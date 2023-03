Das ist die fränkische Hauptstadt der Singles

Was manche unter euch vielleicht überraschen wird: Die meisten Singles in Franken finden wir ausgerechnet in Regensburg. Laut dem Marktforschungsinstitut GfK ist die Großstadt schon seit Jahren die Single-Hochburg Deutschlands.

Laut einer Studie aus dem Jahr 2022 gibt es rund 52,7% Einzelhaushalte in Regensburg. Zum Vergleich: Berlin liegt nur knapp darunter mit rund 52% und der bundesweite Durchschnitt liegt bei 40,9%. Jedoch endet die Liste nicht an der Stelle. Welche fränkischen Städte noch ganz unten und ganz oben mitspielen, erfährst Du hier.

Singles in Franken Ich suche: Frauen/Männer Frauen Männer von: bis: im PLZ-Bereich:

Universitätsstädte sind besonders vertreten

Vor allem Städte sind unter den Single-Regionen sehr vertreten. Besonders Städte mit Universitäten und Hochschulen besitzen eine große Einzelhaushaltquote. Die hohe Anzahl an Studenten und jungen Leuten, deren Lebensstil eher auf das Single-Wohnen ausgelegt ist, trägt dazu bei. Das erklärt auch zum Teil die Platzierung Regensburgs. Neben einer Universität ist die Großstadt auch Heimat mehrerer Hochschulen. Dementsprechend spielen Nürnberg, Erlangen und Augsburg auch ganz oben mit. Der Titel der fränkischen Single-Hauptstadt geht jedoch an Würzburg. Die Universitätsstadt hat dank seiner vielen Studenten und jungen Leute zahlreiche Singles zu verzeichnen und liegt im Ranking nur knapp unter Regensburg.

Diese Regionen haben den größten Familienanteil

Es wird niemanden wundern, dass viele Familien vor allem in ländlichen Regionen leben. Der in der Nähe von Franken gelegene Landkreis Eichstätt ist hier mit 40,2% ganz oben mit dabei. Aber auch der Landkreis Straubing-Bogen in Niederbayern ist mit 38,6% einer der Spitzreiter. Straubing-Bogen ist auch der Landkreis mit den wenigsten Einpersonenhaushalten (30,2%) Deutschlands. Übrigens: Die meisten Kinder haben die Leute aus dem Landshuter Landkreis, rund 42,3% sind das.

Finde jetzt Deinen Traummann oder Deine Traumfrau!

Der ein oder andere wird seine Stadt unter den “Single-Hauptstädten” gefunden haben und sich eventuell ertappt fühlen. Vielleicht bist Du auch ein Single in Würzburg, Erlangen oder Nürnberg. Läuft es aktuell in der Liebe nicht so richtig und Du weißt nicht mehr weiter? Wir von single.inFranken.de helfen Dir!

Auf unserer seriösen und kostenlosen Singlebörse findest Du attraktive und gleichgesinnte Singles aus Deiner Region. Wir haben unsere verschiedenen Funktionen an Dein Liebesglück angepasst. Gewinnt einen ersten Eindruck voneinander durch unseren Fotoflirt. Lernt euch besser kennen über unseren Fragenflirt und habt euer ersten Treffen über unser Video-Date. Bei uns musst Du keine Angst vor Fake-Profilen und Scammern haben, denn all unsere Profile werden redaktionell geprüft und Datenschutz und Sicherheit liegen uns sehr am Herzen.

Fazit: Raus aus dem Single-Trott!

Franken und Bayern haben zahlreiche Einpersonenhaushalte vorzuweisen und viele der fränkischen Singles sind unglücklich mit ihren Single-Dasein. Hier kommen wir ins Spiel! Single.inFranken.de ist die perfekte Partnerbörse für alle auf der Suche nach der großen Liebe in Franken.