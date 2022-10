Glaube an die wahre Liebe: 3 romantische Liebesgeschichten aus vergangener Zeit

Oftmals erleben wir viele Niederlagen auf der Suche nach der wahren Liebe: Von erfolglosem Flirten und grauenhaften Dates bis hin zu gescheiterten Beziehungen. Dennoch sollten Sie den Glauben an die Liebe niemals aufgeben! Auch Ihr Traumprinz oder Ihre Traumprinzessin wartet auf Sie! Um Ihnen neuen Mut und Glauben für die Suche nach der Liebe mitzugeben, haben wir die 3 schönsten Liebesgeschichten aus vergangener Zeit gesammelt.

Warum lieben wir Liebesgeschichten?

Im Laufe der Zeit gab es zahlreiche romantische und erstaunliche Liebesgeschichten geprägt von Leidenschaft, Liebe und Herzschmerz. Auch nach zahlreichen Generationen berühren uns diese Liebesgeschichten immer noch. Grund dafür ist, dass die Liebe Teil der menschlichen Natur ist und selbst wenn wir es wollten, könnten wir nicht gänzlich auf die Liebe verzichten. Deshalb verlieren wir uns immer wieder in schönen Liebesgeschichten, die uns auch nach zahlreichen gescheiterten Dates und Beziehungen den Glauben an die wahre Liebe nicht verlieren lassen.

Wahre Liebesgeschichten aus vergangener Zeit

In der Weltliteratur gibt es zahlreiche Geschichten der Liebe: Von Orpheus und Eurydike bis hin zu Romeo und Julia. Doch nicht nur die Literatur schreibt schöne Liebesgeschichten, sondern auch das Leben selbst. Diese 3 Liebespaar der Geschichte haben uns besonders berührt.

Die Liebesgeschichte von Kaiserin Sissi und Kaiser Franz

Kaiserin Elisabeth von Österreich, bei vielen Menschen auch als Kaiserin Sissi bekannt, erlebt eine der meistverfilmten Liebesgeschichten ihrer Zeit. Kürzlich auch in der Neuverfilmung auf Netflix: Die Kaiserin. Kaiser Franz Joseph war ein begehrter Junggeselle in Europa. Ursprünglich sollte der Kaiser die ältere Schwester der damaligen Prinzessin Sissi von Bayern zur Frau nehmen und genau aus diesem Grund reiste die Familie zum 23. Geburtstag des Kaisers von Bayern nach Österreich. Doch die Liebe hatte andere Pläne! Der Kaiser verliebte sich vom ersten Moment an in die junge Sissi, welche seine Zuneigung erwiderte. Kaum ein halbes Jahr nach der Verlobung folgte die Traumhochzeit und bis zur Ermordung der Kaiserin blieben die beiden eng miteinander verbunden. „Sie wissen gar nicht, wie sehr ich diese Frau geliebt habe“ soll Kaiser Franz Joseph nach der Ermordung seiner Sissi gerufen haben.

Das Liebespaar Kleopatra und Antonius

Kleopatra Vll. ist als letzte Pharaonin in die Geschichte eingegangen und auch für ihre Affäre mit Julius Cäsar ist sie bekannt, doch was uns wirklich bewegt ist ihre innige Liebesbeziehung mit dem römischen General Marcus Antonius. Im Jahre 42 v. Chr. lernten sich das Liebespaar kennen und Kleopatra gelang es den Feldherren ganz für sich einzunehmen. Eine brennende Leidenschaft und ein gemeinsames politisches Interesse waren die Grundpfeiler der Partnerschaft. Aus politischen Gründen war Antonius jedoch verpflichtet eine andere Frau zu heiraten. Die Liebe zu Kleopatra ging dennoch nie verloren und die beiden bekamen drei gemeinsame Kinder. Der Druck des politischen Krieges und die Trennung voneinander führte beide schließlich in den Selbstmord. Das Ende ihrer großen Liebe war die gemeinsame Bestattung im Mausoleum.

Die Liebesbeziehung von Johann Wolfgang von Goethe und Christiane Vulpius

Es war Liebe auf den ersten Blick bei Goethe und Vulpius. Die beiden lernten sich 1788 in Weimar kennen. Christiane suchte Johann in einem Park auf, um ihm einen wichtigen Brief ihres Bruders zu übergeben. Der Dichter hatte jedoch nur Augen für die junge Christiane, obwohl sie aus ärmlichen Verhältnissen kam. Schnell wurden die beiden ein Liebespaar und heirateten. Sie bekamen fünf Kinder, von denen nur einen Sohn überlebte, und Goethe liebte die fröhliche und natürliche Art seiner Frau bis zu ihrem Tod im Jahre 1816.

Fazit: Den Glauben an die wahre Liebe nicht aufgeben!

Selbst die erstaunlichsten Liebespaare der Geschichte mussten eine Menge Herzschmerz verkraften und haben den Glauben an die wahre Liebe dennoch nie aufgeben. Das sollten Sie auch nicht! Schließlich wartet der Traumprinz oder die Traumprinzessin auf jeden von uns. Man muss mutig sein, die eigene Komfortzone verlassen und die Suche nach dem perfekten Partner oder der perfekten Partnerin niemals aufgeben.