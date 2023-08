Was ist der Kulturpass?

Wer bekommt ihn?

Wo bekommt man ihn?

Welche Vorteile bringt er mit sich?

Während der Corona-Pandemie kam das kulturelle Leben fast vollständig zum Erliegen. Vor allem junge Menschen konnten zu dieser Zeit Kultur nicht erleben. Um dies zu ändern, hat die Bundesregierung den Kulturpass ins Leben gerufen. Doch worum geht es genau dabei und wer profitiert davon?

Was ist der Kulturpass?

Es war eine harte Zeit. Die Corona-Pandemie war geprägt von Abstandsregeln, Masken und dem Fehlen von kulturellen Veranstaltungen. Hart getroffen hat es auch die Kulturszene. Museen und Kinos waren geschlossen, Konzerte und Events, die sonst für eine gelungene Abwechslung vom Alltag sorgten, fielen aus. Damit blieben auch für die Betreiber wichtige Einnahmen aus. Auch wenn jetzt wieder alles möglich ist, so sind die Nachwirkungen der langen Schließungen immer noch zu spüren, Veranstalter müssen aufgeben, Künstler haben ihre Arbeit eingestellt. Dazu kommen noch die teilweise horrenden Preissteigerungen, welche gerade für junge Menschen mit einem doch eher geringen Einkommen den Besuch von kulturellen Veranstaltungen zu einem für sie kaum finanzierbaren Luxus machen.

Mit dem Kulturpass versucht die Bundesregierung den jungen Menschen eine Hilfe zu geben. Ziel ist es, die Nachfrage zu stärken und neues Publikum zu gewinnen. Anfang Juli 2023 hatten sich im Rahmen des Kulturpasses rund 7.000 Anbieter mit über 1,8 Millionen Produkten registriert. Dabei beschränkt sich das Angebot allerdings auf lokale Kulturanbieter. Die großen Verkaufsplattformen und Online-Versandhändler können sich nicht registrieren.

Mit diesem Projekt folgt die Bundesregierung dem Vorbild anderer europäischer Länder, die diesen Kulturpass bereits eingeführt haben. Für dieses Projekt stehen insgesamt 100 Millionen Euro zur Verfügung, die aus dem Etat der Staatsministerin für Kultur und Medien stammen. Insgesamt wären, sofern alle mitmachen, etwa 750.000 Personen für den Kulturpass berechtigt.

Wer bekommt den Kulturpass?

Der Kulturpass ist für alle verfügbar, die im Jahr 2023 ihren 18. Geburtstag feiern und ihren Wohnsitz in Deutschland haben. Wenn du also 2005 geboren bist, kannst du diesen erhalten. Damit bekommst du ein Gesamtbudget von 200 Euro, die du für Konzerte, Kino-, Museums- oder Theaterbesuche verwenden kannst, aber auch für den Kauf von Büchern oder Musik. Ab dem Tag deines Geburtstages steht dir das Budget zur Verfügung. Um ihn zu erhalten, musst du dich auf https://www.kulturpass.de/jugendliche anmelden. Dann lädst du dir die App herunter und folgst den Anweisungen, die dort für dich bereitgehalten werden. Um dich zu registrieren, brauchst du Folgendes:

Personalausweis mit Online-Ausweis-Funktion (für deutsche Staatsangehörige)

mit Online-Ausweis-Funktion (für deutsche Staatsangehörige) eID-Karte (für EU Bürger*innen)

Elektronischer Aufenthaltstitel (für Nicht-EU-Bürger*innen mit Wohnsitz in Deutschland)

Mit dem Reisepass funktioniert die Anmeldung leider nicht. Es ist geplant, sollte das Projekt erfolgreich sein, es im nächsten Schritt für alle 16- bis 17-Jährigen auszuweiten. Zurzeit wird von einer Projektdauer von ca. 2 Jahren ausgegangen.

Fazit

Es klingt wieder kompliziert. Doch wenn du die Registrierung erfolgreich hinter dich gebracht und die App heruntergeladen hast, profitierst du in mehrerer Hinsicht. Wenn du dieses Jahr 18 wirst und in Deutschland lebst, kannst du Kultur erleben und dabei Geld sparen. Er gilt für alle Institutionen, die sich registriert haben, also Kino, Konzerte und auch für den Kauf von Musik. Und das sollte Anreiz genug sein.

Vorschaubild: © CC0 / Pixabay / Pexels