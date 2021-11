Im Rahmen einer gemeinsamen Kontrolle durch das Landratsamt und die Polizei am Dienstagnachmittag wurden Verstöße in mehrfacher Hinsicht in einem Imbiss auf dem Marktplatz in Wunsiedel aufgedeckt.

Demnach wurde ein 36-Jähriger bei Verlassen der Lokalität ohne Maske angetroffen. Auf Verlangen konnte er keinen vollständigen Impfnachweis vorlegen. Zudem war das Zertifikat nicht personalisiert. Der 55-jährige Betreiber hatte zuvor seinem Gast auch keinen Nachweis abverlangt und ihn nicht auf die Maskenpflicht hingewiesen.

Zudem stellten die Beamten im Rahmen der Identitätsfeststellung bei dem 36-Jährigen einen abgelaufenen Aufenthaltstitel fest. Er hatte sich beim Landratsamt nicht um eine Verlängerung gekümmert.

Vorschaubild: © Marius Becker (dpa)