10 No-Gos beim ersten Date: So schießt du dich garantiert ins Aus

Rückt das erste Date mit der neuen Bekanntschaft näher, möchte man natürlich alles richtig machen. Meistens ist man schon lange vor dem Treffen aufgeregt, nervös und hat schwitzige Hände. Die Gedanken kreisen um den perfekten Ablauf des ersten Dates. Damit wirklich nichts schiefgeht und du gut vorbereitet bist, stellen wir dir 10 No-Gos vor, die du auf jeden Fall vermeiden solltest.

1# Fingernägel kauen

Klar, wenn man nervös ist beim ersten Date, weiß man nie so recht, wohin mit seinen Händen. Nichtsdestotrotz solltest du unbedingt vermeiden, vor lauter Nervosität an deinen Fingernägeln rumzukauen.

Gepflegte Fingernägel gehören automatisch zu einem gepflegten Erscheinungsbild und schaffen Vertrauen beim Gegenüber. Abgeknabberte Fingernägel sorgen meistens für Ekel.

Zudem könnte es passieren, dass dein Gegenüber abgekaute Fingernägel als Zeichen für psychische Probleme interpretieren könnte. Versuche, dich im Vorfeld etwas zu entspannen, indem du mehrmals tief einatmest. Solltest du allgemein Probleme mit dem Fingernägelkauen haben, gibt es verschiedene Lacke, die du auf deine Nägel auftragen kannst*, um dich selbst am Knabbern zu hindern.

2# Ungepflegt erscheinen

Ungepflegt erscheinen ist mindestens genauso schlimm wie die abgekauten Fingernägel. Erscheint man schlampig, möglicherweise in stinkenden, fleckigen Klamotten, ist das eine Form von Respektlosigkeit deinem Date gegenüber.

Zudem wird sich dein Date dann auch fragen, wie es wohl bei dir zu Hause aussieht, wenn du dieses ungepflegte Outfit scheinbar als normal ansiehst. Selbes gilt übrigens auch für einen strengen Körpergeruch.

Erscheinst du gepflegt in einem ordentlichen Outfit, ist das ein Zeichen von Wertschätzung und Achtung. So wirst du viel besser bei deinem Date punkten können. Solltest du dir bei deinem Outfit unsicher sein, greife am besten zu zeitloser Mode und Kleidungsstücken, in denen du dich wohlfühlst. Fühlst du dich in deinen Klamotten während eines Dates nicht wohl, verstärkt das nur deine Unsicherheit.

3# Ständig am Handy hängen

Jeder, der dich kennt, weiß, wie wichtig du bist. Das möchtest du vielleicht auch deinem Date beweisen und imponieren.

Wenn du aber die ganze Zeit an deinem Handy hängst, weil du dich vor Anrufen und Nachrichten nicht retten kannst, wird das vermutlich bei deinem Gegenüber gar nicht gut ankommen.

Auch, dass das Handy wichtiger ist als deine Verabredung, ist ein Zeichen von mangelndem Respekt. Hier kannst du viel mehr punkten, wenn du deinem Gegenüber ungeteilte Aufmerksamkeit schenkst, das Handy auf "lautlos" stellst und zur Seite legst.

4# Zu viel Alkohol

Alkohol lockert die Stimmung und nimmt die Anspannung beim ersten Date. Das ist aber noch lange kein Grund, ein Bier nach dem nächsten in sich hineinzuschütten. Vor allem dann nicht, wenn das Gegenüber ausschließlich bei Softdrinks bleibt.

Ist man angetrunken, lässt man sich gerne zu Taten oder Aussagen hinreißen, die man beim ersten Date lieber bleiben lassen sollte. Dein Gegenüber könnte sich schnell unwohl fühlen - und das Date wäre das erste und letzte gewesen.

Außerdem beeinflusst zu viel Alkohol unser Wahrnehmungsvermögen. So kann es zu einem falschen Urteil über dich oder dein Date kommen und das wäre unter Umständen vielleicht sehr schade. Oftmals ist es der Fall, dass die Nervosität sinkt, je länger ein Date dauert. Versucht gleiche Interessen herauszufinden und darüber zu sprechen*. Wenn wir über Themen reden, bei denen wir uns auskennen, fühlen wir uns wohl und sind weniger aufgeregt.

5# Rülpsen

Auch wenn man gerade zu viel kohlensäurehaltige Getränke zu sich genommen hat, Rülpsen beim ersten Date geht gar nicht. So weit sollte man sich im Griff haben. Auch, wenn man "unter Druck" steht.

Drückt dir aber die Luft im Magen, solltest du besser vor die Tür oder auf die Toilette gehen.

Gleiches gilt übrigens für Pupsen. Sollte dir dennoch einmal eine Peinlichkeit "durchrutschen", kannst du es womöglich ignorieren - oder aber, du nimmst es mit Humor. Schließlich muss jeder mal "Luft lassen".

6# Knoblauch- oder Bierfahne

Beim ersten Kennenlernen urteilt nicht nur das Auge, sondern auch die Nase. Hier entscheidet der Körper unterbewusst, ob ihr euch riechen könnt oder nicht.

Erscheint man zum ersten Date mit einer Fahne und riecht etwa nach Bier oder nach Knoblauch, ist das ein absolutes No-Go. Für das Gegenüber ist das bestimmt kein Genuss und du verspielst dir vielleicht eine Chance auf einen ersten Kuss.

Wenn du dich auf dein Date vorbereitest, dich duschst und schick anziehst, schadet es nicht auch nochmal zur Zahnbürste zu greifen oder Kaugummis einzupacken*. Den Kaugummi solltest du allerdings vor Beginn des Dates wieder loswerden, da ein ständiges Schmatzen ebenfalls weniger angenehm ist.

7# Anfassen

Das Gegenüber beim ersten Date anzufassen, sollte man sehr kritisch sehen. Auch, wenn man die Person gerade unwiderstehlich findet und die Hormone übersprudeln, ist das noch lange kein Grund, gleich auf Tuchfühlung zu gehen.

Gerade Frauen können es oft gar nicht leiden, beim ersten Date gleich angefasst zu werden. Zudem hat jeder Mensch eine Individualdistanz, die es zu respektieren gilt.

Sendet dir dein Date eindeutige Signale, dass er oder sie nicht angefasst werden möchte, solltest du dich daran halten, wenn es zu einem zweiten Date kommen soll. Lernt ihr euch besser kennen und werden vertrauter im gemeinsamen Umgang, wird es bestimmt noch viele Gelegenheiten geben, sich anzunähern.

8# Aufdringlich sein

Weder verbal noch physisch solltest du aufdringlich werden. Gerne möchte man seinem Date näher kommen, Komplimente machen oder gar einen Abschiedskuss bekommen, doch du solltest dich langsam "vortasten" und nicht mit der Tür ins Haus fallen.

Schnell kann sich dein Gegenüber dadurch eingeengt fühlen und womöglich bald darauf das Weite suchen. Versuche, charmant und freundlich zu sein, anstatt Nervosität mit proletenhaftem Verhalten zu überspielen.

Außerdem solltest du deinem Date nicht sofort die allergrößten Hoffnungen machen, wenn ihr euch gerade erst kennenlernt. Auch das kann in gewisser Weise aufdringlich sein, solltest du beispielsweise schon vom Kinderkriegen und Heiraten sprechen. Ob du aufdringlich wirkst oder nicht, kannst du herausfinden, wenn du auf die Körpersprache deines Dates achtest*.

9# Nur von sich reden

Es gibt Menschen, die automatisch viel reden, sobald sie nervös sind. Gerade beim ersten Date redet man gerne absichtlich viel, damit keine stillen, unangenehmen Pausen entstehen.

Hier besteht allerdings die Gefahr, unbewusst in einen Monolog zu verfallen und nur noch von sich und seinen Erlebnissen zu erzählen.

Das kommt meistens gar nicht gut an, weil sich die gegenübersitzende Person irgendwann langweilen und das Interesse verlieren könnte. Auch könnte dieses Verhalten als egoistisch gewertet werden, oder den Eindruck erwecken, dass du dich am liebsten selbst reden hörst. Besser ist es Fragen zu stellen und auf die Antworten einzugehen. Dadurch wirkst du interessiert und aufgeschlossen. Überlege dir eventuell im Vorfeld ein, zwei Fragen. Sollte dein Date schüchtern oder auch nervös sein, können Fragen an ihn oder sie die Stimmung auflockern.

10# Schlechte Witze und Prollogehabe

Authentisch zu sein, kommt in der Regel beim Gegenüber am besten an. Möchte man durch Prollogehabe oder schlechte Witze Eindruck schinden, geht das in der Regel nach hinten los.

Peinlich wird es, wenn du deinem Gegenüber beispielsweise aufzählst, wie viele verflossene Liebschaften du bereits hattest und was für ein toller Hecht du deshalb bist.

Auch das auffällige Auslegen deines Autoschlüssels ist wohl eher unnötig, genauso übertriebenes Schauen auf deine Luxus-Armbanduhr. Protz- und Prollogehabe signalisieren weitestgehend Oberflächlichkeit. Kommen auch noch schlechte Witze dazu, wird dein Date wahrscheinlich kein zweites Date wollen. Sind dir Statussymbole wichtig oder du bist sehr stolz auf deine Arbeit und das Geld, das du verdienst, kannst du das natürlich ins Gespräch mit einfließen lassen - schließlich ist es am besten, authentisch und man selbst zu sein. Teilen Personen dieselben Werte, verbindet sie das. Legt dein Gegenüber auch Wert auf Luxus, stehen deine Chancen gut, dass du damit punkten kannst. Darauf anlegen, solltest du es aber nicht.