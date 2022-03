Beziehungsprobleme  Ursachen, Erklärungen und Lösungen

Jeder Mensch, der schon einmal in einer längerfristigen Beziehung war, kennt es. Es kann nicht immer alles perfekt sein und die Beziehungsprobleme kommen ans Licht. Beziehungen bedeuten Arbeit. Wenn aber hierdurch das Vergnügen wegfällt, stimmt etwas nicht. Gibt es eine Möglichkeit solche Probleme an der Wurzel zu packen und sie aus der Welt zu schaffen? Was sind eigentlich die häufigsten Gründe für Probleme unter Partnern? Und bedeutet ein Beziehungsproblem gleich das Ende der Beziehung?

5 Ursachen für Beziehungsprobleme

Beziehungsprobleme sind oft sehr individuell. Dennoch lassen sich typische Probleme herauskristallisieren. Wir haben 5 der häufigsten Gründe gesammelt:

Fehlende Kommunikation – Der Grundstein für jede Beziehung. Ohne aufrichtige Kommunikation kann keine Beziehung längerfristig funktionieren. Partner, die miteinander über Gefühle, Ereignisse und auch vergangene Beziehungen reden, führen eine gesündere Beziehung als die, die sich nicht aussprechen.

- Ähnlich wie Kommunikation ist auch Vertrauen die Basis für jede gute Beziehung. Als solche muss in jeder Beziehung ein gewisses Vertrauen zueinander vorhanden sein, sonst funktioniert sie nicht. Wenn das Vertrauen nicht oder nicht mehr da ist, sollte man ernsthaft über das “Warum” reden. Durch offene und ehrliche Kommunikation ist es möglich das Vertrauen Schritt für Schritt wieder aufzubauen. Fehlende Kompromisse – In jeder Partnerschaft muss man manchmal Kompromisse eingehen. Hier ist es wichtig nicht egoistisch zu sein. Es geht nicht darum, was man selbst am liebsten hätte, sondern viel mehr um die Frage “Wie bekommen wir beide, was wir wollen?”

Beziehungsprobleme lösen

Nun hat man ein oder mehrere dieser Probleme in seiner Beziehung bemerkt, nur was jetzt? Wie kann man diese Konflikte lösen? Eine gute Nachricht gibt es: Der erste Schritt zur Lösung der Probleme ist diese zu erkennen. Darüber hinaus gibt es Möglichkeiten, wie man die Lösung von Beziehungsproblemen angehen kann. Wir haben 4 zusammengesucht:

Kommunikation – Die Lösung für dieses Problem erkennt man schon an der Ursache. Fehlende Kommunikation als Ursache bedeutet, dass man mehr miteinander reden muss. Das ist einfach gesagt, kann aber auch einfach getan werden. Wenn man vorher kaum über Gefühle und Probleme geredet hat, kann der Anfang schwierig sein. Indem man sich Schritt für Schritt Themen annähert, wird Kommunikation irgendwann Gewohnheit.

Trennung bei Beziehungsproblemen

Nicht jeder Streit oder jedes Problem bedeutet sofort, dass man sich trennen muss. Viele Konflikte lassen sich zu zweit lösen und die Beziehung kann ungehindert weitergeführt werden. Allerdings gibt es auch Beziehungsprobleme, die man nicht klären kann und die Partner unzufrieden zurücklassen. In diesem Fall sollte man ernsthaft über eine Trennung nachdenken. Das mag drastisch klingen, jedoch ist eine Trennung einer unglücklichen Beziehung vorzuziehen.

Fazit: Der Schlüssel ist Kommunikation

Kommunikation ist wahrscheinlich der wichtigste Grundstein für Beziehungen. Nicht ohne Grund ist fehlende Kommunikation ein Teil fast jedes Beziehungsproblems. Ohne sie steigt die Wahrscheinlichkeit für Probleme und Konflikte sowie Einsamkeit in einer Partnerschaft. Sie ist vor allem auch wichtig beim Lösen dieser Probleme und durch sie kann die Beziehung wieder aufleben.