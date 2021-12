Aldi warnt vor Fake-Gewinnspiel: Angebliche Mail vom Discounter im Umlauf

Angebliche Mail vom Discounter im Umlauf Betrüger fordern sensible Daten - und versprechen Gewinne

- und versprechen Gewinne So erkennst du ein Fake-Gewinnspiel - Tipps und Tricks

Gewinnspiele kennen wir alle. Jeder, der schon einmal durch eine Fußgängerzone geschlendert, oder sich durch soziale Netzwerke geklickt hat, ist auf die ein oder andere Weise bereits mit Gewinnspiel-Anbietern in Kontakt gekommen. Und genauso häufig wie es echte Gewinnspiele gibt, so häufig gibt es auch Betrugsversuche, die sich nur als Gewinnspiele ausgeben. Besonders beliebt sind dabei E-Mails, die tolle Gewinne versprechen, wenn man seine Daten auf der verlinkten Website in der Mail eingibt. Abwandlungen davon, sind auch entsprechende WhatsApp-Nachrichten oder SMS. Gibt man die Daten auf der verlinkten Website ein, gibt es nicht nur keinen Gewinn, sondern mit großer Wahrscheinlichkeit sind auch alle eingegebenen Daten, inklusive Zahlungsinformationen, entweder weg, oder in der Hand von Betrügern - und das kann gefährlich werden.

Aldi warnt vor Fake-Gewinnspiel

Gerade vor den Weihnachtsfeiertagen nehmen Betrugsversuche via Mail und Social-Media wieder zu. Das aktuellste Beispiel: Ein angebliches Aldi-Gewinnspiel. Neben der Polizei warnt auch der Discounter selbst vor dem Fake-Gewinnspiel. Bei Nachrichten mit Inhalten wie "Herzlichen Glückwunsch lieber Benutzer, Sie haben einen Nokia 3.1 Plus gewonnen", solle man besonders vorsichtig sein.

In den Fake-Nachrichten steht dann häufig etwas wie „Sie wurden zufällig ausgewählt, müssen nur an einer Umfrage teilnehmen, um einen Preis zu gewinnen“. Anschließend folgen Versprechen von Einkaufsgutscheinen, Smartphones oder ähnlichem. Der Discounter distanziert sich in einer offiziellen Stellungnahme von diesen Nachrichten. "Das Ganze ist ein Fake und Aldi steht damit in keinem Zusammenhang", heißt es.

Der Link in den sogenannten "Gewinnspielen" hat laut Polizei das Ziel, an möglichst viele Daten, idealerweise die von Banken oder Zahlungsdienstleistern wie Paypal, zu kommen. Dass bereits zahlreiche Nutzende dieser Masche zum Opfer gefallen sein könnten, kann weder die Polizei, noch das Unternehmen selbst ausschließen. Immerhin warb der Fake mit einem "100-prozentigen Gewinn", sollte man die Umfrage in rund drei Minuten beenden können.

So kannst du Fake-Gewinnspiele sofort erkennen

Um zukünftig Betrugsversuche von seriösen Gewinnspielen unterscheiden zu können, hat Aldi einige Tipps veröffentlicht. „Bei einem echten Gewinnspiel ist der Veranstalter eindeutig erkennbar und muss in den Teilnahmebedingungen sowie im Impressum angeben sein“, schreibt der Discounter in seiner Stellungnahme. Zudem solle man immer skeptisch sein, wenn sensible Daten wie Kontodaten oder Adressdaten abgefragt werden. Diese dürften aus Datenschutzgründen „nicht einfach so“ abgefragt werden.

Außerdem kontaktiere der Discounter nur Nutzerinnen und Nutzer, die sich zuvor explizit für ein Gewinnspiel angemeldet hätten. Erst im Gewinnfall kontaktiere man den Gewinner oder die Gewinnerin auf der E-Mail-Adresse, die zuvor angegeben worden ist. Die Polizei ergänzt: „Fragen Sie den Absender nach Namen, Adresse und Telefonnummer der Verantwortlichen, um welche Art von Gewinnspiel es sich handelt und was genau Sie gewonnen haben“.

Zusätzlich ist auch die Rechtschreibung ein wichtiges Indiz für die Seriosität eines Gewinnspiels. Fake-Gewinnspiele sind meist mit zweifelhafter Grammatik verfasst. Fast, als sei der Text zuvor durch einen Google-Übersetzer geschickt worden. Firmen wie Aldi, aber auch andere große Gewinnspiel-Veranstalter haben für die Art der Texte zumeist eigene Angestellte, die Fehler vor einer Veröffentlichung herausfiltern.