Am Samstag (03. April 2021) ist es gegen 18 Uhr zu einem Verkehrsunfall auf einer Kreuzung der Staatsstraße in Richtung Weißenstadt gekommen.

Wie die Polizeiinspektion Wunsiedel am Sonntag mitteilt, wollte ein 16-Jähriger mit einem Traktor auf die Staatsstraße 2455 in Fahrtrichtung Weißenstadt einbiegen. Gleichzeitig war ein Ehepaar in einem Auto auf der Staatstraße in Richtung Kirchenlamitz unterwegs.

16-jähriger Traktorfahrer übersieht Auto - Zusammenprall auf Kreuzung

Wegen der tief stehenden Sonne übersah der 16-Jährige den vorfahrtsberechtigten Wagen des Ehepaars, weshalb die beiden Fahrzeuge im Einmündungsbereich zusammenstießen.

Bei dem Zusammenstoß zog sich das Ehepaar Verletzungen zu, weswegen sie ins Krankenhaus nach Münchberg gebracht wurden. An ihrem Wagen entstand ein Totalschaden.

Der 16-Jährige kam mit einem Schock und einem platten Reifen davon. Er muss sich nun wegen fahrlässiger Körperverletzung und einer Verkehrsordnungswidrigkeit verantworten.

Symbolfoto Thumbs: Simedblack/ pixabay.