten stehen die Chancen sehr gut.

3 Tipps für eine erfolgreiche platonische Liebe

Wie richtiges Verhalten aussieht und was Sie tun müssen, um Ihre platonische Beziehung aufrechtzuerhalten, haben wir hier für Sie zusammengestellt. Lesen Sie 3 Tipps für eine erfolgreiche platonische Liebe:

Wunsch nach körperlicher Nähe zurückhalten - Besonders wenn man single ist, gibt es Phasen und Momente in unserem Leben, in denen der Wunsch nach körperlicher Nähe groß ist. Man möchte seine Lust stillen und dem Verlangen nachgehen. Gerade dann bietet es sich besonders an, mit dem Menschen anzubandeln, zu dem Sie sich bereits stark verbunden fühlen. Sie vertrauen sich und Gefühle spielen (vorerst!) keine Rolle. Aber Sie sollten aufpassen. Sobald Sie körperliche Nähe zulassen, gefährden Sie die platonische Bindung zueinander. Schnell kann es passieren, dass Sie oder Ihr “Partner” nach einem sexuellen Erlebnis Gefühle entwickeln. Wollen Sie die Verbundenheit nicht gefährden, sollten Sie die Lust woanders stillen.

Kein Anspruch auf Gefühle des Andern erheben - Führen Sie und Ihr Gegenüber eine enge und tiefe Freundschaft, kann es schnell passieren, dass Sie Anspruch auf diesen besonderen Platz erheben. Sobald ein potenzieller romantischer Partner ins Spiel kommt, dürfen Sie nicht darauf bestehen, die Nummer 1 im Leben Ihres Freundes zu bleiben. So verhindern Sie, dass Ihr Partner eine romantische Beziehung aufbauen kann und auch Sie stehen sich im Weg. Diese Abhängigkeit und Inanspruchnahme können das vertraute Verhältnis toxisch beeinflussen.

Flirts und Aufmerksamkeitssuche nicht beim Andern ausleben – Selbstverständlich ist es schön, die Aufmerksamkeit eines anderen Menschen zu erhalten und ein wenig zu flirten. Die Spannung scheint elektrisierend. Jedoch nutzen Sie nicht Ihre platonische Beziehung dafür aus, Ihr Selbstwertgefühl zu pushen. Auch wenn Sie beide sich einig sind, dass das für beide Seiten nichts Ernstes bedeutet, kann das schnell in eine falsche Richtung umschwingen. Flirts und Komplimente können Emotionen auslösen, die nicht geplant sind und schnell verrennen Sie sich in etwas, das zu Beginn nur ein Spaß war.

Fazit: Platonische Beziehung – eine Bereicherung fürs Leben

Platonische Beziehungen sind ein wichtiger Bestandteil unseres Lebens. Sie sind besonders bereichernd und wertvoll. Damit Sie Ihre platonische Liebe aufrechterhalten und bewahren können, ist ein respektvoller und gesunder Umgang wichtig. Dann steht einer erfolgreichen platonischen Beziehung nichts im Weg.