Trotz Rekordpreisen: E10-Benzin so beliebt wie nie - Tankstellenbetreiber hat Erklärung

Derzeit wieder sehr hohe Spritpreise in Deutschland

Immer mehr Autofahrer*innen tanken Biokraftstoff E10

Tankstellenbetreiber erklärt, was dahinter steckt

ADAC mahnt: E10 nur für Fahrzeuge, bei denen der Kraftstoff freigegeben ist

Das Benzin der Sorte E10 ist in Deutschland beliebter als je zuvor - obwohl sich der Literpreis auf einem Rekordhoch bewegt. Erst am vergangenen Mittwoch (02. Februar 2022) teilte der ADAC mit, dass ein Liter E10-Kraftstoff im Tagesdurchschnitt 1,712 Euro kostete. Dennoch greifen immer mehr Autofahrer*innen zu dem Biokraftstoff - doch warum?

Wird immer beliebter: Darum ist E10-Benzin derzeit im Trend

Die erhöhte Nachfrage von E10 macht sich bei Tankstellenbetreibern derzeit bemerkbar: "Seit dem Jahreswechsel sei der Anteil von E10 an den verkauften Ottokraftstoffen auf über 50 Prozent gestiegen, heißt es vom fränkischen Tankstellenbetreiber Supol", wie der Bayerische Rundfunk (BR) berichtet. Die zunehmende Beliebtheit von E10 sieht das Unternehmen mit dem Preisunterschied zu "normalen" Super-Benzin begründet: Im Vergleich ist E10 durchschnittlich sechs Cent pro Liter günstiger.

Aus logistischer Sicht stellt die neuerliche Popularität von E10 kein Problem für den Tankstellenbetreiber dar. Sollten Autofahrer*innen jedoch weiterhin in hohem Maße zu dem Biokraftstoff an der Zapfsäule greifen, könnte es vonnöten sein, dass der Kraftstoff in "größere Tanks gefüllt wird", so der BR.

Trotz des aktuellen Aufschwungs in der Nachfrage ist die Sprit-Sorte seit ihrer deutschlandweiten Einführung im Jahr 2011 weiterhin umstritten. Immer wieder äußern Autofahrende ihre Bedenken, dass der Kraftstoff technische Schäden am Fahrzeug verursachen könne. Der ADAC teilt diese Ansicht jedoch nicht: "Bei Fahrzeugen, für die E10 vom Hersteller als Kraftstoff freigegeben ist, sind keine Schäden zu erwarten", heißt es dazu in einem Artikel des Automobil-Clubs.

"Nur freigegebene Modellreihen" damit betanken - ADAC warnt vor Risiken

Dennoch betont der ADAC auch, dass der Kraftstoff E10 nicht für jedes Fahrzeug geeignet ist und verschiedene Risiken darstellt. So kann E10 bei "hohem Druck und hohen Temperaturen" eine korrosive, also zerstörende, Wirkung auf Aluminium haben. Ein solcher "Korrosionsangriff" kann schon nach einmaligen Betanken mit dem Kraftstoff passieren - im schlechtesten Fall entstehen dadurch Leckagen im Kraftstoffsystem, was ein hohes Sicherheitsrisiko birgt.

Der ADAC betont deshalb ausdrücklich "nur vom Hersteller freigegebene Modellreihen" mit dem derzeit beliebten Kraftstoff zu betanken.