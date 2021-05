Mit einem Schutzengel in Form seines eigenen Bruders war ein vierjähriger Junge ausgestattet, der bei einem Verkehrsunfall nur leicht verletzt wurde. Wie die Polizeiinspektion Marktredwitz berichtet, war der Junge am Sonntag (23. Mai 2021) gegen 17.13 Uhr gemeinsam mit seinem neunjährigen Bruder neben dem Transporter seines Vaters her, da sie dort mit dem Verteilen von Briefen beschäftigt war.

Aus bislang ungeklärter Ursache stürzte der Jüngere zu Boden und geriet hinten rechts unter das mit Schrittgeschwindigkeit fahrende Fahrzeug. Durch den Aufschrei des älteren Bruders stoppte der 34jährige Vater sofort und konnte damit wohl ein "Überrollen" vermeiden. Die ebenfalls anwesende Mutter zog ihren Sohn dann nach kurzen Rangieren wieder unter dem Transporter hervor.

Kind fast von Auto überfahren: Rettungshubschrauber im Einsatz

Durch die alarmierten Rettungskräfte wurde ein Rettungshubschrauber hinzugezogen, der den Verletzten in die Kinderklinik nach Weiden flog. Dort stellte sich nach den ersten Untersuchungen heraus, dass der Bub nur eine Prellung und ein paar Schürfwunden davon trug.

Die Polizei Marktredwitz führt nun Ermittlungen gegen den Vater wegen fahrlässiger Körperverletzung und Verstößen nach der Straßenverkehrsordnung.

Vorschaubild: News5/Fechner/Symbolfoto