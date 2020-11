Vier Gäste und ein Wirt sind am Sonntag (09. November 2020) in einer Gaststätte in Marktredwitz von der Polizei kontrolliert worden. Obwohl wegen der Corona-Pandemie aktuell bundesweit ein Teil-Lockdown herrscht, saßen die Fünf an der Theke.

Die vier Gäste und der Wirt kamen alle aus unterschiedlichen Hausständen und verstießen somit gegen das Infektionsschutzgesetz. Die Gäste wie auch der Wirt müssen sich jetzt verantworten. Entsprechende Anzeigen werden die Beamten nun ausstellen. Das berichtet das Polizeipräsidium Oberfranken in einer Pressemitteilung.