Gefühle unterdrücken - Was es Sie bisher gekostet hat 

Als Kind hatten wir kein Problem damit unseren Gefühlen freien Lauf zu lassen, erst im Laufe der Pubertät und mit den ersten Schritten ins Erwachsenenleben wurde es immer schwieriger. Wie das zustande kommt, was unterdrückte Gefühle mit Ihnen machen und was Sie dagegen unternehmen können, erfahren Sie hier.

Warum unterdrückt man Gefühle?

Den Grund, weshalb Sie Ihre Gefühle unterdrücken, finden Sie meist in Ihrer Kindheit. Wenn Ihnen schon als Kind oder Jugendlicher immer wieder vermittelt wurde, dass Gefühle nicht erwünscht sind, dann nehmen Sie diese Denkweise mit ins Erwachsenenleben. Dieses Gefühl kann aus verschiedenen Richtungen kommen: Ihre Eltern, die Freunde, Ihr Umfeld oder gar die Gesellschaft an sich. Eins ist klar, wenn Gefühle in Ihrer Kindheit “verboten” werden, verbieten Sie sich heute sie zu fühlen.

Ein weiterer Erklärungsansatz ist, dass man Gefühle unterdrückt, um sich selbst zu schützen. Wenn Sie eine traumatische Erfahrung gemacht haben, beispielsweise eine schwere Trennung oder der Tod eines Geliebten, dann scheint das Unterdrücken Ihrer Gefühle als guter Ausweg aus dem Schmerz. Damit Sie nicht am Herzschmerz zerbrechen, unterdrücken Sie alles Negative und versuchen so gut wie möglich weiterzumachen und nicht darüber nachzudenken.

Was passiert, wenn man seine Gefühle unterdrückt?

Den ein oder anderen wird es vielleicht wundern, aber Gefühle unterdrücken hat nicht nur psychische Folgen, sondern auch körperliche. Wir haben jeweils 3 psychische als auch physische Folgen gesammelt, damit Sie die Gefahr des Gefühle-Unterdrückens besser verstehen.

Psychische Folgen:

Innere Leere - Gefühle unterdrücken ist nicht selektiv. Wenn Sie all Ihre Trauer, Wut und Ihren Schmerz unterdrücken, unterdrücken Sie auch gleichzeitig all Ihre positiven Emotionen. Sie verlieren Ihre Liebe und Lebensfreude und eine Leere macht sich in Ihnen breit.

- Gefühle unterdrücken ist nicht selektiv. Wenn Sie all Ihre Trauer, Wut und Ihren Schmerz unterdrücken, unterdrücken Sie auch gleichzeitig all Ihre positiven Emotionen. Sie verlieren Ihre Liebe und Lebensfreude und eine Leere macht sich in Ihnen breit. Innere Blockade - Unsere Gefühle bringen uns im Leben weiter, lassen uns unsere Ziele erreichen und treiben uns voran. Ohne sie können wir unseren Träumen nicht mit Leidenschaft nachgehen und erreichen sie im schlimmsten Fall überhaupt nicht.

Unsere Gefühle bringen uns im Leben weiter, lassen uns unsere Ziele erreichen und treiben uns voran. Ohne sie können wir unseren Träumen nicht mit Leidenschaft nachgehen und erreichen sie im schlimmsten Fall überhaupt nicht. Innerer Druck - Sie leben mit der Angst, dass Sie jederzeit die Fassung verlieren könnten und die Bombe platzt. Das macht Sie dauerhaft nervös und unruhig. Sie kämpfen immer wieder mit den eigenen Gefühlen, nur damit Sie sich nichts anmerken lassen.

Physische Folgen:

Erschöpfung - Gefühle unterdrücken kostet Sie ziemlich viel Energie und zerrt an Ihren Nerven. Als Resultat sind Sie häufig erschöpft, ohne wirklich etwas getan zu haben. Auch das Schlafen fällt Ihnen nicht mehr so leicht.

Gefühle unterdrücken kostet Sie ziemlich viel Energie und zerrt an Ihren Nerven. Als Resultat sind Sie häufig erschöpft, ohne wirklich etwas getan zu haben. Auch das Schlafen fällt Ihnen nicht mehr so leicht. Verspannungen - Ständige Angst und Nervosität sorgt schnell dafür, dass Sie dauerhaft angespannt sind. Das zeigt sich schnell in Ihren Muskeln und Sie haben ständig mit Verspannungen zu kämpfen.

Ständige Angst und Nervosität sorgt schnell dafür, dass Sie dauerhaft angespannt sind. Das zeigt sich schnell in Ihren Muskeln und Sie haben ständig mit Verspannungen zu kämpfen. Kopf-/Rücken-/Bauchschmerzen - Ein ständiger Kampf im eigenen Gehirn kann schnell für Kopfschmerzen, wenn nicht sogar für eine längerfristige Migräne, sorgen. Ständige Verspannungen führt oftmals zu unangenehmen Rückenschmerzen und dauerhafte Angst die Fassung zu verlieren, sorgt für Bauchschmerzen.

Neben psychischen und physischen Auswirkungen hat Gefühle unterdrücken natürlich auch soziale und interpersonale Folgen. Beziehungen, egal ob romantische oder platonische, können schnell kaputt gehen, da Gefühle die Basis einer jeden Beziehung sind.

Wie kann man Gefühle wieder zulassen?

Sie wollen es schaffen wieder Gefühle zuzulassen, wissen aber nicht genau wie? Kein Problem, denn wir haben 10 Tipps, mit deren Hilfe Sie in Zukunft Ihre Gefühle wieder mit anderen teilen können.

Weinen Sie, wenn Ihnen danach ist. Lassen Sie alles einmal heraus. Ziehen Sie eine Therapie in Erwägung. Reden Sie mit Freunden über Ihre Probleme. Sie sind sicherlich nicht allein. Lassen Sie Ihren Gefühlen beim Sport freien Lauf. Eine Boxing-Session kann hier besonders gut helfen. Wenn es Ihnen schwerfällt Ihre Gefühle in Worte zu fassen, versuchen Sie einmal Ihre Gedanken auf Papier niederzuschreiben. Versuchen Sie eine Meditation. Machen Sie einen langen Spaziergang und versuchen Sie eine Verbindung zur Natur zu finden. Finden Sie einen menschenleeren Ort und schreien Sie sich den Frust von der Seele. Versuchen Sie Ihre Gefühle von außen zu betrachten. Tun Sie so als würde ein Freund Ihnen seine Probleme erzählt. Hobbys helfen uns dabei unsere Gefühle auf eine gesunde Art und Weise auszudrücken. Gibt es etwas, dass Sie schon immer einmal machen wollten? Dann ist jetzt der richtige Zeitpunkt.

Fazit: Gefühle zulassen ist möglich

Oft kommt es vor, dass wir unsere Gefühle unterbewusst unterdrücken und es überhaupt nicht bemerken. Falls Ihnen in letzter Zeit einige der oben genannten Symptome aufgefallen sind, lohnt es sich Ihre Gefühle tiefer zu erkunden. Sie können genauso lernen Ihre Gefühle wieder oder vielleicht auch wirklich zum ersten Mal zuzulassen.