Liebeskummer bei Männern - So leiden Männer bei Herzschmerz

Wir alle kennen das Gefühl, wenn Liebe scheitert und uns das Herz bricht. Allerdings wird das bewusste Trauern bei Liebeskummer oftmals nur den Frauen zugeschrieben. Nicht selten heißt es, dass Männer schneller über eine Trennung hinwegkommen würden und könnten Trennungsschmerz nicht wirklich empfinden. Dabei haben auch Männer Liebeskummer. Wie Liebeskummer bei Männern aussehen kann, wie lange Männer leiden und was Sie als Mann gegen den Herzschmerz tun können, lesen Sie hier.

5 Symptome von Liebeskummer bei Männern

Liebeskummer bei Männern können Sie an unterschiedlichen Symptomen erkennen. Selbstverständlich ist die Trauer von Mann zu Mann unterschiedlich. Allerdings lassen sich einige Auffälligkeiten zusammenfassen, an denen Sie den Herzschmerz eines Mannes erkennen können. Wir haben 5 klassische Symptome von Liebeskummer bei Männern für Sie zusammengestellt:

Lustlosigkeit – Ist ein Mann am Trauern überwiegen diese Gefühle seinen Alltag. Nichts scheint mehr zu motivieren oder Spaß zu machen. Sich für etwas aufzuraffen, scheint sinnlos zu sein. Lustlosigkeit ist ein ständiger Begleiter.

– Ist ein Mann am Trauern überwiegen diese Gefühle seinen Alltag. Nichts scheint mehr zu motivieren oder Spaß zu machen. Sich für etwas aufzuraffen, scheint sinnlos zu sein. Lustlosigkeit ist ein ständiger Begleiter. Orientierungslosigkeit – Eine Trennung ist auch im Leben eines Mannes ein harter Cut. Er ist verloren und ratlos. Alles, was bisher funktioniert hat, ist mit der Trennung dahin. Fragen wie “Wie geht es jetzt weiter?” und “Was möchte ich jetzt tun?” schwirren in seinem Kopf herum. Diese Orientierungslosigkeit ist eine starke Belastung, die ihn zusätzlich zum Herzschmerz beschäftigt.

– Eine Trennung ist auch im Leben eines Mannes ein harter Cut. Er ist verloren und ratlos. Alles, was bisher funktioniert hat, ist mit der Trennung dahin. Fragen wie “Wie geht es jetzt weiter?” und “Was möchte ich jetzt tun?” schwirren in seinem Kopf herum. Diese Orientierungslosigkeit ist eine starke Belastung, die ihn zusätzlich zum Herzschmerz beschäftigt. Depressive Stimmung – Trauer und Frust sind sehr präsent in seinem Alltag und bestimmen auch seine Stimmung. Ist er ständig schlecht gelaunt und miesepetrig, kann diese depressive Stimmung für sein Leiden an Liebeskummer sprechen.

– Trauer und Frust sind sehr präsent in seinem Alltag und bestimmen auch seine Stimmung. Ist er ständig schlecht gelaunt und miesepetrig, kann diese depressive Stimmung für sein Leiden an Liebeskummer sprechen. Rückzug - Ist ein Mann geleitet von Trauer, kommt es nicht selten vor, dass er sich zurückzieht und seine Einsamkeit voll auslebt. Um sein Leiden nicht in der Außenwelt zeigen zu müssen, verschanzt er sich gern in seiner Wohnung und geht alleine mit seiner Trauer um.

- Ist ein Mann geleitet von Trauer, kommt es nicht selten vor, dass er sich zurückzieht und seine Einsamkeit voll auslebt. Um sein Leiden nicht in der Außenwelt zeigen zu müssen, verschanzt er sich gern in seiner Wohnung und geht alleine mit seiner Trauer um. Schlaflosigkeit – Auch Schlaflosigkeit ist ein klassisches Symptom von Liebeskummer bei Männern. Sie liegen wach, weil ihr Kopf voller unbeantworteter Fragen und Szenarien ist. Einen klaren Gedanken zu fassen, fällt ihm besonders schwer. Wache Stunden sind geplagt von Gedanken an seine Ex-Freundin.

Wie lange leiden Männer nach einer Trennung?

Selbstverständlich ist die Trauerphase von Mensch zu Mensch unterschiedlich. Allerdings konnte die ElitePartner-Studie 2021 bevölkerungsrepräsentative Zahlen feststellen. Laut dieser Studie leiden Singles nach der Trennung etwa 1 ganzes Jahr an Liebeskummer. Auffällig ist dabei, dass Männer in etwa genauso lange trauern wie Frauen. Im Schnitt leiden Männer etwa 11,9 Monate an Liebeskummer, Frauen trauern etwa 12,8 Monate. Wurde man allerdings verlassen und die Trennung hat einseitig stattgefunden, kann der Trennungsschmerz noch länger andauern. Ganze 14,1 Monate kann die Trauer nach der Trennung anhalten. Allerdings heißt es nicht, dass man sich vor Herzschmerz beschützen kann, wenn man eine Beziehung selbst beendet. Ganze 33 Prozent leiden dennoch an Liebeskummer, auch wenn sie die Trennung aktiv beschlossen haben. Am zufriedensten sind Singles, die sich einvernehmlich getrennt haben. Sie können sich leichter mit der Trennung abfinden und hinterfragen nicht ganz so lange den Schmerz, den sie empfinden.

Herzschmerz überwinden - 5 Tipps für Männer

Auch Männer möchten ihren Liebeskummer schnellstmöglich überwinden, um wieder in den Alltag zurückzukehren und offen für Neues sein zu können. Deshalb haben wir 5 Tipps für Männer zusammengestellt, die helfen sollen, den Herzschmerz zu überwinden:

Freunde und Familie treffen – Auch wenn Sie sich am liebsten zurückziehen und verschanzen möchten, sollten Sie sich Zeit für die Menschen nehmen, denen Sie am Herzen liegen. Sie zeigen Ihnen, dass jemand da ist und Sie trotz der Trennung nicht alleine sind. So versinken Sie nicht in der Einsamkeit und erkennen, dass Sie weiterhin jemandem wichtig sind.

– Auch wenn Sie sich am liebsten zurückziehen und verschanzen möchten, sollten Sie sich Zeit für die Menschen nehmen, denen Sie am Herzen liegen. Sie zeigen Ihnen, dass jemand da ist und Sie trotz der Trennung nicht alleine sind. So versinken Sie nicht in der Einsamkeit und erkennen, dass Sie weiterhin jemandem wichtig sind. Ablenkung suchen – Treffen Sie sich mit Freunden oder wenden Sie sich Ihren Hobbys zu. Versuchen Sie sich abzulenken und nicht ständig an Ihre Trennung zu denken. So vermeiden Sie es, in einer Gedankenspirale zu versinken.

– Treffen Sie sich mit Freunden oder wenden Sie sich Ihren Hobbys zu. Versuchen Sie sich abzulenken und nicht ständig an Ihre Trennung zu denken. So vermeiden Sie es, in einer Gedankenspirale zu versinken. Trauer zulassen - Schämen Sie sich nicht für Ihre Trauer. Es ist menschlich traurig zu sein und unter einem Verlust zu leiden. Lassen Sie die Trauer zu und versuchen Sie nicht zwanghaft so schnell wie möglich den Schmerz überwunden zu haben. Erst dann werden Sie Ihren Kummer richtig verarbeiten können.

- Schämen Sie sich nicht für Ihre Trauer. Es ist menschlich traurig zu sein und unter einem Verlust zu leiden. Lassen Sie die Trauer zu und versuchen Sie nicht zwanghaft so schnell wie möglich den Schmerz überwunden zu haben. Erst dann werden Sie Ihren Kummer richtig verarbeiten können. Loslassen lernen – Halten Sie nicht an Vergangenem fest. Es hat seine Gründe, warum die Beziehung zu Ende gegangen ist. Lernen Sie loszulassen, Geschehenes hinter sich zu lassen und offen für Neues zu sein. Versuchen Sie bewusst, loszulassen. Erst dann sind Sie bereit, weiterzumachen.

– Halten Sie nicht an Vergangenem fest. Es hat seine Gründe, warum die Beziehung zu Ende gegangen ist. Lernen Sie loszulassen, Geschehenes hinter sich zu lassen und offen für Neues zu sein. Versuchen Sie bewusst, loszulassen. Erst dann sind Sie bereit, weiterzumachen. Vorteile erkennen – Halten Sie sich vor Augen, warum es gut war, dass die Beziehung zu Ende gegangen ist. Machen Sie sich bewusst, dass es gut ist, dass Sie jetzt Single sind. Halten Sie sich die Vorteile des Single-Lebens vor Augen und geben Sie sich die Chance, sich auf das Single-Dasein zu freuen.

Fazit: Liebeskummer bei Männern ist nichts Ungewöhnliches

Zu Trauern ist eine natürliche Emotion des Menschen und auch Männer können diese Gefühle empfinden. Liebeskummer bei Männern ist nichts Ungewöhnliches. Auch sie verlieren sich in Gedanken und Sorgen des Trennungsschmerzes. Wenn sie den Liebeskummer zulassen, dazu stehen und bereit sind, wieder nach vorne zu blicken, können sie den Herzschmerz überwinden.